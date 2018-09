“ยูนิเวอร์แซล” คว้าสิทธิ์สร้างหนังกู้ภัยถ้ำหลวง

Posted by: admin

ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส เผยได้สิทธิ์เตรียมสร้างหนังภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง ใช้ผู้อำนวยการสร้างมือรางวัล

เว็บไซต์ยูนิเวอร์แซลพิคเจอร์ส เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ว่า ขณะนี้ทางบริษัทยูนิเวอร์แซลพิคเจอร์ส บริษัทภาพยนต์ยักษ์ใหญ่ของฮอลีวูดมีแผนจะสร้างภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง ที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยยูนิเวอร์แซลระบุว่าทางบริษัทได้ลิขสิทธิ์ในการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวข้องในภารกิจครั้งนี้แล้ว

รายงานระบุว่าทางยูนิเวอร์แซลได้วางตัวนายไมเคิล เดอ ลูกา และ ดานา บรูเนตติ ให้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งทั้งสองเคยมีผลงานอำนวยการสร้างภาพยนตร์ดังมาแล้วหลายเรื่องเช่น The Social Network, Fifty Shades of Grey และ Captain Phillips โดยสำหรับนายเดอ ลูกา นั้นเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วถึง 3 ครั้ง ขณะที่นาย บรูเนตติ เคยได้รับรางวัลเอ็มมี่ มาแล้วถึง 5 รางวัลจากซีรีย์ชุด House of Cards

ยูนิเวอร์แซลเผยว่าทางบริษัทได้สิทธิ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวเช่น โค้ชเอกพล จันทะวงษ์, นายแพทย์ริชาร์ด แฮริส, สัตว์แพทย์ เครก ชัลเลน นักดำน้ำคู่หูหมอริชาร์ด และเหล่านักกีฬาทีมหมูป่าในการถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาผ่านภาพยนตร์ โดยนายแมต เดลพิอาโน ตัวแทนของ CAA ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่ของศิลปินดาราและนักกีฬาชื่อดังของสหรัฐฯ ได้เดินทางมายังประเทศไทยและออสเตรเลีย เพื่อขอสิทธิ์นำเรื่องราวของตัวบุคคล (Purchasing Life Story Rights) ในบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกู้ภัยทั้งหมดเพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพยนตร์

นาย เดอ ลูกา และ บรูเนตติ ระบุผ่านแถลงการณ์ว่า “เช่นเดียวกับทุกคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์นี้ เราล้วนทึ่งกับวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่านักดำน้ำ และรู้สึกโล่งใจที่พวกเขาสามารถช่วยทุกคนได้สำเร็จ เราตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวอัศจรรย์นี้กับยูนิเวอร์แซล”

ที่มา : https://www.universalpictures.com/news

ขอบคุณข่าวโดย posttoday