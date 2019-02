โชคของ “เซียน เจบี”

คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ

เมตตัน จะ สัพพะโร กัสมิง มานะ

สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

สวัสดีทุกคน….. วันนี้ขอเริ่มด้วยคาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ ….. เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะขับรถไปเชียร์ซูเปอร์โบว์ที่บ้านเพื่อนหรือที่บาร์แห่งไหนแห่งหนึ่ง ก็ท่องคาถานี้ไว้ ก่อนขับรถออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย และ “โชคดี” กับเกมซูเปอร์โบว์ล 53 ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ถ่ายทอดสดโดยช่อง 2 CBS เวลา 15.30 น. (3.30 p.m.) เวลาแปซิฟิค ขณะนี้ นิว อิงค์แลนด์ เพเทรียทส์ เป็นต่ออยู่ “สองแต้มครึ่ง”……

เราได้รับการนำพาโชคของ “เซียน เจบี” จากเดนเวอร์ บอกใบ้ให้ “แรมส์” แต้มก็คงไม่หนี 3 แต้มมากที่สุด เพราะเปิดมา 1.5 แต้ม สูง/ต่ำ 58 แล้วแต้มก็ขึ้นมาถึง 2.5 แต้ม ส่วน สูง/ต่ำ ลดลงมาเหรือ 56 แต้ม และอยู่อย่างนี้มาจนถึงวันพุธที่ 30 มกราคม กว่าจะถึงเวลาคิ๊กออฟก็คงจะอยู่ระหว่าง 2-3 แต้ม ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก ถ้าได้สัก 3 แต้ม ก็ช่วยได้เล็กน้อย คือได้กำลังใจ ครั้งล่าสุดที่คู่นี้ แรมส์ – เพเทรียทส์ พบกัน แต้มรวมออกมาต่ำที่ 36 แต้ม คือ นิว อิงค์แลนด์ เพเทรียทส์ ได้ 26 แต้ม ส่วน ลอส แอนเจลิส แรมส์ ทำได้ 10 แต้ม ….. สำหรับเซียน “โปรเฟสเซอร์ซ่า” ก็ชอบ “แรมส์ ลงต่ำ 56” …. ส่วน “เซียนสมันน้อย” อยู่เมืองไทยยังไม่ได้ส่งแต้มมา …. และ “เซียนสุรินทร์” รังสิต คงจันทร์ เรายังไม่รู้ ก็ต้องคอยรุ้นอ่านกันในคอลัมน์ “รังสิต สุขสันต์” ในฉบับนี้แหละว่าท่านชอบทีมไหน? …. เพื่อนๆส่วนมากที่ชอบดูบอลแบบไม่ซีเรียสนัก เวลาเขาพนันกัน พวกเขามักจะชอบเล่น “สูง” เพราะเชียร์มันดี คือใครได้ลูกก็ได้เฮกัน สนุกสนุก ชิวชิว ใครชอบดื่มเบียร์ ก็ดื่มไป ใครชอบจิบไวน์ ก็จิบกันไปหนุกหนานแบบเพื่อนฝูงที่มาพบกันปีละครั้ง ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพก็ตาม but I’m so serious with this game!

สำหรับคนที่ชอบเล่นต่ำ เขาจัดตารางไว้ให้คือจากแต้ม 0-14 อ็อด 210 ต่อ 1 …. 15-21 อ็อด 60 ต่อ 1 ส่วนแต้มสูงต่ำโดยเฉลี่ยแล้ว และอ็อดเท่ากันคือ จากแต้มต่อสูงต่ำ 50 ถึง 56 อ็อดก็อยู่ที่ 17-4 เท่าๆกับ 57-63

