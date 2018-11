สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ no.919

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 919 ประจำวันที่ 25-31 ตุลาคม 2561 ภาคข่าวสังคมและวัดวา@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกนกวรรณ รอดโฉม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี รัตนา กิตติบรรลุ เป็นประธานทอดผ้าป่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้ากฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี ฟัง-ชม ดนตรีไทย และการแสดงอีกมากมาย พร้อมเลือกซื้ออาหารมากมาย และยังมีโรงทานฟรี…..ท่านใดมีความประสงค์จะแจกโรงทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com @@@อีโคโน่ เทรเวิล ให้บริการตั๋วเดินทางไปกลับเมืองไทยและทั่วโลกในราคาพิเศษ ขณะนี้อีโคโน่ย้ายที่ทำการไปยัง 4929 Wilshire Blvd., Ste 310, Los Angeles, CA 90010 โทรสอบถามได้ที่ Ph 323-671-2288 | Fax 323-671-2297 @@@ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ช่วยในการบำรุงปอดรวมถึงระบบทางเดินหายใจและช่วยอาการภูมิแพ้ได้ดีและยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดควบคุมความดันและคลอเรสเตอรอลได้ด้วยโดยบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจึงเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้บริษัทไทยเฮลท์แอนบิวตี้แอลแอลซี(Thai Health and Beauty LLC) ผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยได้รับการอนุญาตจากยูเอสเอฟดีเอเป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1-800-959-3564 LineID: @cordythaiUSA หรือที่website: www.cordythaiUSA.com @@@เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640@@@ถ้าท่านกำลังมองหาทนายความที่ท่านวางใจในการชำนาญงานว่าความดูแลเคสของท่าน ขอแนะนำให้ติดต่อไปยัง สำนักงานทนายความอินโต จำพันธ์ ซึ่งรับใช้สังคมไทยและลาวมานาน มีมาตรฐานแน่นอน มีสัจจะ รวดเร็วและถูกต้องตามกฏหมายมาตั้งแต่ปี 1992 โดยคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม โทรปรึกษาคดีของท่านได้ที่ 626 943-9999@@@ Amazing MRET Water Activator น้ำดื่มที่สามารถช่วยท่านบรรเทาแก้ไขสภาพร่างกายที่มีปัญหา อาทิเช่น ภาวะขาดน้ำ ขจัดสารพิษ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดสิว ฝ้า อาการปวดประจำเดือน โรคกระดูก ไขข้อ เบาหวาน อัมพฤกษ์ และอาการอื่นๆลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจสั่งซื้อได้ที่ 818 384-1860,800 717-2297@@@ New Arleta Japanese Auto Service โดยช่างตุ้ม โกศล ล้ำเลิศ รับซ่อมรถทุกชนิดด้วยฝีมือและประสบการณ์ชำนาญงาน โทร 818 913-6311n@@@สุธรรมอินคัมแท็กซ์ บริการทำTaxทั่วทุกรัฐในอเมริกา ได้รับเงินเร็ว ถูกต้อง และแน่นอน มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี โทรนัดหมายได้ที่ 323 663-9265@@@ สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ ของ สายการบินต่างๆทั้งในและนอกประเทศได้ที่ PRB Tours Travel 818 904-1736 นอกจากนี้ยังมีทัวร์สถานที่ต่างๆทั่วอเมริกาในราคาพิเศษเช่นกัน@@@ Life Balance Acupuncture Clinic คลินิกฝังเข็ม ตามหลักแพทย์จีน โดยหมอเชอรี่ กมลวรรณ กระแสร์ญาณ รับรักษาโดยฝังเข็มสำหรับผู้ป่วยมีอาการ ปวดศีรษะไมเกรน ต้นคอ หัวไหล่ หลัง แขน ขา ปวดประจำเดือน ภูมิแพ้ นอนไม่หลับ เครียด ความดันสูง เพลีย ขาชา และอีกมากมาย คลินิกหมออยู่เลขที่ 13746 Victory Blvd.Ste#106, Van Nuys, CA91401 โทรนัดหมายที่ 818 600-1877@@@มด จารุจินดา จาก Century21ให้บริการซื้อขายบ้าน ตึกอพาร์ทเม้นท์ และสามารถช่วยหาบริการเรื่องเงินผ่อนกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการดูแลบ้านเช่า และตกแต่งบ้านในราคาถูก โทรหา มดได้ที่ 562 453-7729@@@ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ หนังสือพิมพ์ได้ที่ เฟสบุ๊คThe Asian Pacific Newspaper www.apacnews.net News Personality ติดต่อโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ดิ เอเชี่ยนแปซิฟิก นิวส์ ได้ที่ 818-441-9979