East Coast No.938

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 07-13 มีนาฯ 2019….มีคนบอกว่าเดินบนถนนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะไปมุมไหนซอกไหน เห็นแต่แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาหาเสียงของนักการเมืองที่ลงสนามหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเลือกตนเป็นผู้แทนเข้าสู่สภาฯ แต่หลาย ๆ คนเห็นหน้าแล้วก็ล้วนแล้วแต่หน้าเก่าๆ ที่เคยสร้างมหกรรมโกงบ้านกินเมืองในพรรคเก่าของตน เลยหน้ามืดตาลายมองเห็นคล้ายๆ ตัวตะกวดที่แลบลิ้นหาสัญญาณจับกลิ่นสาบของเหยื่อเพื่อจะได้อาหารอันโอชะอีกแล้ว ผู้มีสิทธิ์เลือกจงตั้งสติใช้ปัญญา อย่าเลือกคนของพรรคที่เคยสร้างปัญหา แบ่งแยกประชาชนให้สับสน ทะเลาะกันเองในครอบครัว และ โกงกินจนประเทศแทบจะสิ้นทรัพย์ แถมยังมีหน้ามาบอกจะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้อง เหม็นขี้ปาก ไม่อยากฟัง….ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคนรุ่นใหม่ เคยพูด อย่างยะโสโอหัง ประกาศก้อง “ ไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหน….” ดูข่าวเย็นวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นไปนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ก็เลยทำให้ดิดว่า คนพวกนี้หน้าไหว้หลังหลอก กลับกลอก คำพูดที่แรกพูดนั่นมักจะออกมาจากจิตใต้สำนึกที่แท้จริง แต่ถ้าใครซักหรือค้านจะพูดอีกอย่าง ซึ่งตอนนนั้นก็จะเป็นการพูดด้วยการใช้เหตุ-ผล และปัญญามาลบล้าง คำพูดจากจิตใต้สำนึกที่เป็นเนื้อแท้ของความประสงค์ที่พูดออกไป ขอถามหน่อยแล้ววันนนั้นใคร ที่ไปกราบพระพุทธรูป คงคิดว่าเก่งกว่าคนอื่น แต่พอเอาเข้าจริงก็ขี้ขลาดตาขาว ไม่เก่งเหมือนที่พูดพล่อยออกไป แน่จริงต้องทำอย่างที่พูด ถึงจะเรียกว่า “ลูกผู้ชาย” …..ทันที่ได้รับได้รับบัตรเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านทางถุงเมล์การทูต เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ (จนท.) สถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) นำทีมโดย กงสุลภาณุภัทร ชวนะนิกุล ได้เร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการเลือกตั้งเพื่อใส่ซองส่งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งในโอกาสนี้ ออท. วีรชัย พลาศรัย ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานเลือกตั้งฯ ของคณะเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งฯ เป็นอย่างมาก ทาง สอท.คาดว่าเอกสารการลงคะแนนเลือกตั้งฯ จะถึงมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ภายในช่วงสัปดาห์หน้า ทันทีที่ได้รับเอกสารการลงคะแนแนเลือกตั้งแล้ว โปรดดำเนินการตามคำแนะนำทันที และขอให้จัดส่งเอกสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2562 (USPS แจ้งว่า ซองเอกสารที่ส่งกลับจะใช้เวลาเดินทาง 2-3 วัน) ถ้ามีข้อสงสัยหรือขัดข้องกรุณาสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วนเลือกตั้ง โทรศัพท์ (202)297-9774 อีเมล์ vote@thaiembdc.org ……เมื่อเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี. ได้นำคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยมี สัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ที่บริษัท มาร์ซัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ….ในการประชุมเจ้ากรมข่าวทหาร อาเซียน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 มีนาค 2562 ที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พลโท ณตฐพล บุญงาม เจ้ากรมข่าวกองทัพไทย อดีตผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำ ดี.ซี. เป็นประธาน ก่อนเสร็จพิธีได้มอบหน้าที่ให้แก่เจ้ากรมข่าวทหารเวียตนาม ซึ่งจะเป็นประธานในการการประชุมในปีหน้า ( 2563) เป็นเสร็จพิธี….กลับไปสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกิจประจำวันที่คั่งค้าง อาทิเช่น จ่าบิลค่าน้ำค่าไฟ และ อื่น ๆ ระหว่างที่ไปอยู่เมืองไทยหลายเดือน ช่วงต้นปี ทราบข่าวว่า ศิวาณี ศิระวจนกุล จะเดินทางถึงไทยอีกครั้งในวันที่ 8 มีนาคม นี้ เพื่อรับช่วงดูแล ลูกชาย ศิวะเมศร์ ศิระวจนกุล ซึ่งรักษาทางเลือกที่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้…..นายกสมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.น.