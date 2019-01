นัดพบกระทบข่าว 929

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 929 ประจำวันที่ 3-9 มกราคม 2562 ภาคข่าวสังคมทั่วไป@@@พรปีใหม่จากท่าน ศ.สียวน แด่ท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ดิ เอเชี่ยนแปซิฟิค นิวส์ ทุกๆท่าน…..สวัสดีปีใหม่่ ๒๕๖๒, 2019 สทา โสตถี ภวันตุ เต ขอให้สุขสดชื่นตลอดวัน สุขสันต์ตลอดเดือน สุขมาเยือนตลอดปี สุขสวัสดีตลอดไป…@@@ปีใหม่วันใหม่ก็มีกฎหมายสำคัญมีผลบังคับใช้ในปี 2019 หลายฉบับที่ควรรู้ ฉบับแรกเป็นกฎหมายยกเลิกประกันตัวด้วยเงินสด มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 เพื่อความยุติธรรมว่าบางคนอาจจะไม่มีเงินสดพอที่จะมายื่นประกันตัวญาติพี่น้องได้ ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาจะพิจารณา…. แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจให้เงินยืมเพื่อประกันตัวกำลังหาประชามติให้ล้มกฎหมายใหม่ฉบับนี้ …. ใส่อุปกรณ์สตาร์ทรถสำหรับคนที่ถูกจับขับรถเมา…. อุปกรณ์นี้คนขับรถที่ถูกศาลสั่งต้องเป่าเข้าไปใน Breathalyzer เป็นอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นท์ของแอลกอฮอล์ ถ้ามีมากเกินไปจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้ และอีกมาตรการหนึ่งคือคนที่ถูกตัดสินโทษอาจจะได้รับการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่ก็ถูกยกฟ้องไปเลย เพราะรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายใต้ Proposition 64 ผ่านเมื่อปี 2016 ทำให้การสูบกัญชาเพื่อความบันเทิงในที่จำกัดนั้นถูกต้องตามกฎหมาย …. แต่ทุกคนก็ยังงงกันอยู่ เพราะกฎหมายรัฐบาลกลางถือว่ามีกัญชาอยู่ในครอบครองหรือสูบกันชานั้นยังถือว่าผิดกฎหมายรัฐบาลกลางอยู่…. ฯลฯ @@@ “ทิดไก่” พูนศิริ ลิมพะสุต ถวายเงินที่เพื่อนๆถวายให้กับพระใหม่เป็นจำนวน 2,005 เหรียญเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ที่จะมีพิธีลงเสาเอกในวันที่ 23 มิถุนายนศกนี้ ขออนุโมทนาบุญเพื่อนๆครับผม…. ก็ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันบริจาคปัจจัยทำบุญก่อสร้างวัดกัน @@@ ชาวใต้ไม่ต้องเป็นห่วง ผบ.ทบ. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เตรียมพร้อมกองทัพรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยภาคใต้เต็มความสามารถ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบจากพวกกองโจรแยกแผ่นดินและกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมคอยรุกรานอยู่ @@@ ขอแสดงความยินดีกับ “นิดกับจอย” สองในสี่ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมคณะกรรมการฝ่ายฆารวาสบริหารวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ @@@ To vote or not to vote ก็ขึ้นอยู่กับ กกต. กันละครับ ตอนนี้ก็คลุมเคลือกันมาก เพราะโยน “มันร้อน” ให้รับกันไปมา ในที่สุด “ลุงตุ่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โยนไปให้ กกต. เป็นคนพิจารณา แต่เป็นนัยว่า คงจะเป็นหลังพระราชพิธีงบรมราชาภิเษกหลังเดือนพฤษภาคม???? ข่าวนี้ใครกระพริบตา….ตกข่าวครับโพ๊ม!!! @@@ ขอต้อนรับพ่อบ้านคนใหม่ที่คุ้นเคยกับคนไทยแอลเอ-ซานฟรานมาหลายปี ท่าน กสญ มังกร ประทุมแก้ว ทำให้เราไม่ต้องเรียนรู้กันใหม่ ประเดิมงานหินให้ประเดิมตำแหน่งใหม่แต่โชคดีท่านมีประสบการณ์ในแอลเอมาแล้วคืองานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปลายเดือนนี้คงได้พบประชาชนชาวไทยสำหรับทีม กกต ที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ @@@ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มหล่อ ป๋า ทวีพงษ์ อินธรรม และเจ้าสาวอดีตนางงามหลายตำแหน่ง น้องเซียง พวงเพชร ธนันท์ชัย สมรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เอเชี่ยนแปซิฟิกนิวส์ขอร่วมอวยพรให้ความรักงดงามและมีลูกหลานมาช่วยกันดูแลเป็นจิตอาสาสังคมไทยกันต่อไปเหมือนคุณพ่อคุณแม่