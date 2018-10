เลือกตั้งกลางเทอม 2018 คืออะไร

จับตาผู้หญิงอเมริกันลงชิงชัยมากขึ้น

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐกำหนดขึ้นวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 คำว่าเลือกตั้งกลางเทอม (Midterm elections) หมายถึงกลางเทอมที่ประธานานาธิบดี เข้ารับตำแหน่งได้ครึ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีหรือ 2 ปี ในกรณีนี้คือนายดอนัลด์ ทรัมพ์ แห่งพรรครีพับลิกัน(ประธานาธิบดีคนใดพรรคใดเข้ารับตำแหน่งก็จะมีเลือกตั้งกลางเทอมทั้งสิ้นเพราะถูกกำหนดไว้แล้ว) การเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งเป็นเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง (Federal elections)ประกอบด้วย

1.การเลือกตั้งส.ส.สภาคองเกรส (the United States House of Representatives)รวม 435 ตำแหน่งหรือส.ส.เลือกทุก 2 ปี ส.ส.ทุกคนจึงต้องรักษาตำแหน่งของตนไว้ให้ดี ด้วยการทำงานตลอดเวลาทั้งในสมัยและนอกสมัยการประชุม ไม่เช่นนั้นหลุดจากตำแหน่งได้ง่าย 2. การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก(United States Senate elections) เป็นคลาส I จำนวน 33 ตำแหน่ง และยังเลือกตั้งพิเศษวุฒิสมาชิกคลาส II ที่ว่างลง 2 ตำแหน่งคือของรัฐมินเนโซต้าและมิสซิสซิปปี้อย่างละตำแหน่ง วุฒิสมาชิกสหรัฐมีรัฐละ 2 คนรวม 100 คน อยู่ในตำแหน่งเทอมละ 6 ปี การเลือกตั้งจึงต้องมี 3 คลาสเช่นวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้เลือก 33 คนของคลาส I เป็นต้น (ปัจจุบันวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมี 51 ตำแหน่ง พรรคเดโมแครต 47 ตำแหน่งและอิสระ 2 ตำแหน่งโดย อิสระทั้ง 2 มีความโน้มเอียงไปยังพรรคเดโมแครต)

การเลือกตั้งระดับรัฐ (State elections)มี 1.การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ( Gubernatorial elections) การเลือกตั้งปีนี้ 39 ตำแหน่งแยกเป็น 36 ผู้ว่าการรัฐและ 3 ผู้ว่าเขตแดนของสหรัฐ ) รวมทั้งจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีวอชิงตันดี.ซี. (the Mayor of the District of Columbia) ซึ่งถือเป็นเขตปกครองพิเศษ ปัจจุบันมีผู้ว่าการรัฐพรรครีพับลิกัน 33 คน พรรคเดโมแครต 16 คนและอิสระ 1 คน(รัฐอลาสก้า)รวมเป็น 50 รัฐ ผู้ว่าการรัฐอยู่ในตำแหน่งเทอมละ 4 ปี กฎหมายกำหนดให้อยู่ได้ไม่เกิน 2 เทอม(ติดต่อกัน)

2.การเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ (Legislative elections)สภานิติบัญญัติระดับรัฐ 87 ใน 99 แห่งจัดการเลือกตั้งตามปกติในปี 2018 รวมทั้ง 6 ใน 9 แห่งของเขตแดน (territorial)สหรัฐจะมีการเลือกตั้ง สำหรับรัฐหลุยเซียน่า,มิสซิสซิปปี้,นิว เจอร์ซี่และเวอร์จิเนีย ในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ (even years)จะไม่มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ ขณะที่ แคนซัส,มินเนโซต้า,นิวเม็กซิโก,เซาท์ แคโรไลนาและ อเมริกัน ซามัว จัดการเลือกตั้งเฉพาะสภานิติบัญญัติของรัฐ(ไม่เลือกวุฒิสภาของรัฐ)

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น (Local elections) การเลือกนายกเทศมนตรี(Mayoral elections) เมืองใหญ่ๆจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปี 2018 ประกอบด้วยเมืองน๊วก รัฐนิวเจอร์ซี ,เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซน่า, ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย, วอชิงตัน ดี.ซี., เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี, เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตั๊กกี้,เมืองโบคา เรตัน รัฐฟลอริด้า,สำหรับเมืองเล็กเมืองน้อยมีอยู่มากมายที่ต้องเลือกตั้งโดยเฉพาะตำแหน่ง City Councils ทุกเคาน์ตี้ ทุกรัฐ

โพลบอกเป็นของพรรคเดโมแครต

ณ วันที่ 27 กันยายน 2018 สำนักข่าว Yahoo รายงานว่าโพลสำรวจ 8 แห่งล่าสุดพบว่าพรรครีพับลิกันยังมีโอกาสที่จะครองที่นั่ง 2 สภาไว้ได้ แต่สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่แน่ โอกาสของพรรคเดโมแครตมีอยู่สูง ทั้งนี้พบว่าพรรคเดโมแครตนำอยู่ประมาณ 8 % คือ 48.2 ต่อ 40.6 % พรรคเดโมแครตต้องการ 24 ที่นั่งส.ส.และที่นั่งในวุฒิสภา 2 ที่นั่งจึงจะมีโอกาสนำพรรครีพับลิกันในคองเกรส ที่สำคัญเดโมแครตจะต้องป้องกันตำแหน่งวุฒิสมาชิกไว้ถึง 26 ตำแหน่งก็ถือว่ายากเหมือนกันกล่าวคือป้องกัน 26 ตำแหน่งของตัวเองแล้วจะต้องไปช่วงชิงมาอีก 2 จึงจะคุมเสียงในวุฒิสภา

จากรายงานเพิ่มเติมทราบว่าการเลือกตั้งกลางเทอม 2018 มีสตรีสนใจสมัครและลง Primary Elections ดังนี้วุฒิสมาชิก 53 คน ,ส.ส. 476 คนและผู้ว่าการรัฐ 61 คน (จากรายงาน ของthe Rutgers University Center for American Women and Politics) นับว่ามีสตรีสนใจลงสมัครเลือกตั้งมากเป็นประวัติการณ์

จากนั้นสตรีผู้ผ่าน Primary Elections เพื่อลงแข่งขันการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 พฤศจิกายนดังนี้ มี 22 คนเข้าไปชิงชัยวุฒิสมาชิก ,235 คนชิงส.ส.และ 16 คนเข้าไปชิงผู้ว่าการรัฐ เมื่อแยกย่อยออกมาทราบว่าสตรี 235 คนที่ลงชิงชัยส.ส.ปรากฎว่า 183 คนสังกัดพรรคเดโมแครต, 22 คนที่ลงชิงวุฒิสมาชิกปรากฏว่า 15 รายเป็นคนของพรรคเดโมแครต และผู้ว่าการรัฐ16 คนเป็นคนของพรรคเดโมแครต 12 คน(ปัจจุบันมีสตรี 6 คนเป็นผู้ว่าการรัฐจาก 50 รัฐ)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 เราก็จะได้ทราบว่าโอกาสเปลี่ยนทางการเมืองอเมริกันจะมีมากน้อยแค่ไหน เพราะหากพรรคเดโมแครตเข้ามาคุมเสียงข้างมากในสภาคองเกรส โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆหรือบล็อกกฎหมายจากฝ่ายบริหารก็มีสูง หรืออาจถึงขั้นขับไล่ (Impeachment)ประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมพ์ พ้นตำแหน่งก็เป็นไปได้