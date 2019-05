East Coast No.944

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 25 เมษาฯ 01 พฤษภาฯ 2019….เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางสถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขอเชิญชุมชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจัด สอง กิจกรรม คือ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี มลรัฐแมริแลนด์ (ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น.) ด้วยกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผู้ร่วในพิธีครั้งนี้กรุณาแต่งกายสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดจิตอาสา ( สำหรับผู้ที่ป็นจิตอาสา ) และ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 (ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.) จะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง Dumbarton โรงแรม Four Seasons ในกรุงวอชิงตัน – 2800 Pennsylvania Ave, N.W. Washington, D.C. 20007 โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า www.thaiembdc.org/coronation2019 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ผู้กรุณาแต่งกายสุภาพโทนสีเหลือง……ฉลองสงกรานต์ ปี 2562 ผ่านไปแล้วหลายวัน แต่สถิติการขับขี่พาหนะบนท้องถนนทั่วไทยยังปรากฏว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เป็นที่น่านพอใจ แม้จะมีการรณรงค์ต่างๆ นานาเพื่อให้ลดการสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนถนน ข้อมูลระบุว่าระหว่างวันที่ 11-17 เมายน 2562 ตำตรวจ จับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในข้อหา ดื่มแล้วขับได้ 388,854 ครั้ง เป็นรถจักรยานยนต์ 215,973 ครั้ง, รถยนต์ 172,881 ครั้ง ลดจากปีกลาย 20 % ยึดรถจักรยานยนต์ 5,297 คัน ยึดรถยนต์ 1,985 คัน แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนหลวงไม่ได้ใส่ใจกับการรณรงค์ “เมาแล้วไม่ขับ” ต้องกลับไปตั้งคำถามว่าเพราะสาเหตุใด? คำตอบมีมากมาย แต่ที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือการบังคับใช้กฏหมายในการลงโทษผู้กระทำผิดไม่เข็มแข็งตามที่ตัวบทกฏหมายบัญญัติ เพราะมักจะมีการลดหย่อนโทษมากจนผู้กระทำความผิดไม่แยแสกับผลที่จะตามมา นี่เป็นเพียงข้อสังเกตุข้อหนึ่งเท่านั้น….ฟัง นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาปกป้องหัวหน้าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีย์โอนหุ้น บ. วี-ลีค มีเดีย โดยบอกว่าหัวหน้าพรรค เดินทางเข้ากรุงเทพ ตอนบ่ายของวันที่ 8 มกราคม 2562 หลังช่วยลูกทีมหาเสียงที่ จ.บุรีรัมย์ และย้ำว่าเดินทางเข้ากรุงเทพตอนบายวันเดียวกัน มีหลักฐานเสียค่าทางด่วน อีซี่พาส อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายธนาธรให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดตราดว่า “หุ้นดังกล่าวได้โอนมาก่อนวันที่ 8 มกราคม 2562 ก่อนที่จะลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ” อย่างไรก็ตามวันต่อมา นายปิยบุตร ได้เปลี่ยนคำพูดให้สัมภาษณ์ว่า นายธนาธร ได้ออกจาก จ.บุรีรัมย์ ช่องเช้า ฯลฯ ผู้ติดตามข่าวมึนไปตาม ๆ กัน จะอย่างไรก็ตาม คำพูดที่นายปิยบุตร ตอบวันแรกเป็นคำตอบที่แท้จริง ต่อมาเปลี่ยนเวลา เพื่อสร้างความเชื่อถือในการเดินทางด้วยระยะทางและเวลาเดินทางโดยรถตู้ และอีกปะเด็นที่ไม่ตรงกันคือ นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่าโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 จะเชื่อใครดี? ศาลผู้พิพากษา หรือ ผู้ถูกกล่าวหา…. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 วัดไทย ดี.ซี. จัดฉลองสงกรานต์ประจำปี มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระสงฆ์เทศนา ,พิธีสรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัว การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี มีพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติไปร่วมทำบุญ ซื้ออาหารหวานคาว ซึ่งผู้คนไปเปิดร้านขายอาหารหวานคาวมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย ด้วย ผู้อาวุโส ที่นั่งให้เด็ก ๆ รดน้ำดำหัว อาทิ ประสาน มานะกุล, และ น.