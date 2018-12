East Coast No.924

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่…-29 พ.ย-.05 ธันวาฯ 2018…เคยมีรัฐบาลไหนบ้างมั้ยที่สามารถเอาที่ดินชาวไร่ชาวนา ที่เศรษฐีเงินกู้นอกระบบใช้เล่ห์กลอุบาย เอาที่ดินไปเพียงกู้เงินไม่เท่าไหร่บ้างมั้ย ขณะนี้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถคืนที่ดินให้เจ้าของเดิมที่ถูกโกงทั่วประเทศไปแล้ว 9,500 ราย แนดที่ดิน 7391 ฉบับ ที่ดินจำนวน 25,101 ไร่ ประเมินมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อย่างนี้จะเป็นรัฐบาลที่ดีมั้ยละ ฉะนั้นจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็ดีเลิศกว่ารัฐบาลที่พวกคลั่ง “ประชาธิปไตย” อ้างว่าไม่มาจากการเลือกตั้ง ย้อนกลับดูรัฐบาลมรามาจากการเลือกตั้งชนะด้วยคะแนนถล่มทลาย แต่พอจากไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเก็บกวาดยังไม่จบสิ้น ตรวจที่ไหนก็เจอโครงการทุจริตที่นั้น บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เมืองกรุงมีทางเท้าให้คนเดิน ไม่ต้องลงไปเดินบนถนน ตอนนี้กำลังขจัดปัญหาจราจรย้อนทาง และ จักรยานยนต์ที่ขี่บนทางเท้า จอดบนทางเท้า ขี่ไม่สวหมวกกันน็อค ฯลฯ โอ้!ปัญหามากมาย กลัวว่าถ้าพวกบ้าประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลก็คงกลับไปและเทะอีก เพราะต้องการเอาใจคนออกเสียง ปล่อยให้พวกอยากได้,อยากสบาย สบายไป ตัวเองและพรรคพวกก็กอบโกยเหมือนที่ผ่านมา ถ้าไม่มีการหยุดรั้งป่านนี้ประเทศไทยคงเป็นหนี้เป็นสิน เหมือนประเทศเวเนซูเอลา ที่อดีตประธานธิบดี ฮูโก ซาเวซ ดำเนินนโยบายประชานิยม ตัวเองกอบโกยมหาศาล คล้าย ๆ นายกรัฐมนตรีประเทศไทยในอดีตคนหนึ่ง ทีเดียว….ขอนำข้อเขียนเก่าของ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เพื่อเตือน “สติ” ในช่วงที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยอีกสองเดือนเศษ ๆ ( 24 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.สมเกียรติ เขียนว่า “…..ผมร่วมทำงานอยู่ด้วยไม่ได้ เพราะข้อเสนอที่จะให้ผมร่ำรวยนั้น ผมจะร่ำรวยมากแน่นอน แต่ผมต้องแลกกับเกียรติภูมิส่วนตัวของผม ผมจึงไม่สามารถรับใช้และร่วมงานทุจริตกับกิจการ แต่การทุจริตคดโกงของคุณทักษิณมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งผิดกฎหมาย และไม่ผิดกฎหมาย และมีทั้งที่แก้กฎหมายให้ไม่ผิด หากไม่แก้จะผิด คุณทักษิณเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมสูง แยบยลในการประพฤติอันมิชอบ เรียกแบบภาษาชาวบ้านได้ว่าคุณทักษิณเป็นคน “โกงเก่ง” มากๆ…..” ยังจดจำวลีนี้กันได้มั้ย ….. “ พี่น้องครับ ถ้าเสียงปืนแตกนัดแรกเมื่อไหร่ ผมจะกลับมานำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพเอง” ทักษิณ ชินวัตร พูดตอนเดือน เมษายน 2552 แต่ พอเกิดเหตุเข้าจริง หนีไปเดินช้อปปิ้งที่ดูไบ….

