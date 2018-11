East Coast No.919

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…25-31 ตุลาฯ 2018……ข่าวเช้าทุกวันในประเทศไทย สื่อเกือบทุกสำนักมักจะขึ้นหัวด้วยคดีโกง,หลอกลวง และ อาชญกรรม ต่าง ๆ จนจะกลายวัฒนธรรมไปเสียด้วย ถ้าสื่อไหนไม่เสนอข่าวอย่างนี้ดูจะเหมือนกินสุกิ้ ขาดน้ำจิ้ม ฯลฯ…..ข่าวอย่างนี้มีแต่เรื่องเศร้า ๆ และไม่น่าจะเกิน แต่มันก็เกิด เพราะอะไร ? ผู้นำ และผู้บริหารประเทศน่าจะคิดว่ากลยุทธวิธีเพื่อสร้าง “ค่านิยม” ใหม่แก่สังคม การเข้าวัดเข้าวาก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่ดูเหมือนพวกแก่เข้าวัดมักจะเป็นพวก “มือถือสากปากถือศีล” พวกนี้มักจะเอาการเข้าวัดเป็นช่องทางหลอกลวง เพราะคนส่วนมากคิดว่าเขาเป็นคนดี เพราะมองแค่ที่เห็น คล้ายกับการมอง หนังสือดีเพราะปกสวย บ่อยครั้งเหยื่อที่ถูกโกงมักจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยมากกว่ากลุ่มอื่น เช่นการโกงเงิน “คนพิการ” เป็นต้น แต่ที่น่าอดสูคือการสอบสวนไม่เดินหน้า แสดงให้เห็นถึงกลไกรัฐไม่ทำงาน เพราะการ “เห็นแก่หน้า” ในบางกรณีย์ และพฤติกรรมโกงหลอกลวงยังคงมีต่อเนื่อง เพราะคนหูเบามองแต่ได้เชื่อคนง่าย และการลงโทษไม่หนักพอที่จะทำให้ผู้คิดโกงหมดเนื้อหมดตัว จนต้องคิดก่อนทำ อย่าง สุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สินถึง 17,553,000.00 บาท เป็นข้าราชการร่ำรวยผิดปกติ ในที่สุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก 10 เดือน ซึ่งโทษน้อยมาก หากคดีนี้เกิดขึ้นในประเทศจีน ข้าราชการตำแหน่งสูงใหญ่โกงมหาฬารอย่างนี้ “ประหารชีวิต” เป็นเดิมพัน แต่ประเทศไทยนอนคุกแค่ 10 เดือน เพราะโทษเบา ถึงมีข้าราชการระดับสูงไม่กลัวเกรงกฏหมาย และ ขนบธรรมเนียมไทยมีพรรคมีพวก “ช่วยเงียบๆ” ด้วย สังคมไทยจึงแก้ไข “คนโกง” ไม่หมดสัก เพราะการลงโทษกับการได้มาจาก “การโกงคุ้มค่า” ……สังคมโลกหลายประเทศเปลี่ยน แต่สังคมประเทศไทยคงเปลี่ยนยาก อย่างในกรณีย์ กองทัพบกสหรัฐฯ แต่งตั้ง Lt. General Laura J. Richardson เป็น ผบ.ทบ.หญิง คนใหม่ของประเทศ แต่ว่าหวังว่าจะเกิดขึ้นในกองทัพไทย เพราะโครงสร้างของประเทศ,ระบบและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างกัน ใครคิดก็ “ฝันหวานไปเถอะ…..เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ออท.วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วย กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้นำคณะข้าราชการ ผู้แทนทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร5) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยฯ ด้วยการจุดธูปเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนานานับประการที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชกาลที่ทรงครองราชย์ 42 ปี (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453)….