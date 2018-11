“สามัคคีไทยซัมมิท”

มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทยในอเมริกา

งานสามัคคีไทยซัมมิท 2018 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่เมืองซ่นดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นโดยสมาคม Thai and Southeast Asian Association of California (TSAAC) และ America’s Thai Chamber of Commerce (ATCC) ในหัวข้อ Empowering Thai American Entrepreneursip ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจในอเมริกา โดยมีนักวิชาการจากหลายหน่วยงานที่มีประสพการณ์และได้รับความสำเร็จจากการทำธุรกิจ ในแขนงต่างๆ ทั่วอเมริกา

จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักลงทุน ที่จะมาลงทุนทางธุรกิจในอเมริกา ให้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายของการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงวันเริ่มเปิดธุรกิจอย่างเป็นทางการให้ถูกต้องตามกฏหมาย ให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์จะลงทุนทำธุรกิจ กับผู้จะเริ่มทำธุรกิจ จากผู้ที่สำเร็จจากธุรกิจของแต่ละคนที่เชิญมา “อภิปราย” แนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจ โอกาสสำหรับนักลงทุนไทยอเมริกัน แนะนำให้รู้จักนักการเมืองท้องถิ่นของซานดิเอโก้ รวมทั้งอุปทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซี กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส และกงสุลใหญ่นครนิวยอร์คและนักการทูตสาขาต่างๆ ที่พอให้การแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจของคนไทยในอเมริกา

เป็นการจัดงานสามัคคีซญัมมิทที่มีประโยชน์ต่อคนไทย–ไทยอเมริกัน อย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อได้ฟังการอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้ว ถ้าเมื่อต้องการทำธุรกิจ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง โดยรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลายแขนง เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นโดยไม่ต้องกระเสือกกระสน ทำด้วยตนเอง โดยไม่รู้วิธีว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อน มีนักวิชาการหลายคน เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านนวด, การส่งออก, กู้เงินเพื่อทำธุรกิจ, กฏหมายต่างๆ ทั้งเรื่องของแรงงาน อิมมิเกรชั่นและธุรกิจ, ภาษี การค้า การลงทุน ประกันต่างๆ เป็นต้น

การทำธุรกิจที่บ้านทางอินเตอร์เน็ทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าเช่า ออฟฟิสหรือโกดัง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นการขายผ่านทางอินเตอร์เน็ท เหมือน อะเมซอนหรืออะลีบาบา เป็นต้น รวมถึงคล้ายๆการบริการขนส่ง การเดินทาง ระบบอูเบอร์ และลิฟท์ด้วย ธุรกิจแนวนี้ทำอยู่ที่บ้าน โดยมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ใช้เพียงโทรศัพท์ ไลน์และเวปไซท์ เป็นต้น งานเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่ม เมื่ออยู่ในที่ประชุม หรือสถานที่จัดงานนี้ ผู้เขียนได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

ซึ่งก่อนๆนั้น การลงทุนทำธุรกิจในอเมริกานั้น จะต้องมีเงินลงทุนหลายหมื่น หลายแสนเหรียญ และเมื่อลงทุนไปแล้ว หากโชคดีก็ร่ำรวยไป หาไม่สำเร็จก็เจ๊งตามๆกันไป เงินที่ลงทุนไปก็สูญหายไปในระยะไม่กี่เดือน เดี๋ยวนี้ใช้วิธีกู้เงินมาลงทุน 70-80 % ที่เหลือเงินจากกระเป๋าตนเอง เมื่อมีทุนสำรองดีอยู่แล้ว ทั้งเงินกู้และจากทุนตนเอง ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ง่าย โดยที่มีผู้แนะนำที่รู้วิธีการทำธุรกิจแต่ละอย่าง ฉะนั้นการมีงานซัมมิทมาให้ความรู้นั้นจึงเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกๆ คน

ขอชมเชยกับคณะกรรมการที่เตรียมงานนี้ขึ้นมา ซึ่งได้รับการร่วมมือจากหลายองค์กร เช่น รัฐบาลไทย หอการค้าไทยฯ สมาคมนวดไทยฯ, THAI SOUTH EAST ASIAN ASSOCIATION OF AMERICA, WELL FARGO BANK ร้านอาหารทั่วๆ ไปในซานดิเอโก้, LAW FIRMS และธุรกิจอื่นๆ มากกว่า 20 แห่ง !!!

ผู้ไปร่วมงานปีนี้ร่วมสามร้อยคน มีอาหารดูแลผู้มาร่วมงานตลอดวันอย่างอบอุ่น

ในครั้งต่อไป จะมีงานสามัคคีไทยซัมมิท 2019 ที่บอสตั้น ใครพลาดงานปีนี้รอไปสัมผัสกัน

นอกเหนือไปจากทางด้านอภิปราย ในเรื่องธุรกิจอื่นๆ ที่สำคัญแล้ว ยังมีการจัดแฟชั่นโชว์ในช่วงเย็น จากแฟชั่นของ THUNYATORN ซึ่งชุดที่ออกแบบนั้นจะเป็นชุดไทยประยุกต์ โดยใช้ผ้าไหมไทยนำมาตัดชุดทั้งหมด 13 ชุดด้วยกัน สวยงามมาก ได้รับการปรบมือต้อนรับตลอดการเดินโชว์ ฝีมือโดยนักออกแบบที่ได้รับเกียรติอย่างสูงของหนังสือพิมพ์ FASHION DESIGN ของนครนิวยอร์ค หากท่านใดสนใจ เช็คไปที่ WWW.THANYATORN,COM (หรือ 914-646-2491) คุณ THUNYATORN

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม นี้ มีงานกฐินวัดไทยหลายวัดในแคลิฟอร์ เนีย มี 7 วัด ทั้งหมด รวมทั้งงานทั่วไป เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างวัดด้วย

กฐินพระราชทาน ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ้ แคลิฟอร์เนีย (909)687-9935 วัดพระเชตวัน เมืองนอร์ทฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย (818)895-9708 กฐินสามัคคี วัดเมตตาวนาราม เมือง VALLEY CENER, CALIFORNIA (619)813-8461 วัดบ้านป่านาบุญ : 60850 HILL TOP RD., WHITE WATER, CA92282 TEL. (960)329-5274 , (323)742-3915 วัดพระธาตุบัวหลวง : 22936 STATE HWY, TEHACHAPI, CA93561 TEL (661)-822-8932 วัดพุทธวิปัสนา : 2015 W.HILLS STREET, LONG BEACH, CA90810 (562)912-4610, (562)394-2283 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม วัดพุทธนิมิต: 193 S. ALLEEN AVE., PASADENA, CA91106 กฐินสามัคคี เริ่ม 00 AM TEL(626)840-3269

กฐินวัดบ้านป่านาบุญ มีรถทัวร์ 28 ที่นั่ง รับจากวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดและไทยทาวน์ เวลา 7.00 AM.–7.30 AM. ทั้งไปและกลับฟรี ติดต่อจองที่นั่ง (323)732-3915 สวัสดี.