East Coast No.926

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่…13-19 ธันวาฯ 2018…..เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ( สอท) ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับทีมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยเชิญบุคคลระดับสูงจากรัฐบาล,รัฐสภา, องค์กรชั้นนำของสหรัฐฯ รวมทั้งคณะทูตานุทูตและมิตรสหายประเทศไทยตลอดจน สื่อมวลชนไทยและสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนชมรมและสมาคมไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.และรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Grand Ball Room โรงแรม Ritz-Carlton ในกรุงวอชิงตัน.ดี.ซี. โดย ออท.วีรชัย พลาศรัย กล่าวสุนทรพจน์ ในนามประเทศไทย ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯซึ่งดำเนินมาด้วยไมตรีจิตและ ใกล้ชิดจนถึงปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ทั้งสองประเทศร่วมกันฉลอง 200 ปีแห่งมิตรภาพและ 185 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต แล้วกล่าวรำลึกถึงบทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สหประชาชาติได้เทิดพระเกียรติโดยมีมติเห็นชอบร่วมกันกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก และ ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องต่างๆจนเป็นที่มั่นใจว่าประเทศทั้งสองจักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดตลอดไปอีกอย่างน้อยสองร้อยปีข้างหน้า จากนั้น นาย David Hale รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการเมืองเป็นผู้แทนและแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ในนามสหรัฐฯ ในงานนี้ นอกจากแขกเกียรติยศแล้วมีบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมากประมาณ 400 คน อาทิเช่นคณะทูตานุทูต มิตรสหายที่เคยปฏิบัติหน้าที่หรือประจำการในไทย เช่น นายเกล็น เดวีส อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย, นางคูเปอร์ สมิท พระหายใน สมเด็จดพระบรมราชินีนาถ ,ทายาทแฝดสยามอิน-จันเช่น Hobert & Tanya Jones หลานนาง Betty Bunker จาก รัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นต้น ผู้เข้าร่วมงานต่างเอร็ดอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มต้นตำรับไทย ซึ่งปรุงจากครัวของทำเนียบเอกอัครราชทูต, ร้าน Asian Nine ขนมถุงทองจากครัวทหารเรือ การเเกะสลักจากทหารอากาศ และ ชื่นชอบการบรรเลงดนตรีไทย รำอวยพรจากคณะนาฏศิลป์ ของไทยในกรุงวอชิงตัน อนึ่ง ภายในงานยังงดงามด้วยมาลัยกล้วยไม้สดจากผู้นำเข้ากล้วยไม้ไทย และ ทีมประเทศไทยจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย นำอาหารไทยจากโครงการ Thai Select ให้บริการ มีการสาธิตแกะสลักผักและผลไม้ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยแพร่การท่องเที่ยวและมอบของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เหล่าทหารที่ร่วมในงานอาทิ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ น.อ.ชัยยง ขุนทา และ ภรรยา กัญญาภัค ขุนทา, น.อ.ชลัมพ์ โสมาภา,รอง ผชท ทร. และภรรยา, นาวาโท เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม นายทหารจัดหา และภรรยา เป็นต้น……ในงานสหรัฐอเมริกาส่งทหารจาก Marine Corps เป็นเกียรติอัญเชิญธงชาติสหรัฐเมริกา และทางฝ่ายประเทศไทย นักเรียนทุนทหารไทยจาก Virginia Military Institute (VMI) อัญเชิญธงชาติไทย ซึ่งเป็นไฮท์ไลต์ของงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานมากทีเดียว พสกนิกรที่ร้วมงานมากมาย อาทิ น.พ.สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ,ภาณุภัทร ชวนะนุล,ณาญาตา ถนอมสิงห์,ดรุณี หิรัญนิรมล, พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ, พ.ญ.พรพิไล บุญนำศิริกิจ เป็นต้น….เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มูลนิธิ Diwali องค์กรพัฒนาเอกชนสหรัฐฯ ได้มอบรางวัล Diwali Power of One Award แก่ ออท.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมอบให้แก่อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติที่พ้นวาระหรือกำลังพ้นวาระที่มีบทบาทสำคัญด้านมนุษยชาติและสันติภาพในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นความหวังและแสงสว่างให้แก่มนุษยชาติและสันติภาพเฉกเช่นกับความสำคัญของเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดู (Diwali) ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ปี 2560 พิธีมอบจัดขึ้นที่ห้องประชุมของคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก นอกจาก ออท. วีรชัยฯ แล้ว ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ยังมีอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติของกรีซ,สโลวาเนีย, อาเซอร์ไบจัน, เวียดนาม และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ของตูนีเซียคนปัจจุบันด้วย…..เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2561 ชุมชนไทยในเขตวัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงวอชิงตันเป็นประธานในพิธี ชุมชนไทยในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก……เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ศกนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีงานวันชาติไทย ณ โรงแรม Marriott, Essex House, Manhattan, NY โดย ออท.วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีผีร่วมอาทิ กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ,รองผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ สุภาค โปร่งธุระ และ พ.อ.จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และพี่น้องชาวไทยในนิวยอร์ก ที่มางานรวมเกือบหกร้อยคน แขกสำคัญของ UN มี Deputy Secretary General, Amina Mohammed เป็นตัวแทน เลขาธิการสหประชาติ งานนี้เชิญผู้ร่วมงานทั้งหมด 193 ประเทศ มีประเทศระดับสูงที่มาเยอะคือ จีน ,ญี่ปุ่น ,อินเดีย ,อาเซียน ,สหรัฐฯ ,สวิตเซอร์แลนด์ และอีกมากมาย….เพื่อน ๆจัดเลี้ยงอำลาให้แก่ พิมพจี ปราบพยัคฆา อดีต นายกสมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ค ก่อนย้ายถิ่นฐานจากเพื่อนๆไปอยู่มลรัฐแมริแลนด์ ……

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”