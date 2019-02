East Coast No.934

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่… 14-20 กุมภาฯ 2019….ไพร่เงินล้านอย่าง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีประวัติบ่งชัด ไม่ชอบ “สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนา” เขาให้สัมภาษณ์ ซึ่งตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 24 เมษายน 2553 ภายในเขามีความจงเกลียดจงชัง “อำมาตย์” เข้ากระดูกดำทีเดียวก็ว่าได้ โดยเขาระบุว่า “อำมาตย์ ผมคิดว่าความหมายของอำมาตย์ มันไม่ใช่ข้าราชการอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ผมคิดว่าถ้าจะนิยามให้ถูกว่าอำมาตย์ในภาวะปัจจุบันคืออะไร ผมคิดว่าคือคนที่มีอำนาจ และไม่ถูกตรวจสอบ” ก็น่าจะเดาออกว่าเขาหมายถึงใคร ประวัติหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ สนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง ของ เลนิน มาร์กซ์ และเข้าร่วมชมรม Socialist Worker Party ( SWP) สมาชิกคนหนึ่งที่คุ้นหูหลายๆ คนคือ ใจ อึ้งภากรณ์ ผู้หลบหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ แล้วหลบหายหัวไปซ่อนตัวที่ประเทศอังกฤษ แค่นี้ก็คงจะถึงบางอ้อกันแล้วนะว่า แนวคิดของ ธนาธร เป็นอย่างไร? แล้วคนคนนี้หรือจะมาเป็นผู้นำประเทศไทย เขาใช้คำหวาน “ประชาธิปไตย” มาเรียกร้องในการรณรงค์หาเสียงจากเด็กรุ่นใหม่ที่อ่อนโลก ให้หลงไหลไปกับเขา ค้นประการเมืองจะพบว่าเขาคลุกคลีอยู่กับพวกเสื้อแดง และมีสายใยกับนักโทษหนีอาญาแผ่นดินที่ยังหลงตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่น หมอนี้ก็ดูท่าทียะโสโอหังเมื่อถือไพ่เหนือ ถ้าเพลียงเพล้ำ ก็โอดครวญ คนพาลย่อมมีนิสัยเช่นนี้แล ….. พรรค ทษช. ส่งคณะทำงานด้านกฏหมาย สุชัย ชินชัย เข้ายื่นหนังสือถึงประธาน กกต. ขอให้ กกต.ปฏิบัติตามบทบัญยัติรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมกรณีมีกระแสข่าวว่า กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคทษช. จากเหตุการเสนอชื่อแคนดิเนตนายกเข้าข่ายกระทำการขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 เป็นการเร่งรีบรวบรัดตัดสินก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเป็นเหมือนการนำพรรคไทยรักชาติออกไปจากสนามก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ต่างอะไรกับการลงโทษประหารชีวิต ก่อนที่จะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็พูดเหมือนนักโทษประหารแหละ ก่อนทำอะไรทำไมไม่คิดว่าผลจะเป็นอย่างไร ทำไปแล้วจะแก้ตัวเพื่อให้พ้นผิดนั้นฟังไม่ขึ้น จะเป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศ “คิดได้แค่นั้นเหรอ” …..ในการทำบุญฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรดาแพทย์รุ่น 3 และเพื่อนร่วมบริจาคให้มหาวิทยาลัย ประมาณ 2 ล้าน 3 แสน บาท ในโอกาสนี้ พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภูมมะ จากมลรัฐแมริแลนด์ ได้บริจาคให้มหาวิทยาลัย 100,000.00 บาท ในนามของสามีผู้ล่วงลับไปแล้ว น.พ.สหัสชัย มุสิกะภูมมะ ซึ่งทั้งสองเคยไปเป็นแพทย์ใหม่ฝึกงานที่คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ….ในการทำบุญฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำบุญให้ศิษย์ผู้ล่วงลับไปด้วยครั้งนี้ กาญจนา ปฤชาบุตร ภรรยาของ น.พ.รณกรณ์ ปฤชาบุตร เดินทางจากนิวยอร์ก และ นภาพรรณ สุทธิกานต์ ภรรยาของ น.พ.เดชา สุทธิกานต์ ได้ร่วมในโอกาสนี้ด้วย ….ในโอกาสเดียวกันนี้ แพทย์ ม.ช. รุ่น 6 อาทิ น.พ.กสิน +พ.ญ.อรณี เอกมหาชัย, น.พ.ทวีศักดิ์+ ลลัดารัตน์ ตั้งชีวินศิริกุล,น.พ.โกสิทธิ์+พ.ญ.สายสวาท เพรียบจริยาวัฒน์,น.พ.สมนึก ศรีวิศาล,น.พ.ประสพ + พิมพใจ รัตนานนท์ เป็นต้น ก็เดินทางไปร่วมด้วยและได้พบปะสังสรรค์รุ่นครบรอบ 50 ปี ด้วย….. ……เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทีทำงานงสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 351 E 52nd St, New York, NY 10022 อย่างเป็นทางการ ตอนนี้พี่น้องชาวไทยผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ได้ ตามวันเวลาที่ประกาศ …..ในโอกาสที่นายตำตรวจเชื้อสายไทย นาวาโทนักสืบ ทวี เทียนทอง ได้รับรางวัลความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี (Achievement Award) จาก Asian Jade Society ซึ่งเป็นสมาคมนายตำรวจนครนิวยอร์ก โดยมีพิธีจัดขึ้นที่ภัตตาคาร Jing Fong ในย่านไชน่าทาวน์ กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และกงสุล ยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย….บรรเจิด เหล็กคง ผู้ให้ชีวิตกับ ‘เศษเหล็ก’ กลายเป็นศิลปินระดับโลกโดยไม่รู้ตัวในเมื่อเขาได้รับรางวัล The International Prize BOTTICELLI in Florence, Italy’ 2019 ซึ่งจัดขึ้นนครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ผลงานเหล็กดัดของ บรรเจิด เป็นผลงานที่ถูกเลือกให้รับรางวัลโดยเจ้าของผลงานไม่ได้เสนอผลงานเข้าแข่งขันแต่อย่างใด นับว่าน่าชื่นชมต่อชาวไทยที่มีผลงานของเขาเข้าสู่ป์ระดับโลก...เมื่อวันที่ 10 กพ. 2019 ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก สุจิตรา ปาลิวงศ์ จัดงานฉลองวันตรุษจีน โดยมี กสญ. นิพนธ์ เพ็ชพรประภาส ได้เป็นประธานเปิดงานและแจกอังเปา ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ในงานนี้ สมจิตร -ตั้งธรรมสุริยมิตร ถือโอกาสมอบของที่ระลึกวันตรุษจีน แก่ สุจิตรา ปาลิวงศ์ ประธานศูนย์ ด้วย…. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “พงศ์รัชตนันท์ ” ในการจากไปสู่สุคติสุข ของ สุนทร (ดล) แวววัลเจือ พงศ์รัชตนันท์ ทำพิธีฌาปนกิจที่วัดช่องลม ถนนพระราม 3 เรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ….สุขสันต์วันเกิด สุรพล คลังทอง ( 11 ก.พ.), ประกอบ สายแสงจันทร์( 13 ก.พ.) ,มาริสา พิมพ์สุวรรณ ลินน์ ( 14 ก.พ.), และ น.พ.พิเชษฐ์ สันติลักขะ ( 18 ก.พ.)….สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”