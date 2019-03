East Coast No.938



APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 14-20 มีนาฯ 2019……ขอเอาข้อความที่ อ.สุวินัย ภรณวลัย อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เขียนใน เฟซบุ๊ก มาเป็นข้อคิดเตือนใจพวกคนรุ่นใหม่ที่ออกไปนอกประเทศจะด้วยไปศึกษา หรือทำงาน แค่ 2-3 ปี หรือ 5-10 ปี แล้วกลับมาเมืองไทย มีความคิดใหม่จากนอกคิดว่าตัวเอง “เจ๋งเป้ง” เห็นอะไรที่ปู่ย่าตายายมีอยู่หรือทำอยู่ หรือแม้แต่การบริหารประเทศก็มองว่าขัดหูขัดตาล้าหลังทำให้ประเทศไม่พัฒนาและเจริญเท่าที่ควร, ขนบธรรมเนียมประเพณีดี ๆ ก็มองว่าไม่เหมาะกับความก้าวไปของโลกยุคใหม่ พวกที่คิดว่าตัวเอง“เจ๋งเป้ง” ลองอ่านที่ อ.สุวินัย ภรณวลัย เขียนตอนหนึ่งว่า “ เพื่อนฝรั่งที่ทำงานด้วยกัน ในประเทศไนจีเรีย บอกว่า “ ที่นี่จะทำให้เธอหูตาสว่างขึ้น” และ “ เธอจะซาบซึ้งกับสิ่งที่เธอมีอยู่ที่บ้าน” และตบท้ายว่า “ ย้อนคิดสักนิดและภูมิใจนสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเถอะครับ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์แบบของไทยนะ ….น่าภาคภูมิใจมาก เชื่อเถิดครับว่าสิ่งที่เรามีมาละมีอยู่แล้วนะ…ดีที่สุดแล้ว”…. ……การที่ผู้พิพากษาทั้งเก้าคนลงมติเอกฉันท์ สั่งยุบพรรคการเมือง พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช) นั้น ฝ่ายที่ถูกยุบก็ต้องคิดว่าเป็นการกลั่นแกล้ง และไม่ยุติธรรม ซึ่งเป็นธรรมดาของฝ่ายเสียผลประโยชน์ แต่ถ้ามองในแง่ของความยุติธรรมและรักษาไว้ซึ้งคุณธรรมของสังคม ก็ต้องแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่ชอบแต่เพื่อรักษาไว้เพื่อ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ของสังคมก็จำเป็นต้องกลืนยาขม คดีตัวอย่างเรื่องเกิดขึ้นในมลรัฐเวอรืจิเนีย เมื่อปี 2015 ผู้พิพากษา เจมส์ อาร์ สเปนเซอร์ จำต้องพิพากษาตัดสินคดีด้วยความข่มขื่นในเมื่อท่านผู้พิพากษา สนิทสนมกับบ็อบ แม็คดอนนัลล์ อดีตข้าหลวงของรัฐ แต่ในคดีความความนั้น อดีตข้าหลวง บ็อบ แม็คดอนนัลล์ ถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจในการรับสินบนของ ภรรยา โดย ผู้พิพากษา เจมส์ อาร์ สเปนเซอร์ กล่าวว่า ภรรยารับสินบนโดยสามี จะปฎิเสธไม่รู้ไม่ได้ ก่อนจะทุบฆ้อนผู้พิพากษาบอกว่าเขารู้ว่า ข้าหลวงเป็นคนดีไม่มีด่างพล่อย แต่กรณีย์นี้จะอ้างไม่รู้ไม่ได้ ตอนหนึ่งในคำพิพากษา “A price must be paid, and that is some level of punishment. It breaks my heart, but I have a duty and responsibility which I cannot avoid…..” คือจำต้องพิพากษาไปตามความผิด เพราะไม่สามารถที่จะหลีกเหลี่ยงความรับผิดชอบได้ พวกที่ชอบอ้างประชาธิปไตยอย่างประเทศอเมริกาก็ควรจะแยก “ ความรับผิดชอบ และ หน้าที่ต่อสังคม ออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ” และไม่ช้าประชาธิปไตย ที่แท้จริงก็จะมาเองโดยไม่ต้องไปยุยงให้สังคมแตกแยก….ขณะเดินทางไปราชการเพื่อประชุมที่องค์กรสหประชาชาติ,นครนิวยอร์กพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทีมงานของกระทรวง ฯ ได้พบปะกับผู้นำสตรีไทยในนครนิวยอร์ก เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมเเละสิทธิสตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม ศกนี้ ที่ร้าน BKNY, NY(มลรัฐนิวยอร์ก )…..