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยใน 3 วาระ ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขอเรียนเชิญชุมชนไทย ร่วมกันน้อมรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงแสดงพลังสามัคคีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00013.00 น. ที่วัดไทย ดี.ซี. เริ่มพิธีด้วย ประธานฝ่ายฆราวาส ออท.วีรชัย พลาศรัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธานถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย พระราชมงคลรังษี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์แสดงธรรม นอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป และแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะครูนักเรียนร.ร.วัดไทย ดี.ซี. จากนั้นผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี…..เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561 มีคลิปภาพรถมอเตอร์ไซด์ ชนเด็กหน้าโรงเรียน อ.หาดใหญ่ ล้มลงกลางถนนระหว่างข้ามถนนกับเพื่อน ๆ 5-6 คน เพื่อนๆทุกคนเดินผ่านเฉยไม่มีเด็กคนไหนจะเข้าไปช่วยเลยทำเหมือนไม่ใช่ธุระไม่สน เห็นแล้วหดหู่ ทำไมเด็กพวกนั้นไร้น้ำใจ คุณธรรมขนาดนั้น ศีลธรรมความเมตตาปราณีที่มีในสังคมเราหายไหน? ถ้าเด็ก ๆ ยุคนี้เติบใหญ่เป็นอย่างนั้น น่าห่วง…..ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค จะจัดฉลองครบรอบ 32 ปี และฉลองปีใหม่ พร้อมกันในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2018 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 5.00 PM- 11.00 PM ในงานมีอาหารเอร็ดอร่อย พร้อมการแสดงอันระทึก เช่น ศิลปะตระการตาตามแบบบคณะชาวศูนย์ฯ, แจกแจกรางวัลของมีค่าแก่ผู้โชคดีถูกบัตรฉลากรางวัล ( Raffle) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ร่วมงานจะได้พบกับรายการ Surprise แบบนึกไม่ถึง วงดนตรี “รวมมิตร” จะให้ความบันเทิงเต็มฝีมือ พร้อมนักร้องรับเชิญ และเต้นรำ Non Stop กับ DJ ผู้หาเพลงมาเขย่าให้ท่านไม่ยอมลงจากเวที ทีเดียว บัตรราคา $20.00 อย่าพลาดโอกาสแห่งความมันส์ ในการฉลองส่งท้ายปีเก่า 2018 ต้อนรับปีใหม่ 2019 เจอกันที่ Veterans of Foreign Wars of the United States (VFW) เลขที่ 44 Market Street, Saddle Brook, N.J. 07663 สนใจติดต่อ สุจิตรา ปาลิวงศ์ โทร.( 201)-264-5212..หนีหนาวเดินทางกลับไทย สุรพัน +เนตรนภา โรจนถาวร ถึงเมืองไทย 28 พ.ค. 2018 เตรียมตัวอยู่นานถึงประมาณมีนาคม 2019….. สุเมธ + ศิวาณี ศิระวจนกุล พร้อมลูกชาย ศิวเมศร์ ศิระวจนกุล ก็จะเดินทางถึงไทย 28 พ.ค. 2018 เช่นกัน…..แท้งค์น้ำ และ สองห้องสุขา ที่โรงเรียนวัดสโมสร สำเร็จเรียบร้อย กำหนดพิธีรับ-มอบ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ตัวแทนสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. ทรงวุฒิ อินทวงศ์, กัลยา อภิสุทธิพงษากุล และ จุฑามาศ อรรถเศรษฐ จะเดินทางไปร่วมในพิธี ผ.อ. ชูศรี กาญจนวงศ์ และทีมคุณครู พร้อมนักเรียนเตรีมต้อนรับ…..พ.อ.หญิง กฤดาการ พันธ์บูรณะ ศิษย์เก่า Virginia Commonwealth University (VCU) และ อดีตที่ปรึกษานักเรียนไทยออสเตรเลีย ปัจจุบัน ผ.อ.สถาบันภาษากองทัพบก ไปร่วมสนุกสนานกับเพื่อนๆอดีตศิษย์เก่าออสเตรเลีย ในงาน Fancy Night ประจำปี ซึ่งสถานทูตออสเตรเลีย จัดเมื่อคืนวันที่ 23 พ.ย.นี้….นาน ๆ เจอเพื่อนเก่าเพื่อนอาวุโสครั้ง ประสิทธิ์ ตั้งจักรชัย เจ้าของร้านผ่องศรี เจอเพื่อน ๆ อาทิ วิมล ชินสกุล, สมจิตร ตั้งธรรมสุริยมิตร, สุจิตรา ปาลีวงศ์ และ แนนซี่ ในงานทำบุญที่วัดวชิรธรรมทีป เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พย ศกนี้ เลยได้เม้าท์กันจนหายคิดถึงไปเลย….เป็นชาวสแปนนิส John Vasconez หัวใสเปิดร้านอาหารไทยใหม่เป็นร้านที่ห้า “ไทยมี” แต่คุกตัวยืนเป็นสเปนนิส ไทยก็เป็นลูกจ้างไป….วันขอบคุณพระเจ้า ( Thank Giving Day) เมื่อวันที่ 22 พ.ย 2018 น.พ.วีระศักดิ์ + พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์ และสามใบเถา วิว ลิมะวรารัตน์,พ.ญ.วนิสา เซย์โบลด์ และ มริสา กัญจะพร้อมหลาน ๆ เดชมน Seybold ,อมต Seybold ,อัจฉริยะ Seybold ,อนันต์ กัญจะ และ ทัศนีย์ กัญจะ ได้ไปร่วมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้า กับครอบครัว Lieutenant Colonel Thomas + Karen Seybold และ Mathew Seybold

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”