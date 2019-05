East Coast No.946

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 09-15 พฤษภาฯ 2019….ในที่สุดประเทศไทยเราก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 สมบูรณ์ และต้องต้องตามจารีตประเพณี ในเมื่อพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ และได้พระนามใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกเสียงอ่าน “ พระ-บาท-สม-เด็จ-พระ-ปอ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ธิ-บอ-ดี-ศรี-สิน-ทร-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กรณ-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว ” ……แต่ในห้วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ชื่นชมที่ได้รับรู้และเห็นพิธีราชาภิเษกในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้ในการสืบทอดจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของประเทศ อีกมุมหนึ่งของโลก มีคนบางคนที่คิดว่าตนเป็น “ ขงเบ้ง” นอนตีดพิณมานานเพื่อรอวันที่กลับประเทศของตนอย่างเท่ห์ ๆ แต่แล้วแผนก็ไม่เป็นไปอย่างวางหมากไว้ ตอนนี้คงแทบจะกระอักเลือดตาย แน่แล้ว…..น่าเบื่อ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ฟังแล้วทุกอย่างพรรคอนาคตใหม่ถูกเสมอ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ทำอะไรผิด แต่ที่มีเรื่องก็เพราะทางการเมืองเป็นสาเหตุ อะไรที่ กกต. ทำ หรือที่ศาลพิจารณาก็ไม่ถูกต้อง คิดว่าตนเป็นคนเก่งคนเดียวด้านกฏหมาย ชักจะหลงลืมตัวเองว่าเป็นใคร ? เพราะใจอคติเป็นปฐมแห่งความคิด ฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็ผิดหมด เหมือน ๆ กับนักการเมืองใครสักคนที่หลงตัวเองในอดีตทีเดียว…เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์ โดยมี นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต สอท.ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทย สอท.และ ครอบครัว พร้อมปวงชนชาวไทยและจิตอาสาในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,มลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และ เมืองใกล้เคียงกว่า 300 คนเข้าร่วม เสร็จพิธีในช่วงเช้าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ภายในอุโบสถและโดยรอบเขตวัด เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร,ตัดหญ้า,ปลูกต้นไม้และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ปรับปรุงป้ายวัด รวมทั้งจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงตลอดทั้งวันด้วย….ต่อจากนั้น ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สอท.ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ที่โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน.ดี.ซี. โดย อุปทูตบุศรา กาญจนาลัย ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.และครอบครัว เจ้าหน้าที่ และ พสกนิกรไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ฒมลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และเมืองใกล้เคียงกว่า 200 คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมชมเทปบันทึกภาพการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงในวันดังกล่าวด้วย….พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. มีพสกนิกรไทยในมลรัฐนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียงไปร่วมในพิธีเนื่องแน่น นอกจากถวายพระพรชัยแล้ว ผู้ร่วมในพิธีได้ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้รอบวัดด้วย…..ในพิธีครั้งนี้มีข้าราชการไทยระดับสูง อาทิ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต (ออท) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พร้อมภริยา,กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, นายสุภาค โปร่งธุระ ออท. รองผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น, พันเอกพิเศษ จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร ผู้แทนถาวรไทยประจำ ยูเอ็น เข้าร่วม ส่วนพสกนิกรที่ร่วมในพิธีอาทิ . ผอ.ไทยเทรด นิวยอร์ก นพดล ทองมี, สุชา เตียว ตัวแทนสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก, มานิดา วัฒนพนม นายกสมาคมพยาบาล, สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก และ จิ้ง ปรึกษา ตัณฑการ เอเย่นต์ขายตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น….. …..สมาคม Asian American Society of Central Virginia (AASoCV ) จัดฉลองเทศกาลเดือนของชาวเอเซี่ยนแปซิฟีค “ 22nd Annual Asian American Celebration” ที่ Greater Richmond Convention Center เมื่อวันที่ 04 พ.ค. 2019 ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมไทยในนครริชมอนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย ร่วมในงาน อาทิ อมรรัตน์ ชมรักษ์, จันทนา ทิพย์มงคล, รัชนี + ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ, สิริพร ศรีเทวฤทธิ์, ขนิษฐา ปักกาเวสา, อรณิชา เกตุพันธ์, ด.ญ.อลิซาเบล ส่วน ครูเชง-จิรัฐิวรรณ โทลเนอร์ และสามี เจมส์ โรเบิร์ต โทลเนอร์ พาลูกๆ สามคน ลูกสาววัย 7 ขวบ น้อง ดีใจ, ลูกชาย น้องดีพร้อม และน้องดีแท้ ไปสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมนานาชาติ ด้วย ผลงานครั้งนี้ออกมาดีมาก ๆ แม่งานผู้ประสานกิจกรรม ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ ฝากขอบคุณทีมงานทุก ๆ คนที่ช่วยกันคนละไม้ละมือ มา ณ ที่นี้ด้วย …. “สภาก๋วยเตี๋ยว ” โดย ไทย ดี.ซี.ฟอรัม นัดสมาชิกพบปะสังสรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.นี้ ที่บางกอกการ์เด้น มีสมาชิกร่วม 20 คน รวบรวมเงินบริจาคดังนี้: ASTV $506, มูลนิธิเด็ก(คุณพิภพ ธงไชย) $50 และ มูลนิธิชัยพฤกษ์ (คุณหมอเคลียวพันธ์) $100.00….อดิสร +กนิษฐา ทยานุกูล กลายเป็นคุณตาคุณยายมือใหม่ ในเมื่อลูกสาว แก้ม-ปรินดา โทบิโนะ ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก น้องนัทสีมา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ได้ข่าวดี คุณอากิ๊บ-พัทรินทร์ ทยานุกูล ไม่รีรอรีบไปรับขวัญทันที…….เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ เชิญชวนเพื่อน ๆ เลี้ยงต้อนรับเปลี่ยนฤดู และ ถือโอกาส เลี้ยงส่ง สุจิตตา ถนอมสิงห์ ลูกสาวของ ผชท.,ทอ.,น.อ.ระวิน+ แอล-ณาญาตา ถนอมสิงห์ ซึ่งจะกลับไทยไปเรียนต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…..สมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) และ เพื่อนแพทย์ในไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ ชดารัตน์” ในโอกาสที่ต้องสูญเสีย พ.ญ.เฉลิมขวัญ ชดารัตน์ ภรรยา น.พ. ผดุง ชดารัตน์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เจ้าภาพได้ทำพิธีฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 พ.ค. 2019 และจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ พ.ญ. เฉลิมขวัญ ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2019 ที่ วัดพระศรีรัตนาราม เริ่มพิธีเวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญญาติ-มิตร มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอความกรุณาให้ทุกท่านช่วยนำอาหาร คาวหรือหวานตามถนัดมาคนละอย่างเพื่อทำบุญถวายเพล และเลี้ยงแขก ด้วย เจ้าภาพขอขอบคุณ เทพี เดชธีรานุกูล และ สมสมัย วนดิลก ที่ช่วยเป็นธุระในโอกาสนี้ด้วย…….