พ. สุวัฒน์+ พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ จัดงานฉลองวันตรุษจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ภัตตาคาร New Fortune รัฐแมริแลนด์ โดย น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ร.น. ,ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภริยา กัญญาภัค ขุนทา ผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ(สอท.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีชุมชนชาวไทย,ข้าราชการ พร้อมครอบครัวจากสำนักงานทีมประเทศไทย และ ชวต่างชาติร่วมงาน มากกว่า 200 คน ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงระบำสเปน อย่างสวยงามและแปลกไปกว่าที่เคย ๆดูในงานต่างๆ ซึ่งรำโดย สุจิตตา ถนอมสิงห์ บุตรีของ น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นอกจากนั้นผู้รวมงานยังได้ชมการแสดงเชิดสิงโต และ ดนตรีจีนในบรรยากาศที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมาคมไทยไหหลำ ฯ ได้จัดงานฉลองวันตรุษจีนทุกปี ปีนี้เป็นที่ 24 ของสมาคมฯ รายได้จากการจัดงานนำไป สนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ อาทิถวายวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.,วัดญาณรังษี และวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และบางโอกาสได้บริจาคสมทบทุนให้แก่สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นด้วย…..แม้ว่าจะมีชาวไทยในนครริชมอนด์ จะมีน้อย แต่ปีนี้เช่นปีก่อน ๆ ได้ ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ ผู้ประสานที่เข้มแข็ง ชมนุชาวไทยในริชมอนด์จะร่วมในโปรแกรมแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวอาเซียน ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Greater Richmond Convention Center, Exhibit Hall A -403 North 3rd Street, Richmond,VA.23219 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 ตั้งแต่เวลา 11.00 AM 37.00PM โดย รัชนี+ทนงศกดิ์ หงษ์ชาติ รับอาสาดูแลคูหาอาหาร,เบญจมาศ บุญเสน่ห์ จะจัดคณะนาฏศิลป์ไทยจากเมืองแฮมตัน เข้าร่วมโชว์รำไทย, ภายในคูหาวัฒนธรรมไทย จะเน้นพิธี “ลอยกระทง” ทั้งคูหา ( Loi Krathong Theme) โดยจะประดิษฐ์ กระทงใหญ่เป็น พรีเซ็นต์เตอร์ ของคูหาวัฒนธรรมไทย , ฝ่าย Hand of Activity หัตถกรรม จะสอนเด็ก ๆ ทำดอกบัวด้วยกระดาษ ผู้มีจิตอาสาอื่น ๆที่เสริมในกิจกรรมของชาวไทย อาทิ อมรรัตน์ ชมรักษ์, สิริพร ศรีเทวฤทธิ์, มะลิ แน่นอุดร โรด เป็นต้น ……คณะศิษยานุศิษย์วัดพุทธไทยถาวรวนาราม, เอ็มเฮิร์สท์ นครนิวยอร์ก ร่วมทำบุญเพื่อน้อมรำลึก ถึง พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันติดปากว่า “หลวงพ่อถาวร” อดีตเจ้าอาวาส และผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2537 ซึ่งจัดทำกันเป็นประจำทุก ๆปี ในช่วงวันที่ 3 – 4 มีนาคม ปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมทำบุญให้หลวงพ่อถาวร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562….รำลึกถึงคำสอนของ หลวงพ่อสด-พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่เคยสอนว่า “ไปวัดได้แล้วอย่ามัวแต่หาเงิน ” นราวุฒิ วงศ์ลัพ จากบรุ๊คลิน นิวยอรค์ พร้อมครอบครัว ได้ไป กราบภาพเหมือนของหลวงพ่อสด ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นี้ ในโอกาสเดียวกันก็ได้ นำอาหาร อาทิโจ๊ก,ปาท่องโก๋ และ เป็ดย่าง จากนิวยอร์ก ไปทำบุญถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลลเวเนีย ด้วยคราวเดียวกัน….เมื่อวันที่25 กุมภา ฯ 2019 สุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ,นครนิวยอร์ก พร้อมด้วย ภริยา ศิริวรรณ โปร่งธุระ ร่วมไปงานฉลองวันชาติ ของประเทศ บรูไน ซึ่งจัดที่มิชชั่น ของบรูไน ในแมนฮัดตัน นิวยอร์ก วันถัดไป วันที่26 กุมภาพันธ์ ศกนี้ สุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานวันชาติคูเวต ที่มิชชั่นคูเวต วันที่26 กุมภาพันธ์ ศกนี้….ครบรอบวันเกิด 80 ปี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2019 สุชาติ พงศ์ศรีโรจน์ คนเก่าแก่นิวยอร์ก และเป็นอดีตนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก ได้รับไออุ่นจากความรักอย่างอบอุ่นจากครอบครัว ประกอบด้วย ลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อน ๆ สนิท ทราบข่าวขอฝากอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย จงคุ้มครอง ให้มีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงตลอดไป สุโข… สุขี ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ….

