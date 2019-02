ประธานาธิบดีในปี 2020

เมื่อวันวาน Howard Schultz อดีต ซีอีโอของร้านขายกาแฟชื่อดังกระฉ่อนโลก สตาร์บัค พูดเป็นนัย แต่ยังไม่คอนเฟิร์มออกมาร้อยเปอร์เซ็นท์ หรือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เขาออกจากออกมาคอนเฟิร์มแล้วก็ได้ว่า เขาจะกระโดดเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2020 โดยอยู่กับพรรคอิสระ (Independent) จริงๆ แล้วไม่ว่าใครก็ตามที่เป็น พรรคอิสระ ก็เหมือนกับพรรคเดโมแครทนั่นแหละ และในสภาคองเกรสเขาก็จัดที่นั่งไว้ให้ทางข้างเดียวกันกับพรรคเดโมแครท แต่ไอเดียอาจจะไม่เหมือนกับนโยบายของพรรคเดโมแครท อย่างเช่น ส.ว.จากเวอร์ม้อนท์ แบร์รี่ แซนเดอร์ ก็ได้รับเลือกเป็น อินดีเพ็นเด้นท์ แต่การตัดสินใจของมหาเศรษฐี ฮาวเวิร์ด ชั๊ลท์ซ ที่พูดว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีคุณสมบัติเป็นประธานาธิบดี ก็ทำให้ทางฝ่ายเดโมแครทมองตาเหล่ไปหมือนกัน เพราะเกรงว่า อดีตซีอีโอของสตาร์บัคส์จะไปฉีกเสียง หรือแย่งเสียงไปจากแคนดิเดทเดโมแครท และจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับชัยชนะไปในที่สุด

แคนดิเดทแนวหน้าอีกคนหนึ่ง ซึ่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเป็นประธานาธิบดีหญิงผิวดำคนแรกของสหรัฐในปี 2020 คือ ส.ว.พรรคเดโมแครท จากรัฐแคลิฟอร์เนีย แคมาร่า แฮร์ริส อดีตรัฐมนตรียุติธรรมมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตอนนี้เริ่มหาเสียงแล้ว และเน้นหาเสียงในเรื่องของการรักษาพยาบาลกับการศึกษา “รักษาฟรีและเรียนฟรี” เธอว่าอย่างนั้น! ….. ส.ว.หญิง เอลิซาเบธ วอร์เรน ก็หวังจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาอีกคนหนึ่งเหมือนกัน ***** “Democrats go to the Left…. Far LEFT!”

ตอนนี้ทางเดโมแครทมีผู้นำหัวสังคมนิยมสุดโต่งแล้วคือนักการเมืองหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด ส.ส.หญิงรัฐนิวยอร์ค อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เท็ซ ตัวอย่างตอนนี้ทางเดโมแครทเสียงข้างมากกำลังผลักให้มีการยกเลิกคำว่า “พระเจ้า-God” ออกจากคำสาบานตัวของพยานที่ถูกคณะกรรมการรัฐสภาเรียกเข้าไปเป็นพยานในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปากพยานจะถูกถามก่อนที่จะมีการให้การด้วยคำถามที่ว่า

“Do you solemnly swear or affirm, under penalty of law, that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth?” ….. วลีที่จะถูกเปลี่ยนมาแทนวลีตามประเพณีที่ว่า “so help you God” นั้น มาเป็น “under penalty of law” …. ตั้งแต่เดโมแครทเข้ามาคุมเสียงข้างมากในสภาล่าง ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมิอะไรมากมาย อย่างเช่นคำว่า “chairman” จะเปลี่ยนมาเป็น to the committee’s “chair” นอกจากนั้น ทางเดโมแครทก็เสนอให้มีการเปลี่ยนที่จะทำให้ เพศเป็นกลางโดยเอาวลีคำว่า “his or her” จากคณะกรรมการ แล้วใช้คำว่า “their” มาแทน …. จากการสังเกตของนักการเมืองรีพับลิกันที่ว่า “พรรคเดโมแครทกำลังจะกลายเป็นพรรคของคาร์ล มาร์ค” ไปทุกทีแล้ว