ที่ชอบลงต่ำ ก็เพราะเห็นดีเฟ้นส์ของทั้งสองทีมนั้นแข็งไล่เลี่ยกัน ดูจากสถิติของเพเทรียทส์ ชนะ 11 แพ้ 5 ครั้ง แต้มได้ทั้งหมด 436 แต้ม เสียไป 625 **** ส่วนของ แรมส์ ชนะ 13 แพ้ 3 ได้แต้มทั้งหมด 527 แต้ม แต่เสียให้ศัตรูไป 384 แต้ม แสดงว่า กองหน้าของแรมส์เหนือกว่าของ เพเทรียทส์ +91 แต้ม ฝ่ายดีเฟ้นสของแรมส์แพ้ นิว อิงแลนด์ -59 แต้ม แล้วเราก็เอาตัวเลขทุกอย่างมาบวกลบคูณหารกันแล้ว ลอส แอนเจลิสแรมส์ ยังได้เปรียบ นิว อิงแลนด์ เพเทรียทส์ อยู่ +32 แต้ม…. หรือวันอาทิตย์นี้ใครอยากจะพนันว่า นักฟุตบอลเอ็นเอฟแอลจะมีการนั่งประท้วงกันอีกหรือเปล่าตอนร้องเพลงเคารพธงชาติ?

ถ้าสกอร์ของทั้งสองทีมรวมกันได้ 7 ทัชดาวน์ กับอีก 1 ฟีลด์โกลด์ แต้มก็ลงต่ำ ถ้าทำกันได้มากกว่านี้ก็ถือว่าสูงกันละ …. เซียนบางแห่งให้ แรมส์ 35 เพเทรียทส์ 28 บ้าง บางรายก็ให้ แรมส์ 24 เพเทรียทส์ 17 บ้าง เรามีใจชอบแรมส์อยู่แล้วก็พอมีจิตใจเหิมเกริ่มบ้างเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่า เกมการพนัน นั้นมันไม่แน่นอน ก็ควรใช้วิจารณญานคิดกันให้ดีดี

เราจะไม่พูดถึงควอเตอร์แบ็คของทั้งสองทีมมากนัก เพราะพวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า ทอม เบลดี้ กับ จาเร็ด ก็อฟฟ์ มีความสามารถกันอย่างไร พูดกันแล้ว ทอม เบลดี้ มีประสบการณ์มากกว่า และมองเกมดีเฟ้นส์ได้ดีกว่า พร้อมกับมีไทเอ็นด์ และนักรับมือกาวที่ไว้ใจได้ นี่คือหัวใจของเพเทรียทส์ …. สำหรับกองหน้าของแรมส์ใช้ได้หมดทุกตัวทั้งวิ่งและรับ

หัวหน้าโค๊ช บิลล์ เบลิชิค นำทีมชนะซูเปอร์โบว์ลมาห้าครั้งแล้ว และเป็นหัวหน้าโค๊ชที่มีอายุมากที่สุดในเอ็นเอฟแอลอยู่ตอนนี้ **** ฌอน แม็คเวย์ หัวหน้าโค๊ชของแรมส์ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโค๊ชอายุน้อยที่สุด และตื่นเต้นที่สุด เพราะชอบเดินล้ำเส้นเข้าไปในสนามอย่างไม่รู้ตัว จนต้องมีคนคอยดึงตัวไว้

เสือเฒ่าทอม เบลดี้ อายุมาก มีประสบการณ์เป็นครั้งที่ 9 ใน 17 ปีที่เขาอยู่ในเอ็นเอฟแอล ชนะห้าแหวนเพชร เทียบกับควอเตอร์แบ็ค จาเร็ด ก็อฟฟ์ ยังหนุ่ม อายุแค่ 24 ปีเอง แต่มีความสามารถนำทีมเข้าซูเปอร์โบว์ลได้เพียงแค่ปีที่สามเท่านั้น …. เบลดี้ขว้างได้ทั้งหมด 10,917 หลา 73 ทัชดาวน์ ส่วน ก็อฟฟ์ ปาลูกได้ 10,323 หลา ขว้างทัชดาวน์ได้ 67 ลูก แต่วันนี้ คิวบีจาเร็ด ก็อฟฟ์ ต้องหนักใจนิดนึงเพราะสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้คือคอร์เนอร์แบ็ค เจสัน แม็คเคอร์ตี้ กับเซ็ฟตี้ เดวิน แม็คเคอร์ตี้ ของเพเทรียทส์ เพราะฉะนั้น อย่าขว้างลึก นานๆครั้งก็โอเค ขว้างระยะสั้นและกลางจะดีกว่า ถ้าจะขว้างไกล ก็ต้องให้ผ่านเส้น 50 หลาไปก่อน เพราะไม่อย่างนั้น ถ้าถูกอินเตอร์เซ็พท์ละก็ สองฝาแฝดนี่วิ่งเข้าทัชดาวน์ได้สบาย

