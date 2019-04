East Coast No.941

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 04-10 เมษาฯ 2019…..เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ( สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีพิธีจัดส่งร่างอันไร้วิญาณของ เอกอัครราชทูต วีรชัย พลาศรัย ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีที่เมืองไทยต่อไป โดย อุปทูต บุศรา กาญจนาลัย พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย จาก สอท.เข้าร่วมพิธี ในพิธีครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งนาย Sean Lawler, Chief of Protocol of the United States ( หัวหน้าพิธีสารของสหรัฐอเมริกา) และนาย Patrick Murphy, Principal Deputy Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs (รองผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) เป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมทหารกองเกียรติยศจากกองทัพสหรัฐฯ ทำพิธีเคลื่อนย้ายอย่างสมเกียรติ…..ในพิธีส่งร่างอันไร้วิญาณของ เอกอัครราชทูต วีรชัย พลาศรัย กลับเมืองไทยครั้งนี้ ภริยาท่านทูต อลิซาเบถ พลาศรัย ,พี่สาว ดร.วไลกัญญา พลาศรัย และ หลานสาว พริสซิลลา พลาศรัย ร่วมในพิธีด้วย อลิซาเบถ พลาศรัย ภริยา ท่านทูตวีรชัย พลายศรัย ได้เคาะโลงแสดงความคารวะและไว้อาลัยแก่สามี ด้วยน้ำตาที่ไหลหลั่งโดยไม่รู้ตัวด้วยความอาลัยยิ่ง ก่อนที่ทหารกองเกียรติยศจะนำศพขึ้นรถไปยังสนามบิน นานาชาติดัลเลส มลรัฐเวอร์จิเนีย ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย เมื่อค่ำวันที่ 3 เมษายน (เวลาประเทศไทย) มีพิธีรับอย่างสมเกียรติ จาก กระทรวง ก.ต. โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย,รมว. กระทรวง ก.ต. และข้าราชการระดับสูงจากกระทรวง และคณะรัฐบาลไทย ไปต้อนรับ และมีทหารกองเกียรติยศจากกองทัพไทยไปรับศพ นำไปประดิษฐานที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไป โดยกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 18 เมายน 2562 เวลา 18.00 น ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม , วันที่ 18-20 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม,วันที่ 21-24 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ….เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 น.ส.พ.เดลินิวส์ จัดฉลองครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาล, ดารา นักแสดง, นักร้อง,นักกีฬา,นักการเมือง และบุคคล ในวงการอื่นๆ ไปร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ,สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ , สุวัจน์ ลิปตพัลลภ , พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน , พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง เป็นต้น ในโอกาสที่อยู่เมืองไทย ดำเกิง เสพย์ธรรม หัวหน้าศูนย์เดลินิวส์ “ที่นี่จาก USA” ออนไลน์ มีโอกาสไปร่วมฉลองแสดงความยินดีด้วย ได้พบปะกับ อดีต บ.ก.น.ส.พ. เดลินิวส์ ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด และทีมข่าวออนไลน์ กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ บ.ก., และ ทีมออนไลน์ เชน-ศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา และ ต้น- อานนท์ นันตสุคนธ์ เป็นต้น…..วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 ศิษยานุศิษย์พร้อมเพรียงกัน มาร่วมจัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันมรณะภาพ 17 ปี ถวาย ท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี (อาจารย์เจ้าคุณไพโรจน์) อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี (วัดฟิลล่า) เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลลเวเนีย ในงานนี้ทางคุณแม่ของน้อง ซาร่า ประกอบดี คนซื่อ และ น้อง เทนซิน อัคซิโอ้ ( Tenzin Uccio ) วัย 7 และวัย 5 ขวบ แต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อปลูกฝังการแต่งกายตามประเพณีไทยไปร่วมในงานด้วย ……สมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ขอแสดงความเสียใจกับ พ.