พ.บุญยงค์+ เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา เป็นต้น…..ขณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อทำพิธีมอบรูปหล่อเหมือนพระเจ้าตากสินมหารราช ให้กับทางวัดในนิวยอร์ก และ มลรัฐฟอริดา ดร.ฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ์ (ดร.น้อย) ประธานมูลนิธิ 5000 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช( ชื่อเดิม กลุ่มธรรมะสวัสดี) และคณะ แวะกราบนมัสการ พระราชมงคลวิเทศน์ เจ้าอาวาส วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย ในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมวัดด้วย…..เสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 ทีมงาน วงคาราโอเกะ จิตอาสา จากแฮมตัน, มลรัฐวอร์จิเนีย นำทีมโดย ดี.เจ หนึ่ง ศรายุทธ แย้มบาล ไปร่วมให้ความบันเทิง แก่พี่น้องชาวนอร์ทโคโรไล่น่า. เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ วัดมั่งมีศรีสุข,เมืองแคมเมอรอน มลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า ได้ปัจจัยเข้าวัด 2,199.00 เหรียญฯ ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ ทีมงานฝากขอบคุณ คุณป้ามาลัย ฮอดเจส ผู้มีน้ำใจอันประเสริฐที่มอบให้กับทีมงานในครั้งนี้ ที่ทำให้ ทีมงาน วงคาราโอเกะ จิตอาสา จากแฮมตัน ได้มอบความบันเทิงให้แด่ พี่น้องชาวนอร์ท แคโรไลน่า ทุกท่านอย่างเต็มอิมไปทีเดียว และหวังว่าคงมีโอกาสเจอกันอีกเร็วๆนี้….วัดพระศรีรัตนาราม เมือง เซ็นต์หลุย มลรัฐมิสซูรี่ จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 น.พ.สนั่น+ เพลินจิตต์ แสงสำราญ เดินทางไปทำบุญมีโอกาสเจอลูก ๆ สะใภ้,เขย และ หลาน ๆ ซึ่งเดินทางมาร่วมฉลองสงกรานต์ ด้วย กลายเป็นการรวมญาติไปด้วยคราวเดียวกัน ในอากาส ได้ชมสองหลานสาว Asher Saengsamran และ Sierra Saengsamran แสดงโชว์บนเวทีด้วย คุณปู่คุณย่า และ คุณตาคุณยาย อิ่มอกอิ่มใจไปทีเดียว….ในงานปีใหม่ไทย- สงกรานต์ถนนคนเดิน ปี 2019 ครั้งที่ 1 ที่ Elmhurst, นครนิวยอร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานปีนี้เช่นเดียวกับปีก่อน ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเทศบาลเมืองนครนิวยอร์ก Mr. Daniel Dromm ซึ่งได้ให้ความสะดวกแก่ทีมจัดงานครั้งนี้ และจะมีอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน นี้สถนที่เดียวกันคือที่ Elmhurst,นครนิวยอร์ก…. จุดประสงค์ของการจัดงาน “ ปีใหม่ไทย สงกรานต์ ถนนคนเดิน” ( Weekends Walk.) ขึ้นก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนคนไทย และเชื้อชาติอื่น ที่อยู่ในนิวยอร์ก เพื่อแสดงออกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานของคนต่างชาติทุกภาษา ทุกเชื้อชาติที่อยู่ในนครนิวยอร์ก และคาดหวังว่าสถานที่ตรงนี้ จะทำให้เป็น “Little Thailand” ในอนาคต…..ความสำเร็จของงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก NY State Assembly Woman Catalina Cruz, Consul General of Philippine Mr. Claro S. Cristobal, Grace Meng, the United States House of Representatives, Representing New York, Lieutenant Detective Commander Tawee Theantong (ทวี เทียนทอง) นายตำรวจนครนิวยอร์ค (NYPD) เชื้อสายไทย, ศรินยา ศรีสกุล (Sarinya Srisakul ), the first Asian-American female firefighter to serve New York City. ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล (Pairoj Pichetmetakul), The Thai painter and been painting homeless people on the streets of New York and San Francisco,วีรชาติ โภคพูนพิพัฒน์ (เจ้าของร้านใจยา) และ ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที ผู้ประสานงานให้เกิดเทศกาล weekends walk ถนนคนเดิน ในการเปิดงานครั้งนี้ มี สมาคม ชมรมต่างๆในนิวยอร์ก ร่วมในขบวนพาเหรด อาทิเช่น วัดพุทธไทยถาวรวนาราม, ภาคกลาง, ศูนย์วัฒนธรรมไทย แห่งรัฐนิวยอร์ก, ชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย,สมาคมชาวใต้ แห่งรัฐนิวยอร์ก และ NYPD ( หลายๆสมาคมฯ มาร่วมงานไม่ได้ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่อำนวย)…..