ไม่เฉพาะสองฝาแฝดคู่นี้อย่างเดียว เพเทรียทส์ ก็มีดีเฟ้นซีฟไลน์ที่สามารถอุดรูไม่ให้รันนิ่งแบ็ควิ่งผ่านช่องไปได้ และนี่เป็นเกมแพลนที่ เพเทรียทส์ วางไว้คือรันดีเฟ้นส์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 11 ของเอ็นเอฟแอลต้องหยุดการวิ่งของ ท็อดด์ เกอร์ดี้ กับ ซี.เจ. แอนเดอร์สัน ให้ได้ …. และวันนี้เราจะเห็นนักวิ่งสองหมายเลข 30 กับ 35 คงจะวิ่งกันรอบสนามแน่ ซึ่งหัวหน้าโค๊ชของแรมส์ ฌอน แม็คเวย์ บอกว่า วันอาทิตย์นี้ ท็อดด์ เกอร์ดี้ จะได้รับบทบาทหนักที่สุด

จริงๆแล้ววันนี้ เราไม่ต้องมาพูดถึง นิว อิงค์แลนด์ เพเทรียทส์ กันเลยก็ได้เนอะ เพราะทุกคนรู้กิตติศัพท์กันดีอยู่แล้ว “แต่” ซีซั่นนี้รู้สึกว่าจะแพ้มากไปหน่อยถึง 5 เกม พวกเราที่เป็นแฟนของแพ็ทส์ “อกหัก” กันไปหลายคน …. เรามาพูดถึงแรมส์ดีกว่า เพราะกำลังกระหายอยากได้แหวนเพชร หลังจากแห้งแล้งมาตั้งเกือบยี่สิบปี…. ดูกันซิว่า จาเร็ด ก็อฟฟ์ จะเล่นได้คงเส้นคงวาหรือไม่? ไม่ต้องห่วงถึงนายทอม เบลดี้ เดอะควอเตอร์แบ็ค ….. เกมชิงแชมป์สายเอ็นเอฟซี แรมส์ตามเซ็นท์ส 13-0 เข้ามาควอเตอร์ที่สอง แต่ก็ตามมาเสมอและชนะโอเวอร์ไทม์ด้วยสกอร์ 26-23 แต่ก็มีการประท้วงกันทั่วเมืองว่ากรรมการไม่โยนธง pass interference ให้กับดีเฟ้นส์ของแรมส์ในเอ็นด์โซน พวกแฟนๆของเซ็นท์ยื่นคำร้องให้มีการแข่งกันใหม่ แต่ก็อย่างว่าละเนอะ เกมการกีฬา เกมการพนัน กรรมการก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาก็สามารถทำผิดได้เขาเรียกว่า “human error”

เราจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่แรมส์เข้าซูเปอร์โบว์ล แข่งกับพิทส์เบิร์ค สตีเลอร์ส ที่สนามโรสโบว์ล เมืองพาซาดีน่า ครึ่งแรกถ้าจำไม่ผิด แรมส์นำอยู่ 19-3 หรืองัยเนี่ย! แต่ก็ยังมาแพ้ให้กับ คิวบีเทอร์รี่ แบล็ดชอว์ กับลิน สวอน แล้วใครอีกคนจำไม่ได้ ณ ตอนนี้ดีเฟ้นส์ของพิทส์เบิร์คอยู่อันดับ 1 พูดมากเลยเถิดไปแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดีกันเด้อ!

ไว้คุยกัน…. สวัสดี!