คณะสงฆ์ธรรมยุตไทยใน สหรัฐอเมริกา นำโดย พระครูวิทูร ธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก และ พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์กธัมมาราม มอบเงินให้ คณะผู้แทนถาวรลาว ประจำสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวที่ประสบภัยเขื่อนแตก โดยมีพิธีมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018……ในการประชุม Samakkee Summit 2018 เมื่อวันที่ 20 ตุลาฯ นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดย Thai and Southeast Asian Association of California (TSAAC) และ America’s Thai Chamber of Commerce (ATCC) เป็นผู้จัดงาน ปีนี้ในหัวเรื่อง Empowering Thai American Entrepreneurship ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ ความสมดุลย์ชีวิตกับการทำงาน และกฎหมายคนเข้าเมือง ที่สำคัญ โดยในปีนี้มีผู้นำชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300คน สถานเอกอัครราชทูต (สอท) ณกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มี อ.ท.บุศรา กาญจนาลัย เป็นตัวแทน ออท.วีรชัย พลาศรัย ร่วมประชุม ฝ่ายทางนครนิวยอร์ก กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เดินทางไปสมทบ กสญ.แอล.เอ.ธานี แสงรัตน์ เข้าร่วมคั้งนี้ด้วย ในที่ประชุมประกาศตั้ง “Thai American Samakkee Coalition” ซึ่งเป็นสมาคมไทย-อเมริกันระดับประเทศ…...เปิดห้องอาหาร Thana Thai Cuisine New Jersey ครบรอบหนึ่งปี ธนาภรณ์ อาเมอะ ( Amour) นั่งที่ 2 จากขวา ซึ่งเป็น อุบาสิกาผู้อุปถัมภ์วัดมงคลเทพมุนี ด้วยดีตลอดมา ได้ทำบุญครบรอบปี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพล เพื่อเป็นสิริมงคล ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป….อาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นี้ สักกพล ฉวีวงษ์ และ น.ส. อธิชา สิริกุล ได้ทำพิธีเปิดร้านอาหาร Nahm ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันเปิดร้าน ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าสืบไป…..ชาวไทยในนิวยอร์ก และรัฐใกล้เคียง เตรียมตัวต้อนรับ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง นักชกไทยแชมป์รุ่นไลท์เวท ขวัญใจชาวไทย ซึ่งจะขึ้นชกป้องกันแชมป์ กลอรี่ 61 กับ โจ จอนเซ่ ผู้ท้าชิงนักชกแคนาดา ในวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.นี้ ที่ห้องโถงBall Room, Hammerstein ,New York ในรายการเดียวกันนี้ นักชกหญิงไทย ชมมณี ส.เต๊ะหิรัญ จะขึ้นตะบันหน้ากับ แอชเล่ นิโคล จากประเทศ แคนาดา ด้วย ขอส่งกำลังใจไปช่วยสองนักชกไทยในรายการนี้ด้วย…..ก่อน วรวิทย์ จิว จะเดินทางกลับสหรัฐฯ เพื่อน ๆจัดเลี้ยงส่งที่ร้าน ตะวันแดง ย่านพระราม 3 โดยมี พลเรือโทไกรศรี เกษร,อดีคผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี. ปัจจุบันรองเสนาธิการทหารเรือ,ธนธัช+เตชินี ชื่นแย้ม และ สัตวแพทย์ เกียรติ แพวงศ์นุกูล ไปร่วมด้วย….ทราบว่า พจน์+ปราณี วีระจิตเทวิน กับเพื่อน ๆ จะเดินทางมาร่วมทอดกฐินที่เมืองไทยเดือนหน้า และจะไปเยี่ยม กัลยา อภิสุทธิพงษากุล ที่ อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เจ้าบ้านเตรียมปูทะเลสด ๆ ต้อนรับเต็มที……อีกรายหนีหนาว จุฑามาศ และ สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ เตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทยเยี่ยมญาติมิตร ประมาณเดือน พฤศจิกายน นี้ พร้อมจะไปเยี่ยมดูผลงานก่อสร้าง ห้องสุขา และแท้งค์น้ำ ของ ร.ร.วัดสโมสร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทางสมาคมชาวใต้ ดี.ซี.ได้บริจาคเงินในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย….

