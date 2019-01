สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ 929

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 929 ประจำวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ภาคข่าวสังคมและวัดวา @@@ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ สุญาโณ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิ-ไฮเทค รุ่นสุปัญโญ (ผู้มีปัญญาดี) ติดต่อสมัครได้ที่ อพินยา 562 756-6021 ปฐมนิเทศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 เรียนฟรี @@@โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์ กำหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13มกราคม 2562 นี้ เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียนได้ตามปกติ นาฏศิลป์และดนตรีไทย เริ่ม 09.00 น. ภาษาไทยเริ่ม 12.00 น. หลังจาก 16.00 น. หรือ 4 โมงเย็นไปแล้วเป็นการ ฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับท่านผู้ปกครอง ที่สนใจให้บุตรหลานเข้าเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก ก็ขอเชิญไปสมัครกันได้ ณ สำนักงานของโรงเรียน โดยมีครูอาสาให้การต้อนรับอยู่ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์@@@ งานฤดูหนาวประจำปี ซึ่งโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม กิจจา คุณาธรรม อดีตนายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ เป็นประธานจัดงาน เชอรี่ คำลือ เป็นผู้ประสานงาน ธีมของงานเนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน จึงเข้าร่วมงานด้วยชุดอาม้า อากง อาตี๋ หรืออาหมวย ตามสไตล์ที่ใจรัก เสริมสร้าง บรรยากาศพี่น้องไทยจีน ชมการแสดงของลูกหลานตัวน้อยๆ เด็กนักเรียนวัดไทยในชุดการแสดงแบบน่ารักๆ รายได้จากงานนี้สมทบทุนซื้อโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน @@@ Nalin Suwan ไทยแลนด์เอลวิส เพรสลี่ย์ จะแสดงมินิคอนเสิร์ต ที่ร้านอิ่มอร่อย เมืองมอนเทอเบลโล่ในวันเสาร์ที่ 19 January นี้ ติดต่อสำรองที่ 562-896-3003 @@@หากท่านกำลังเลือกหาการประกันรถยนต์ บ้าน ร้านค้า ประกันสุขภาพ หรือชีวิต ที่เบี้ยประกันต่ำแต่สามารถครอบคลุมอย่างน่าพอใจ ให้ความไว้วางใจ ยิ่งศักดิ์ ศักดิ์สุทธยาคม และ แคทรียา สุบรรณ ณ อยุธยา แห่ง Farmers Insurance ที่มีประสบการณ์มากว่า30 ปี โทรปรึกษาให้โค้ดราคาให้ฟรี แล้วจะไม่ผิดหวัง 562 408-1874 และ 562 408-2595@@@ผ่านไปย่านเมืองโพโมน่า อย่าลืมฝากท้องไว้กับอาหารอร่อยๆที่ร้าน Mix Bowl cafe เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงตีสอง 909 447-4401@@@ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Champ มีทั้ง ลูกชิ้นต่างๆ หอยจ๋อ ทอดมันปลา แหนม ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น อร่อย โรงงานถูกสุขลักษณะ สะอาดได้รับรองจาก USDA ร้านอาหารหรือตลาดสนใจโทรไปที่ 562-693-7836 @@@คลินิกหมอฟัน Pioneer South Dental Care โดย ทญ.อรัญญา (แอน) วุฒิกุลเลิศ ให้บริการดูแลรักษาฟันของท่านด้วยประสบการณ์ ทั้งถอนฟัน อุดฟัน ขัดฟัน เคลือบฟันขาว รักษารากฟัน โทรนัดหมายได้ที่ 562 860-8220@@@New Arleta Japanese Auto Service โดย ตุ้ม โกศล ล้ำเลิศ บริการซ่อมรถทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ด้วยเครื่องมือทันสมัย ติดต่อที่ 818 913-6311@@@อีโคโน่ เทรเวิล ให้บริการตั๋วเดินทางไปกลับเมืองไทยและทั่วโลกในราคาพิเศษ ขณะนี้อีโคโน่ย้ายที่ทำการไปยัง 4929 Wilshire Blvd., Ste 310, Los Angeles, CA 90010 โทรสอบถามได้ที่ Ph 323-671-2288 | Fax 323-671-2297 @@@ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ช่วยในการบำรุงปอดรวมถึงระบบทางเดินหายใจและช่วยอาการภูมิแพ้ได้ดีและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดควบคุมความดันและคลอเรสเตอรอลได้ด้วยโดยบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจึงเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้บริษัทไทยเฮลท์แอนบิวตี้แอลแอลซี(Thai Health and Beauty LLC) ผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยได้รับการอนุญาตจากยูเอสเอฟดีเอเป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1-800-959-3564 LineID: @cordythaiUSA หรือที่website: www.cordythaiUSA.com @@@เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640@@@สุธรรมอินคัมแท็กซ์ บริการทำTaxทั่วทุกรัฐในอเมริกา ได้รับเงินเร็ว ถูกต้อง และแน่นอน มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี โทรนัดหมายได้ที่ 323 663-9265@@@มด จารุจินดา จาก Century21ให้บริการซื้อขายบ้าน ตึกอพาร์ทเม้นท์ และสามารถช่วยหาบริการเรื่องเงินผ่อนกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการดูแลบ้านเช่า และตกแต่งบ้านในราคาถูก โทรหา มดได้ที่ 562 453-7729@@@ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ หนังสือพิมพ์ได้ที่ เฟสบุ๊คThe Asian Pacific Newspaper www.apacnews.net News Personality ติดต่อโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ดิ เอเชี่ยนแปซิฟิก นิวส์ ได้ที่ 818-441-9979