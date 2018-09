East Coast No.913

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคมประจำสัปดาห์ที่…13-19 กันยาฯ 2018…ตั้งแต่รัฐบาล “คสช.” ยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ทางรัฐบาลก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดระเบียบสังคมเพื่อให้บ้านเมืองมีระบียบ ประชาชนมีวินัยในการดำรงชีพประจำวัน ซึ่งนับว่าเป็นงานหนักชิ้นหนึ่งทีเดียวที่ท้าทายการบริหารของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งประเทศคุ้นเคยกับ “นิสัย” ที่ทำอยู่ทุกวี่ทุกวันจนกลายเป็น “พฤติกรรมประจำวัน” ที่ทำไปโดยไม่ต้องคิด ฉะนั้นกฏข้อบังคับใหม่ที่จะออกใช้บังคับเพื่อเปลี่ยน “นิสัยที่เคยชิน” ย่อมมีปฏิกริยาต่อต้านหลายรูปแบบ เพื่อที่รักษา “นิสัยที่เคยชิน” ไว้ซึ่งก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ ฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะออกกฏระเบียบหรือกฏหมายทำโทษผู้ฝ่าฝืนสถานหนัก โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่า “นิสัยที่เคยชิน” นั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องให้เวลาในการปรับตัวกับกฏและข้อบังคับใหม่ ๆ อาทิ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก กำลังบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกฎหมายเดียวง่ายต่อการกำกับดูแล เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะเสนอปรับเพิ่มโทษแก่ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาติ จากจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท พอข่าวนี้ออกมาก็โอละพ่อกันทั้งเมือง มีเสียงต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆนานา แต่ในที่สุดก็เงียบหายไป จากกรณีย์นี้แสดงให้เห็นว่าผู้แก้ไขปัญหาใช้แต่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ ไปทำงานทุกๆ วัน บางครั้งบางคราวอาจจะลืมไปก็ได้ ควรจะเริ่มด้วยให้ใบสั่งแล้วกำหนดให้เอาใบขับขี่ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ และสามารถขับรถได้ช่วงนั้นโดยเอาใบสั่งเป็นใบเบิกทาง ถ้ากระทำผิดครั้งที่ 2 ก็ปรับตามความเหมาะสมเช่นเริ่ม 500 บาท,ครั้งที่ 3 ปรับ1,000 บาท,ครั้งที่ 4 ทั้งจำคุกทั้งปรับ ฯลฯ ขี่จักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ครั้งแรกก็ตักเตือน ครั้งที่ 2ให้ใบสั่งตัดแต้มหรืออะไรก็ได้ครั้งที่3 ปรับ 500 บาท ครั้งที่ 4 ยึดใบขับขี่ส่งเข้าโรงเรียนหลักสูตร “ขับขี่ด้วยความปลอดภัย” (Safety Driving Course )ฯลฯ ขบวนการอย่างนี้จะทำให้มีการต่อต้านลดน้อย เพราะทางรัฐได้ให้โอกาสปรับตัวแก้ไข“นิสัยที่เคยชิน” แต่อาจจะมีคนบางกลุ่มแก้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มี “นิสัยที่เคยชิน” แต่เป็น “สันดาน” พวกสันดานชั่วแก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย ให้โอกาสเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยน “คุก” เท่านั้น แต่ออกมาพวก “สันดานชั่ว” ก็ไม่เปลี่ยน ตายไปมันก็ไม่เปลี่ยน เพราะ “นิสัยที่เคยชิน” ตกผนึก กลายเป็น “สันดาน” เอวังด้วยประการฉะนี้…..ประธานสมาคมแพทย์ไทย สาขา Midwest พ.ญ.พนิตา (ทิน่า) เจียมมงคลทิพย์ เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกสาขาร่วมประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 ที่ห้องอาหารมณีไทย -3558 N. Pulaski Rd., Chicago, IL.60641 ตั้งแต่เวลา 2.00PM-10.00 PM โดย พ.ญ.ศิริมน ริ้วตระกูล,UIC Endocrinology จะบรรยายเกี่ยวกับรื่อง Diabetes “Timing is Everything!” และ วาสนา แพนแกน,CFP Wealth Management Advisor Merrill Lynch จะพูดเกี่ยวกับการลงทุนในวัยทอง ฯลฯ เสร็จฟังเช็คเช่อร์ มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคม และ กรรมการบริหารมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา จากนั้นรับประทาอหารค่ำด้วยกัน พร้อมรายการบันเทิงมากมายตามสบายๆ….ขณะอยู่เมืองไทย น.พ.ไพบูลย์+พ.ญ.พัชรินทร์ สุริย์จามร มีโอกาสเยี่ยมญาติ-มิตร และล่องใต้หลายแห่ง โอกาสนี้ สมชัย ภาอาภรณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคแอ๊ตแลนติก (CUAA-MA) ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในพิธีกตเวทิตา ประจำปี 2018 ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 โดยให้นิสิตผู้รับ ทุนจุฬาชนบท ประมาณ 400 คน มีโอกาศแสดงความเคารพกตัญญู ต่อผู้อุปถัมภ์ ให้ทุนการศึกษา โดยทุนนี้ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคแอ๊ตแลนติกได้ส่งเงินมาอุปถัมภ์ ตลอดทุกปี 15 ปี ปีละ $10,000 (หมื่นเหรียญสหรัฐฯ) ในพิธีครั้งนี้ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ฯ ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ น.