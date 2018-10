สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ no.916

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 915 ประจำวันที่ 27กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ภาคข่าวสังคมและวัดวา@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญวันออกพรรษา-เทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา บังสุกุลอุทิศ ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com @@@ขอเชิญผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหรือผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดเล็กประจำปี 2018ได้ฟรี โดยในงานนี้ ท่านจะมีโอกาสได้พบเจ้า หน้าที่จากหลายองค์กรต่างๆ เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดหาเงินลงทุน และรับฟังการอบ รมเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจให้สำเร็จ งานจะมีในวันที่ 6 เดือนตุลาคมนี้ ที่ the quite cannon In Montebello เริ่ม 9โมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี 323-468-2555@@@มองหาทนายที่มีประสบการณ์ว่าความและคดีต่างๆให้ท่าน โทรปรึกษา สำนักงานทนายความ Akaragian Law, Inc. มีทนาย Armen & ทนาย Michelle Akaragian ได้ที่ 818-922-8522 และบัน จิตรปฏิมา 213-422-5052 @@@โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมืองไทย ราคาพิเศษ ! LAX-BKK-LAX สายการบิน EVA Airlines $630 ตั๋ว 3 เดือน รวมภาษีแล้ว (วันธรรมดา/วันหยุดบวก $40/ต่อขา) เดินทาง 16 Sep – 30 Nov.,2018 และ 1 Jan.-30 Apr.,2019 หมดเขต 15 ตุลาคม นี้จองด่วนที่ จูน PRB Tours โทร 818 904-1736, 888 778-0556 @@@ Billion Micro ชำนาญงานและเป็นที่วางใจได้สำหรับท่านที่มองหา POS Sytem, เครดิตการ์ด และ ออนไลน์ออเดอร์ ให้กับธุรกิจของท่าน โทรปรึกษาได้ที่ SF 415 490-8335, LA818 699-3250, LV 702 528-5722 ไม่ผิดหวัง! @@@ซื้อขายบ้านและอพาร์ตเม้นท์ หรืออาคารพานิชย์ ให้ แคนดี้ รอดแฮม ช่วยเหลือท่าน โทรที่ 818 822-8106 @@@โยธิน ตุลาบดี แห่ง Paxlink Voya สามารถให้คำปรึกษาแก่ทุกๆท่านถึง การประกันชีวิตต่างๆ ที่ควรมีให้ลูกหลาน โทรไปที่ 909 706-1545 @@@อาหารเช้าร้านสยามซันเซ็ท ใจกลางเมืองฮอลลีวูด โจ๊ก ต้มเลือดหมู ปาทองโก๋ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ก๋วยจั๋บ และอีกมากมาย ที่ท่านสามารถมาพิสูจน์ความอร่อย 323 467-8935 @@@ตลาดไทยย่านนอร์ทฮอลลีวูดที่ท่านสามารถจับจ่ายอาหารได้ครบ ทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง ไปที่ ตลาดบางรัก ถนนเชอร์แมนเวย์ 818 764-1180 @@@เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640 @@@ท่านที่มองหารถยี่ห้อ Honda คันใหม่ ติดต่อ พีท เจนสวัสดิ์สถาพร ให้คำปรึกษาแก่ท่านอยู่ที่ Goudy Honda เมืองอัลแฮมบร้า โทรศัพท์ 626 319-1774 ถูกทุกคัน.. ถูกทุกวัน @@@ร้านไทยวิลล่า เมืองเล็ควูด ยุคปรับปรุงใหม่ เปิดบริการแล้วด้วยอาหารแนะนำรสเด็ดมากมาย อาทิ ต้มยำปลาทูสด ต้มยำไก่บ้าน ปลากระพงนึ่งมะนาว เสือร้องไห้กระทะร้อน หอยลายผัดพริกเผา และอีกมาก มาย วันศุกร์เสาร์อาทิตย์พบดนตรีไพเราะทั้งเล่นสดและคาราโอเกะ บริการดี อาหารอร่อย ดนตรีสนุก นั่งลุกสบาย @@@ Action Sales แหล่งเครื่องครัว อุปกรณ์ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย มีมากกว่า 8,000 ชิ้น ให้เลือกสรร ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ รับประกันคุณภาพและราคา ติดต่อเซลคนไทยได้ที่ 626 308-1988 @@@@@@ร้านอาหาร เรือนแพ ไทยทาวน์ฮอลลีวูด บริการท่านด้วยอาหารนานาชนิด รวมถึงข้าวต้มรอบดึกและก๋วยเตี๋ยวเลิศรส เปิดบริการทุกวัน สิบเอ็ดโมงเช้าถึงตีสี่ โทร 323 466-0153 @@@ ห้องอาหาร พี่ใหญ่2 บนถนนVermont ตัดกับถนนHollywood เปิดบริการทุกวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่ม มีเมนูอาหารรสชาติดั้งเดิมมากมายให้ท่านเลือกสั่ง ทั้งกับข้าวและก๋วยเตี๋ยวนานาชนิด โทร 323 644-1076 @@@ไพลิน ห้องอาหารไทยยุคใหม่ โดยแม่ครัวเชลล์ชวนชิมบริการอาหารไทยเลิศรส ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ข้าวคลุกกะปิ กุ้งแช่น้ำปลา ก๋วยจั๊บ และอาหารตามสั่ง โทร 323 467-7715 @@@ห้องอาหารแคนคูน เมืองเบลฟลาวเวอร์ บริการอาหารอิสานรสแซ่บและอาหารตามสั่งมากมายให้ท่านเลือก โทร 562-925-0993 @@@ ข้าวแกงป้าอ๊อดไทยทาวน์ เปิดบริการอาหารตักและก๋วยเตี๋ยว ทุกวันเวลา 8.30 AM-11.00PM @@@ เฉลียว แฮร์ดีไซน์ เมืองอานาแฮม บริการออกแบบทรงผมทั้งท่านชายและท่านหญิงด้วยความชำนาญ ทำสี ดัด ตัด ซอย นัดหมายได้ที่ 714 603-7460 @@@โฆษณาธุรกิจของท่านให้ได้ผลคือบริการของเรา ติดต่อลงโฆษณาในราคาประหยัด ในหนังสือพิมพ์ ดิ เอเชี่ยนแปซิฟิก นิวส์ ได้ที่ 818 441-9979