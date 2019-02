นัดพบกระทบข่าว No. 930

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 930 ประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2562 ภาคข่าวสังคมทั่วไป@@@ไม่เคยปรากฎมาก่อนที่ราชอาณาจักรไทยมีวิกฤติเรื่องฝุ่นพิษ หน่วยงานสาธารณสุขไม่มีทางแก้ไข สรุปให้ชาวบ้านใช้หน้ากากหนาคลุมหน้า สั่งเลื่อนล้อรถมีควันดำและหยุดสร้างรถไฟฟ้า 7 วัน…. แรงงานรายวันชวด 2,100 บาท!!!!? @@@สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าเชื่อมแผ่นดินใหญ่เปิดทำให้คนจีนทะลักเข้าเที่ยวฮ่องกงเกือบ 60 ล้านคนต่อปี….คิดว่าไทยมีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวจีน? ถามคนฮ่องกงดู จนต้องขอร้องให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้คนจีนเข้าฮ่องกงได้เดือนละครั้งก็พอ แถมให้เก็บภาษี นทท. คนละ 20-50 เหรียญฮ่องกง …. นี่ขนาดฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะเนี่ย! @@@ ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ว่า “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อยู่ไทยหรือไปอยู่กับพี่ชาย งานนี้เราก็คงจะรู้กันนะว่า “To เผ่น or not to เผ่น” เพราะ “เจ๊แดง” ยื่นฟ้องนักข่าวอาวุโส เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ ฉายา “เป๊ปซี่” โพ๊ส์ท์หมิ่นปรามาทเรื่องทุจริตนำจำข้าว ฯลฯ …. ทุกคนเริ่มรอคอย “เจ๊แดง” จะมาขึ้นศาล หรือให้ทนายความมาแทน? @@@Government Shutdown เกือบเดือนแล้ว… นานที่สุด! @@@”ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ชอบใจที่จะทำตามที่ “โจ นูโว” จิรายุส วรรธนะสิน ออกมาโพ๊สท์ว่า “อย่าเลื่อนเลือกตั้งนะ!! แต่ขอให้ยกเลิกไปเลย” … นี่ถ้า “ลุงตู่” ยกเลิกเลือกตั้ง ก็ให้พวกอยากเลือกตั้งไปโวยกับ “โจ นูโว” กันเด้อ! @@@ ทีจริงแล้ว “ฮุนเซน” ไม่อยากจะทำหรอกครับพี่น้อง ที่ต้องยกเลิกพาสปอร์ททางการทูตของเขมรให้ “ยิ่งลักษณ์” นั้นน่ะ มีท่านผู้รู้บอกว่า “ฮุนเซน” อาจจะถูกจีน “บีบ” …. งานนี้ “ทูตดอน” นายดอน ปรมัตวินัย รมว.ตปท. ออกมารับเครดิตแบบเต็มๆ ว่า “เนี่ย เราไม่ได้ขอไปทางกัมพูชาเลยนะ เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขา ก็เลยยกเลิกให้เอง?!!” … แหมเราเงี๊ยะ งงมาก! เห็นหุบเม๊าธ์เงียบซะนาน เพราะไม่ว่ารู้ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้? @@@ คำขวัญของ “หญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ว่า “อยู่กับเรากระเป๋าตุง อยู่กับลุงกระเป๋าแห้ง” ทำให้เราต้องคิดว่า เอ! ถ้าเลือกเพื่อไทย อาจได้ตังค์เสียงละเป็นพันบาทแน่!!! @@@ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐเนวาดาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา กำหนดการ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ และวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108 โทรศัพท์ (๗๐๒) ๘๓๙-๐๒๖๘ บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประจำตัวประชาชน งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย การให้คำปรึกษาด้านกงสุล และให้คำปรึกษาข้อกฎหมายโดยองค์กร Asian Americans Advancing Justice, Los Angeles โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org(กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ) โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org @@@ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคมชมรมคนไทยเป็นครั้งแรก หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงปี 2562 ซึ่งเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่จะสานต่องานเดิม และริเริ่มงานใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของรัฐบาล ดังนี้ 1) มั่นคง : เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย และชุมชนไทยในเขตอาณา ผ่านงานบริการด้านกงสุล กิจกรรมชุมชนไทย งานด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศิลปและวัฒนธรรม 2) มั่งคั่ง : ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทย ทั้งธุรกิจ (ดั้งเดิม) ของคนไทยในสหรัฐฯ และการลงทุนทางธุรกิจใหม่จากประเทศไทย การเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งทางธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ อยู่แล้ว ให้มีมากยิ่งขึ้น 3) ยั่งยืน : ส่งเสริมการเติบโตและการสืบสานของชุมชนไทยอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งของชุมชนไทยรุ่นแรก ๆ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของชุมชนไทยกับชุมชนอื่นในสหรัฐฯ @@@THAI SOCCER LEAGUE USA 2019 กลับมาแล้วกับความสนุกเข้มข้นของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก TSL 2019 โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่ทีม 1. Buakaew LA FC 2. LA THAI SC 3 My Vegan FC 4. North Hollywood FC 5. Thai Rama FC 6. Wanya Thai 7. Young9 จะเริ่มการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ตั้งแต่เวลา 7.30am-12.00pm ที่สนาม Glendale Sports Complex สามารถเข้าร่วมชมและเชียร์ฟรี!! หรือไม่สะดวกมาที่สนามสามรถติดตามได้ทางเฟสบุ๊คไลฟ์ทางเพจได้เช่นเคย ความสนุก สุดมันส์กำลังจะกลับมา รักใคร ชอบใคร เชียร์ทีมใด ให้กำลังใจกันเยอะๆ มาร่วมสนุกด้วยกัน