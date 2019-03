East Coast No.939

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 21-27 มีนาฯ 2019….จากการถึงแก่อนิจกรรมของ ออท.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำ สหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 –ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล The Johns Hopkins Hospital เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการทูตของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ท่านทูต วีรชัย นับเป็นข้าราชการไทยคนหนึ่งที่ทำงานด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ แผ่นดินไทย เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนักการทูตรุ่นใหม่ควรจะศึกษาผลการของท่านและเอาเป็นไกด์ไลน์ในการดำรงตำแหน่งทางการทูตในอนาคต ประสบการณ์ที่ผ่านมา เราพบแต่เอกอัครราชทูตที่มีสปิริตในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ เล็งเห็นผลประโยชน์ของชาติก่อนที่ตนจะได้รับ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่กระทรวงว่าการต่างประเทศได้วางมาตราฐานทั้งทางคุณธรรม และ จริยธรรม ในการคัดเลือกและจัดสรรค์ผู้ที่จะเป็นทูตในการทำงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิ์ภาพ แต่อย่างไรก็ตามบางครั้ง “ ดูหน้าไม่รู้ใจ” ซึ่งอาจจะมีการส่งคนผิดไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ ( เอกอัครราชทูตคือผู้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ) ดังจะเห็นได้ว่าในยุคที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีผู้หลงลืมตนเอง มีการส่งนักการทูตที่ ลืมคำมั่นสัญญาที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าพระพัตรพระเจ้าแผ่นดิน โดยได้ปฏิบัติการในทางการทูตเพื่อนักการเมือง แทนที่จะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมี รมว.ต่างประเทศที่ไม่มีความรู้ทางด้านการต่างปะเทศและการทูตอย่างแท้จริง เป็นยุคที่สร้างความอับอายและศักดิ์ศรีของนักการทูตตกต่ำ เพราะ “คนเป็นทูตขายตัวให้นักการเมือง” แต่อย่างไรก็ตามยุคเดียวกันยังมีเอกอัครทูตหลายท่านที่ไม่ยอมก้มหัวให้นักการเมืองแม้จะถูกกลั่นแกล้งนานานับประการ แต่ “คนดีตกน้ำไหลตกไฟไม่ไหม้ ” คนชั่วลอยนวล คนทั่วๆไปคิดว่าเป็นคนดีเพราะเคยเป็น “เอกอัครราชทูต”….อุปทูต บุศรา กาญจนาลัย แจ้งว่าในการถีงแก่อนิจกรรมของ ออท.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำ สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต (สอท) ได้เปิดให้ลงนามแสดงความเสียใจต่อการจากไป ออท.วีรชัย ที่ทำการของ สอท. 1024 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. และบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม นี้ เวลา 19.00 น…..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี.เมื่อคืนว้นที่ 19 มีนาคม นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพวงหรีดหลวงมาประดิษฐานในพิธี นอกจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ก็ทรงพระราชทานพวงหรีด เช่นเดียวกับ พลเอกประยุทธ์+ร.ศ.นราพร จันทร์โอชา,พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ,ออท.ดอน+นรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย, พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์และภรรยา,พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ,ทอ., พล.ร.อ.ลือชัย รุษดิษฐ์ ผบ.ทร./ผบ.ศ, ,สนง.ผู้ช่วยทูตทหารบก ดี.ซี., สนง.ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ดี.ซี. ,สนง.ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ดีซี. ,สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ อเมริกา, สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA), เพิ่อนเรียมอุดม รุ่น38 ฯลฯ และบุคคลและหน่วยราชการอื่น ๆ อีกมากมายได้ส่งพวงหรีดไปแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วย…..ในพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี. ครั้งนี้มีบรรดาข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ไทย และชาวไทยในปริมณฑล กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.,นครนิวยอร์ก ฯลณ พร้อมบรรดาทูตานุทูตจากสหประชาชาติ และ ทูตานุทูตหลายประเทศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมและไว้อาลัยครั้งมีเต็มวิหาร นอกจากนี้ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย พี่สาวของท่านทูตวีรชัย และ หลานสาว พริสซิลลา พลาศรัย เดินทางจากประเทศไทยมาร่วมด้วย แหล่งข่าวแจ้งว่าจะนำร่างอันไร้วิญญาณของ ออท.วีรชัย พลาศรัย ทำพิธีทางศาสนาต่อที่เมืองไทย โดยทางกระทรวงว่าการต่างประเทศเตรียมจัดให้อย่างสมเกียรติและอาจจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วย……เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 อดีตกงสุลใหญ่นิวยอร์ก ออท.พรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เข้าพบหารือกับนาย Mohammad Al Atayqa ประธาน Jordan-Thailand Parliamentary Friendship Association และสมาชิกฯ ณ อาคารรัฐสภาจอร์แดน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจอร์แดน รวมถึงโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้น…..เมื่อเสาร์ที่ 16 มีนาคม ศกนี้ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางมารับเอกสารเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่วัดวชิรธรรมปทีป Mt. Vernon , NY ในโอกาสเดียวกันได้ร่วมฟังการประชุมของสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์กด้วย….อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ศกนี้ เจ้าอาวาส วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก พร้อมด้วยกรรมการวัด พรรณี โตวรานนท์ , อดิศักด์ วงศ์วรวิทย์ และกรรมการคนอื่นๆ ได้ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวชิระคอนเสริต รัตนโกสินทร์แผ่นดินจักรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2019 ที่วัดวชิระธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก…..นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก คาโรห์ คาน เชิญสมาชิกประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่วัดวชิรธรรมปทีป Mt. Vernon ,นิวยอร์ก เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2019 เพื่อสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และพร้อมใจกันทำบุญถวายสังฆทาน เสร็จแล้วมีการเลือกตั้งนายกฯ คนใหม่ สมาชิกเสนอให้ สมพงศ์ ศิระเศรษฐบุตร หรือที่คนนิวยอร์กรู้จักกันในนาม ช่างภาพ แซม เตียว Samuel Teaw พื้นเพเป็นคนจังหวัดตรัง เป็นนายกสมาคมฯคนต่อไป…..เกริ่นล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ งานสงกรานต์ ถนนคนเดินของนิวยอร์ก สนับสนุนโดย สมาชิกเทศมนตรีนิวยอร์ก Daniel Droom จะจัดในวันเสารที่ 20 และ เสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 บนถนน 55th-57th Ave, Woodside,NY ตั้งแต่เวลา 11:30am-6:00pm…..ขอแดสงความยินดีกับ บารอน-ว่าที่ร้อยตรีพงศธรณ พันธ์บูรณะ ในโอกาสที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะวิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ซึ่งทางอาจารย์บอกว่าไม่เคยมีนักศึกษาคนไหนเคยทำได้มาก่อนเลย ตอนนี้เข้าเรียนต่อปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ด้านการทำงานเป็นเจ้าของร้าน BGK Thailand Boardgame Shop , ผู้จัดการร้าน Inner Circle Boardgame Café และผู้ก่อตั้ง The Bed Ever Hostel ใช้เวลาว่างอาสาสมัครสอนฟิสิกส์เลขคณิตให้แกผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน ที่ St. Monica สุทธิสาร บราโว้ สุดยอด!….อยู่สหรัฐฯ 3 ปี 11 เดือน เยี่ยมเพื่อน ๆ และ ช่วยเหลือเพื่อนๆ ถึงเวลาที่ ดร.จัด เกิดสบาย ต้องเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อน ๆย่านเมืองแฮมตัน,มลรัฐเวอร์จิเนีย จัดเลี้ยงส่งที่ห้องอาหาร Thai Erawan เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นี้ และเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินสู่ไทยวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ ขอให้เดินทางโดยสะดวก และ ปลอดภัย…..

