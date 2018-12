นัดพบกระทบข่าว No.924

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 924 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ภาคข่าวสังคมทั่วไป@@@น่าเสียดายที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งไปอย่างผิดความคาดหมาย กับหัวหน้าเชอรีฟ จิม แมคดอนแนล รอดูผลงานการทำงานของเชอรีฟคนใหม่ อเล็กซ์ วิลลานเนฟว่า ว่าจะเข้ามาสานต่อสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมคนไทยหรือไม่ @@@ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนให้ โขนเขมร เป็นมรดกโลก หวั่นว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่าเป็น“โขนไทย” เป็นคนละประเภท ส่วน “ดนตรีเร็กเก้” จาเมกา ได้รับยกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม@@@สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันเสาร์ที่ ๑๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ และวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย: 310 Poplar Ave, San Bruno, CA 94066

โทรศัพท์ (๖๕๐) ๖๑๕-๙๕๒๘@@@ Council member Mitch O’Farrell ในนามของ Los Angeles City Council ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส นายธานี แสงรัตน์ ที่ LA City Hall Council Chambers: 200 N Spring St. Los Angeles, CA 90012 ขอเชิญพี่น้องชาวไทยไปร่วมแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียง @@@สถานกงสุลใหญ่นครลอส แอนเจลิส โดยกงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ กำหนดจัดงานวันชาติที่โรงแรมมิลเลนเนียมบิลท์มอร์ นครลอสแอนเจลิส ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม นี้ ระหว่างเวลา 18.30-2130 น.(Invitation only) @@@Thai Soccer League จัดแมทช์การกุศลระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาให้ชุมชนไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยกงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ได้เป็นประธานในพิธีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมบัวแก้วอาวุโส กับ ทีมอาวุโส Thai Soccer League (TSL) ที่สนามฟุตบอลเมืองเกลนเดล ถือเป็นแมทช์สุดท้ายของท่านกงสุลใหญ่ในแอลเอก่อนเดินทางกลับไปประเทศไทยในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ มีบริษัท ร้านค้า ร้านอาหาร ให้การสนับสนุนมากมาย ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยมียอดบริจาคในครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐ ดอลลาร์ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)@@@ขอเชิญสมาคมชมรมต่างๆร่วมงานเลี้ยงส่งกงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ ที่สถานีโทรทัศน์ แนททีวี : 10840 Vanowen St., North Hollywood, CA91605 ในวันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม นี้ เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 818 441-9979 @@@งานพิธีประดิษฐานรูปหล่อหลวงตาประทีป พระครูเกษมศาสนวิเทศ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส กำหนดงานวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยเริ่มพิธีเวลา 10.09 น.ด้วยการนำเอาอัฐิและพระผงที่หลวงตาทำบรรจุไว้ในแท่นที่ประดิษฐาน แล้วอัญเชิญรูปหล่อของหลวงตาขึ้นประดิษฐานบนแท่น แล้วเป็นกล่าวชุมนุมเทวดาและอาจาริยบูชาหลวงตาประทีป พร้อมทั้งรำ ถวาย แล้วถวายภัตตาหารคาวหวานที่หน้าแท่นรูปหล่อหลวงตา จากนั้นเชิญศิษยานุศิษย์นำดอกไม้โปรยที่ฐานแท่น แล้วร่วมกันถวาย ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัดก็เป็นเสร็จพิธีขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน@@@โครงการ “วิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2561เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ดำเนินการอบรมและนำปฏิบัติ โดย พระราชสิทธิมุนี ศิษย์เอกพระธรรมธีรราชมหามุนี หรือหลวงพ่อโชดก ญาณสิทธิ อดีตผู้อำนวยการกองการวิปัสสนาธุระ คณะ 5 วัดมหาธาตุ ศูนย์กลางการวิปัสสนาธุระยุคแรกๆ ของคณะสงฆ์ไทยลงทะเบียนในวันที่ 2 ธันวาคม เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไป @@@คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อครอบครัวน้องแนน สิรินทร์ รังสิยะฉัตร ที่ได้สูญเสียสามีที่รัก แดนนี่ ทรัพย์ทอง ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสิริอายุ 58 ปี @@@ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของ แดนนี่ ทรัพย์ทอง ร่วม งานสวดพระอภิธรรมในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 6:30 PM ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส และงานฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 12:00 PM ที่สุสานฮอลีวูดฟอร์เอฟเวอร์ ชาว Harley ทุกท่านของกลุ่ม Sons of Siam และ Immortals LA และกลุ่มอื่นๆ รบกวนขับขี่ Harley มาร่วมงานเพราะคุณแดนนี่ชอบมาก @@@คณะจัดทำหนังสือพิมพ์ ดิ เอเชี่ยนแปซิฟิก นิวส์ ขอแสดงความอาลัยมายังครอบครัวของ แดนนี่ ทรัพย์ทอง มา ณ ที่นี้ @@@ ริชาร์ดและตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมล้านนาแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เดินทางไปเมืองไทยเพื่อมอบคอมพิวเตอร์ 13 เครื่องให้โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ , ราม ทิวากร และEnny (หัวหน้ากลุ่ม Pink Angel) โรงเรียนวัดดอนจั่นซึ่งดูแลเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสได้จัดพีธีต้อนรับอย่างอบอุ่น