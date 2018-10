เงินประกันสังคมเพิ่ม 2.8 %

สำนักงานประกันสังคมสหรัฐ (The Social Security Administration)ประกาศออกมาแล้วว่าในปี 2019 หลังจากปรับค่าครองชีพ( cost-of-living adjustment=COLA) แล้ว ผู้รับเงินโซเชี่ยล เซเคียวริตี้จะได้เพิ่มอีก 2.8 % ถือเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันภาษีเงินโซเชี่ยลที่ถูกหักก็จะถูกหักมากขึ้น ตัวอย่างเช่นในปี 2018 คนที่เคยรับเงินเดือนละ 1,422 ดอลลาร์ ในปี 2019 จะได้รับเดือนละ 1,461 ดอลลาร์ ส่วนคู่สามี-ภรรยาที่รับเงินโซเชี่ยลด้วยกันจะเพิ่มจาก 2,381 ในปี 2018 เป็นเดือนละ 2,448 ในปี 2019

สำหรับคนงานที่เกษียณโดยสมบูรณ์แบบจะได้รับเงินโซเชี่ยลเต็มที่จากเดือนละ 2,788 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น 2,861 ดอลลาร์

การปรับเงิน COLA ประจำปีใช้ดัชนีผู้บริโภคหรือ the Consumer Price Index (CPI-W)ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018เป็นตัวคำนวณ สำหรับ COLA ของปีต่างๆที่นำมาวัดและเพิ่มเงินโซเชี่ยลมีดังนี้ ปี 2018 เพิ่ม 2.0% ,ปี 2017 เพิ่ม 0.3%, ปี 2016 เพิ่ม0.0%, ปี 2015 เพิ่ม 1.7 %

คนที่ได้รับเงินโซเชี่ยลจะได้รับแจ้งให้ทราบทางจดหมายภายในเดือนธันวาคมนี้หรือหากท่านต้องการทราบ COLA ออนไลน์สามารถสร้าง account ของตนขึ้นมาได้ที่ www.ssa.gov/myaccount หากใครจ่ายค่ากรมธรรม์การรักษาพยาบาล (Medicare premiums) โดยตรงกับ Social Security ก็จะได้รับแจ้งเช่นกันว่าในปี 2019 ท่านต้องเสียเท่าใดเมื่อมีการปรับเงิน COLA แล้ว

ระบบประกันสังคมสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (the Great Depression)ทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1929 เป็นต้นมา ที่นิวยอร์กตลาดหุ้นพัง ธนาคารปิดตัวลง มีคนฆ่าตัวตาย ฯลฯ คนยากจนลงทันที ทั้งรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลกลางพยายามหาทางแก้ไขรวมทั้งป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคต แคลิฟอร์เนียเคยเสนอให้คนสิ้นไร้ไม้ตอกสวมเสื้อทีเชิ๊ตพิมพ์ว่า Poor ต่อมาเสนอให้ใส่ชื่อ P เพื่อจะได้ช่วยเหลือง่ายขึ้น แต่ก็มีการคัดค้านว่าไม่สมควรเพราะทุกคนก็อยู่ในสถานะเดียวกันทั้งสิ้นไม่ควรไปซ้ำเติม

ในห้วงเวลานั้นเป็นสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี.โรสเวลท์ (President Franklin D. Roosevelt)ที่มีส่วนหนึ่งของ New Deal ขึ้นมาเป็นการลงนามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1935 ในกฎหมายประกันสังคม (the Social Security Act of 1935)เพื่อตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Social Security Board =SSB) โดยประธานาธิบดีตั้งขึ้นมา 3 คนแรกไม่มีงบประมาณ,ไม่มีสต๊าฟ,ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ งบประมาณขอมาจาก the Federal Emergency Relief Administration

สำนักงานแห่งแรกตั้งขึ้นที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัสวันที่ 14 ตุลาคม 1936 ,การจัดเก็บภาษีประกันสังคมครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 1937 คนแรกที่ได้รับเงินประกันสังคมชื่อ Ida May Fuller แห่งเมืองแบรทเทิ่ลโบโร รัฐเวอร์มอนต์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 1940 โดยเช็คใบแรกที่เธอรับคือ 22.54 ดอลลาร์

หลักการก็คือทุกคนจะมีหมายเลขโซเชี่ยลของตัวเอง เมื่อทำงานจะต้องเสียภาษีประกันสังคมให้กับรัฐหรือเป็นเงินสะสมของตนไว้เมื่อถึงคราวปลดเกษียณจากการทำงาน การเกษียณเริ่มจากอายุ 62 ปีเต็มและจะต้องทำงานอย่างน้อย 40 ไตรมาสหรือ 10 ปีจึงจะขอเคลมเงินภาษีประกันสังคมได้ตลอดไป ระบบการประกันสังคมของสหรัฐไม่เพียงแต่การเกษียณเท่านั้น บางคนเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพก็จะได้รับเงินที่เรียกว่า Supplemental Security Income (SSI) รวมทั้งบรรดาคนที่จะรับแทน (survivors’ benefits)เช่นลูกหรือภรรยา หากเขาถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะได้รับเงินเกษียณแทน เป็นต้น

โครงการประกันสังคมถือเปผ้นโครงการสวัสดิการใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2014 ใช้เงินจ่าย 906.4 พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 21 % ของเงินรายจ่ายรัฐบาลกลางสหรัฐ