จากนี้ไปเราก็คงได้ยิน “I promise!” จากแคนดิเดททั้งหลายทั้งปวงไปจนถึงวันเลือกตั้งในอังคารสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2020

จากความคิดเห็นของเหล่ากูรูชำนาญการด้านเกมการเมืองบอกว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางชุมชนสายลับไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดี มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เหตุการณ์ล่าสุดก็คือการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งปี 2016 และการประเมินผลเรื่องวิกฤติความมั่นคงตามตะเขปชายแดน สหรัฐ-เม็กซิโก ที่ทรัมป์ยืนกระต่ายขาเดียวต้องการสร้าง “กำแพง” ให้ได้ แล้วเคยขู่ไว้แล้วว่า ถ้าไม่ได้กำแพงหรือสิ่งกีดขวางอะไรก็แล้วแต่ เขาจะประกาศ “ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ” แล้วจะไปเอางบจากกระทรวงกลาโหมมาสร้างกำแพง โดยใช้แรงงานทหาร และเรื่องนี้กำลังอยู่ในใจกลางของการชัดดาวน์ของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ — คิดว่าเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้น และประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังเงียบอยู่ จากผู้รู้วงใน!

กลุ่มเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงกำลังเดินส่วนทางกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของความเป็นจริงบางประการที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องความมั่นคงในปัจจุบันว่าเรื่องทั้งหลายนั้นมันจะไปมีผลกระทบกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่ หรือประธานาธิบดีจะ “ฉายเดี่ยว” อยู่คนเดียว!!!

รู้สึกว่าเรื่องนี้คงจะแน่นอนแล้ว ที่มีข่าวออกมาจากกรุงวอชิงตันว่า วันเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับ State of the Union จะเป็นวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ แล้วทางฝ่ายเดโมแครทได้ออกมาประกาศจัดให้ทนายความ สเตซี่ย์ แอบรัมส์ (Stancey Abrams) ที่เคยเข้าแข่งชิงตำแหน่งผู้ว่ารัฐจอร์เจียเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นคนกล่าวโต้แย้ง State of the Union ของทรัมป์ในสัปดาห์หน้านี้ …. สเตซี่ย์ แอบรัมส์ นับได้ว่าเป็นคนที่สองที่ถูกตั้งให้เป็นคนกล่าวโต้แย้งขณะที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไร

สหรัฐ “The Mother of All Democracy” แต่งตั้งให้ Juan Guaido ประธานสภาประเทศเวเนซูเอลลาทำหน้าที่ประธานาธิบดีชั่วคราวแทน Nocolas Maduro ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง พร้อมกับประกาศแซงชั่นบริษัทน้ำมัน PDVSA ที่ประเทศเวเนซูเอลลาเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันสหรัฐก็ยังสามารถนำเข้าน้ำมันจากเวเนซูเอลลา???? แต่การจ่ายเงินจะต้องเอาไปเข้าในบัญชีพิ เศษที่สหรัฐจัดไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ทางสหรัฐต้องการให้แน่ใจว่า ผลกำไรจากการขายน้ำมันจะไม่ไปอยู่ในมือของนิโคลัส มาดูโร ที่ตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา ทางสหรัฐและอีกหลายประเทศเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่ามีการกล่าวหากล่าวอ้างว่าเขาโกงการเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมา …. อย่างไรก็ดี นิโคลัส มาดูโร ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากลูกพี่ใหญ่คือรัสเซีย, จีนและประเทศอื่นๆในเครือข่ายโซเชียลิสท์ ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่า ซีไอเอสามารถล้มรัฐบาลของมาดูโร่เป็นผลสำเร็จหรือไม่? ตอนนี้เกิดจราจลกันแล้วทั่วประเทศ