ญ.กุณฑล จงคดีกิจ ศรีวิศาล ในการสูญเสีย คุณแม่อนงค์ จงคดีกิจ ด้วยสิริอายุ 97 ปี ซึ่งจากลูก ๆ หลานๆ ไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มา ณ ที่นี้ด้วย ได้มีพิธีทางศาสนาที่ คริสตจักร ไมตรี (วงเวียน /22 กรกฎา) ในวันที่ 3 เมษายน 2019 เวลา19.00 น. และ จะมีพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 4 เมษายน เวลา 9.30-10.00 น ที่วัดหัวลำโพง พ.ญ.กุณฑล จงคดีกิจ ศรีวิศาล เป็นในหนึ่งสมาชิก TPAA ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา และได้แต่งบทกลอนและทำหนังสืออนุสรณ์แพทย์ไทยในอเมริกา TPAA มายาวนานทีเดียว แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาในโอกาสนี้ด้วย….สมาคมศิษย์เก่าจุฬาภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก จัดงานจุฬาวันคืนสู่เหย้า ที่ Thai Farm Restaurant, Rockville มลรัฐแมริแลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 มีสมาชิก อาทิ อัญชา สุคันธนาค ว่อง, น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์, พ.ญ.ศศิธร+ปิติ ฤกษ์อร่าม,พ.ญ.พิมลวรรณ ลิ้มปวงทิพย์,น.พ.กรีฑา+พ.ญ.จารุรพ อภิบุณโยภาส,น.พ.ชุติพร มาลยมาน, น.พ.โอภาส+พ.ญ.มณีรัตน์ วงศ์ไชยบูรณ์,พ.ญ.เพชรไพลิน+เรืองโรจน์ อมราลิขิต,น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ,น.พ.ไพบูลย์+ พ.ญ.พัชรินทร์ สุริย์จามร,พ.ญ.สุวิมล+น.พ.ธีระ พงษ์ศิริ และ รัชนี สิริวนาการ เป็นต้น นอกจากนั้น อ.ท.นพดล คันธมาศ อัครทูตพาณิชย์และครอบครัว ล้วนเป็นศิษย์เก่าจุฬาทั้งบ้าน ไปร่วมด้วย…..เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศกนี้ ที่ บล้อง สตูดิโอ.Janelle Allbritton นักข่าวของอเมริกา เม้าเวอร์นอน โพสต์ ได้แวะเยี่ยมชมไทยทีมงาน เคเบิลที.วี. และบอกว่าจะมาทำข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งจะจัดขื้นในวันที่ 14 เมษายน 2019 กลางนครนิวยอร์ก…..ในพิธีเปิดวัดใหม่ The Blue Lotus Temple and the Meditation Center of Pennsylvania ที่เมือง Carlisle, มลรัฐเพนนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศกนี้ นิรมล ศิริวงษ์ ซัคเคอร์ และ อมรา คูปเปอร์ พร้อมทีมคณะนาฎศิลไทย แสดงนาฏศิลปไทยให้ชาวต่างชาติและผู้ร่วมทำบุญเปิดวัดใหม่ชมด้วย……เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วที่ นวลฉวี เด สเตฟาโน ได้ทำอาหารไปเลี้ยงบรรดาทหารผ่านศึกอเมริกัน ปีนี้ก็ได้ทำเช่นเดิมโดยนำอาหารไปปเลี้ยงทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก VA. Lyons Campus,151 Knoll Croft Rd.,มลรัฐนิวเจอร์ซี่ย์ ด้วยความดีที่ทำเสม่ำเสมอมา10 ปี ปีนี้ทางคณะกรรมลงมติมอบประกาศเกีรยติบัตรความดี จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเดียวกัน….ขอแสดงความยินดีกับ นิภาพรรณ์ ปัจจัย ในโอกาสที่ลูกชาย ธีรภัทร์ จินาวงศ์ จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศ จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รับปริญญาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562….หนีหนาวไปอยู่เมืองไทยหลายเดือน ทรงวุฒิ อินทวงศ์ ได้ไปร่วมในงานพิธีฌาปนกิจ พิมล คงจันทร์ ญาติผู้ถึงแก่กรรมด้วยสิริอายุ 75 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยมีญาติๆ อาทิ สุภัทร ไกรนรา, มณฑา คงจันทร์, กัลยา อภิสุทธิพงษากุล และ อารมณ์ อินทวงศ์ ไปร่วมด้วย และทราบว่าจะเดินทางกลับรังเก่าที่มลรัฐเวอร์จิเนีย วันที่ 15 เมษษยน นี้ ขอให้เดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”