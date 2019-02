นัดพบกระทบข่าว No.932

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 932 ประจำวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคข่าวสังคมทั่วไป @@@ อากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกพร้อมๆไปกับเกมการเมืองตามไปด้วย ที่เมืองไทยของเรา อากาศเย็น แถมมีฝนมาแซมอีกเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะกำจัดฝุ่น PM2.5 ไปได้ไม่มากก็น้อย พร้อมกับมีลมแรงทำให้คลื่นกระเพื่อมสูงพอสมควรถึงสองเมตร แต่ตรงข้ามกับเกมการเมือง ซึ่งขณะนี้เริ่มร้อนระอุ เพราะใกล้วันเลือกตั้งเข้ามา @@@ แกนนำพรรคทั้งในและนอกประเทศต่างยุ่งกับการวางแผนหาเสียงซื้อเสียงกันไปตามประเพณีที่ทำกันมาหลายสิบปี @@@ ตอนนี้ก็เน้นไปที่บัญชีอันดับรายชื่อนายกรัฐมนตรี @@@ เริ่มคืนวันพฤหัสไปจนถึงวันอังคารท้องถิ่น ‘เมกา ฝนจะตกพร้อมลมแรงตลอดวันดังกล่าว ไปไหนมาไหนให้ใส่เสื้อหนาๆ โดยเฉพาะลูกหลานและท่านผู้เฒ่าทั้งหลาย @@@ ภูมิภาคมิดเวสท์ของประเทศหนาวเหน็บมากถึงขนาดเทน้ำออกมาแข็งเป็นสาย! @@@หัวข่าวโปรยออกมาว่า “ประเดิมปีใหม่ เขมรเฉดหัวคนร้ายชาวจีนกลับประเทศเป็นแก๊งๆ เกือบ 100 คน …. แต่น่าสงสัยเนอะพี่น้อง คนร้ายชาวไทยไม่กี่คน ทำมั๊ย? เขมรถึงไม่เฉดหัวกลับไทยแลนด์ หรือว่ารัฐบาล-ตำรวจ-ทูตไทยไม่สน! หรือว่ารัฐบาลไทยไม่มี วอเตอร์ เมดิซิน ครับผม!! @@@พี่น้องคร๊าบ โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันเด้อ ขอเชิญไปลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามข้อมูลในข่าวหน้าหนึ่งของฉบับนี้ มีหนทางให้ลงทะเบียนหลายทาง! …. ในบ้านมีญาติพี่น้องกี่คนจับลงทะเบียนให้หมด… ไม่ว่าสีเหลือง สีแดง หรือสีขนมหวานสลิ่มมีสิทธิ์ใช้เสียงเท่าเทียมกัน @@@หลังจากรอกันมานาน ในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายอุตตม สาวนายน และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ @@@นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า หลัง 4 รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งแล้ว จากนี้การทำงานจะเต็มร้อยใส่เกียร์สี่ @@@วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสุขภาพระหว่างอดีตนักบอลทีมชาติกับทีม วี.ไอ.พี. แอล.เอ. ที่สปอร์ท คอมเพล็คส์ เมืองเกลนเดล เริ่ม 10.30 น. เมนอีเว้นท์เริ่ม 12.00 น. แฟนบอลซ้อคเกอร์ช่วยไปเชียร์กันหน่อยมีอาหารเครื่องดื่มบริการ สำหรับแฟนบอลเอ็นเอฟแอล วันเดียวกันมีรายการซูเปอร์โบว์ล 53 เริ่ม 3.30 พีเอม. ช่อง 2 ซีบีเอสถ่ายทอด @@@ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว และ ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล ได้เข้าพบ นาง Christina J. Hernandez ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคลอสแอนเจลิส (Los Angeles Regional Director) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Office of Foreign Missions, U.S. Department of State) เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ ฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และการอำนวยความสะดวกและการประสานงานด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายสหรัฐฯ เช่น การจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การรณรงค์ให้ชุมชนไทยร่วมกรอกแบบสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพัก กงสุลใหญ่ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานส่วนภูมิภาคลอสแอนเจลิส กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอาณา อาทิ เรื่อง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานท้องถิ่นของมลรัฐนั้น ๆ @@@โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยคณะครูอาสาสมัครท้องถิ่น และครูประจำการ 1ปี พร้อมใจกันจัดงาน พิธีไหว้ครูประจำปีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในงานนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญอดีตครูอาสาท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งคัดเลือกผู้ปกครองและนักเรียนดีเด่นเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในส่วนของงานวันเด็กแห่งชาติก็จะมีเกมและของขวัญให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกัน ด้วย ขอขอบคุณ วิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี และคณะที่รับเป็นผู้ประสานงานจัดของขวัญให้กับเด็กๆ ของเรา และขอเชิญท่าน ผู้ปกครองนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย@@@ขอเชิญชาวแอลเอและเมืองใกล้เคียง ร่วมชมฟุตบอลนัดพิเศษอดีตทีมชาติไทยกับทีมวีไอพีแอลเอ นำทีมโดย ตุ๊ก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่สนาม Glendale Sports Complex ตั้งแต่เวลา 10.30 am ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงการเปิดสอนฟุตบอลให้เยาวชนฟรี!!! ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 323-697-1787