ออท.พรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ประจำรัฐปาเลสไตน์ที่มีถิ่นพำนักในจอร์แดน พร้อมคณะได้เยือน กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 และได้เข้าหารือกับนาย Mazen Shamiyah รมว.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์ฝ่ายกิจการทวีปเอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย โดยพบกันที่โรงแรม Rotana โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ อาทิ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ และแนวทางในการขยายความมือระหว่างกัน….สภาก๋วยเตี๋ยว ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 มีสมาชิกร่วมสังสรรค์ 12 คน ในที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.ไสว บุญมา จากไทยดีซีฟอรั่ม เพื่อเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีนี้ โดยทางไทยดีซีฟอรั่ม จะเสนอชื่อไปทาง สถานเอกอัครราชทูต(สอท) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อคัดเลือกตามพิธีการต่อไป ในการพบปะสังสรรค์ครั้งนี้ รวบรวบเงินได้ $336.00 แบ่งมอบสนับสนุน ASTV $236.00 ,ให้ มูลนิธิเด็กพิภพ ธงชัย $50.00 และให้มูลนิธิชัยพฤกษ์ของคุณหมอเคลียวพันธ์ $50.00……เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม ศกนี้ เจ้าของร้าน Chanel (ชาแนล ) ได้เชิญเหล่าบรรดา ภรรยาทูตานุทูต จากหลายประเทศ เพื่อชมเครื่องเพชรนิลจินดาราคาแพง ซึ่งทางร้าน ชาแนล จัดพิเศษแก่บรรดาสาวไฮท์โซ ในงานนี้มีบรรดาภรรยาทูตานุทูตจากหลายประเทศเข้าร่วมชม ทุกคนต่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินที่ได้เห็นเพชรเม็ดงามราคาแพงครั้งนี้ และยังได้ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของจิวเวลรี่ ชาแนล ด้วย…..เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม ศกนี้ บรรดาศิษยานุศิษย์ พร้อมใจจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระราชมงคลวิเทศ (เจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนีเมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย…ขณะอยู่เมืองไทย วิไล อิสสระนุวัฒนกุล ใช้เวลาว่างไปอบรมการดูแลรักษาคนชราที่สภากาชาดไทยจนจบหลักสูตร รับวุฒิบัตรอาสากาชาด ที่สภากาชาด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ต่อไปนี้มีคุณวุฒิอาสาดูแลผู้สูงวัยได้อย่างสมบูรรณ์แบบทีเดียว….บรรดาชาวไทยในอเมริกาผู้หนีหนาวมาพักผ่อนรับลมอุ่นเมืองไทย ตอนนี้เจอไอร้อนเมืองไทย ต่างก็ทะยอยกันกลับสหรัฐฯ อาทิ นพ.สนั่.น+เพลินจิตต์ แสงสำราญ และ วัชรินทร์+พิศมัย จุทิน ซึ่งเดินทางกลับไปแต่ปลายเดือนกุมภาฯ ส่วนที่กำลังจะเดินทางหนีลมร้อนจากเมืองไทยตามติดกันไป อาทิ จุฑามาศ อรรถเศรษฐ,น.พ.บุญยงค์+เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา, วิไล อิสสระนุวัฒนกุล, พวงทิพย์+ ชูชัย อิถรัชด์ และ สุเมธ ศิระวจนกุล เป็นต้น….สมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ขอแสดงความเสียใจกับ น.พ.ธงชัย + จันทนาทิพย์ วชิระสมบูรณ์ ในการจากไปอย่างสงบของคุณแม่ส่งศรี วชิระสมบูรณ์ ขอดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพเทอญ……