พ.ไพบูลย์ สุริย์จามร ในฐานะตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค นำโดย พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาส ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศถวายเพื่อรำลึกถึงพระคุณแด่ พระเทพกิตติโสภณฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีปและผู้ก่อตั้งวัดวชิรธรรมปทีป ในโอกาสมรณะภาพ ครบรอบ 7 ปี โดยมี พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานในพิธี, พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธาน คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยดี.ซี. และพระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. ประธานสงฆ์ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเคมบริดจ์,มลรัฐแมสซาซูเสตต์ ร่วมในพิธี นอกจากนั้น กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส,อนงค์พงา และสมพร เกิดลาภ อดีตนายกสมาคมปักษ์ใต้นิวยอร์ก พร้อมพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ มากกว่าร้อยคนร่วมทำบุญด้วย….ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ยกเมืองไทยมาไว้ที่นิวยอร์ก กับในงาน “ Experience Thailand” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 ที่ Rockefeller Park, New York งานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 am-7:30pm เป็นการโชว์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และของดีจากLand of Smile สู่สายตาชาวโลก โดย กสญ.นิวยอร์กนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เป็นประธานจัดงาน นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะทำไห้ชาวต่างชาติรู้จักเมืองไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการโปรโมทประเทศไทยไปด้วยคราวเดียวกัน…นักออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ( Designer )ไทย ธัญญาทร เชง สร้างชื่อโด่งดังในอเมริกา ด้วยการเปิดงาน “New York Fashion Week” ที่ Pier 59 Studio เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018….เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 มีพิธีมงคลสมรสแบบประเพณีไทยล้านนา ระหว่าง ครูรัชนิกร (ครูหลิน) โฆษิตเกษมสุข ครูสอนนาฎศิลป์ประจำศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค กับ วีระกร พุทธิมา มีการยกขันหมาก สู่ขอ และขอพรจากผู้ใหญ่ โดยจัดที่วัดพุทธไทยถาวรวราราม นิวยอร์ก ในงาน กสญ.นิพนธ์ + วัฒนา เพ็ชรพรประภาส ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวอวยพรให้โอวาท แด่คู่บ่าวสาว ,รอง กสญ.สุวนิตย์ สมบัติพิบูล ก็ให้เกียรติ์มาร่วมอวยพร เช่นกันกับ สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ค … ยามว่าง น.พ.ชูเกียรติ +พ.ญ.ปราณี เอี่ยมแก้ว จากเมืองควินซี่,มลรัฐฟลอริด้า จะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อร่วมรุ่น ม.ช.รุ่น 3 น.พ.สนั่น แสงสำราญ ที่เมืองเซ็นต์หลุยส์,มลรัฐมิสซูรี่ เจ้าบ้านเลยตีฆ้องร้องป่าวเพื่อน ๆที่อยู่เมืองใกล้เคียงร่วมสังสรรค์เป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นแบบ Mini Reunion ที่บ้านเลขที่ 46 Ballas Court Town , Missouri Tel 618 304 8900 มีเสียงตอบขานจาก น.พ.ธัชพงศ์ ลิมปิพิพัฒน์,น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.กรรณิการ์ แสงรุจี,น.พ.พิเชษฐ์ + ศิริเพ็ญ สันติลักขะฝ่าย พ.ญ.วัฒนา บุญยาสัย ไปเยี่ยมลูกหลาน ๆ ที่นิวยอร์ก,น.พ.วินัย รักสกุลไทย ไปเยี่ยมลูกหลานที่มลรัฐเท็กซัส ฝ่าย น.พ.ศุภชัย สุวัฒนะพงศ์เชฎ ผ่าตัดตาต้อกระจก เจ้าบ้านจะมีสะเต็กเนื้อและหมู พร้อมปูไก่ ไว้ต้อนรับเพื่อน ๆ เพื่อนที่อยู่ไกลก็พบกันอีกทีที่เชียงใหม่ ต้นปี 2019….ปวีณา ฤทธิ์ถาวร ลูกสาวของประจวบ+วณี ฤทธิ์ถาวร ได้เลื่อนยศเป็น นาวาตรี ปวีณา ฤทธิ์ถาวร-พลาธิการเรือ USS Gerald R. Ford เรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุด โดยมี Capt. Cumming เป็นผู้การเรือแสดงความยินดีพร้อมกับบรรดาครอบครัว เมื่อต้นเดือนกันยายน 2018….ขณะที่พล.อ.อ.น.พ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมแพทย์ศิริราชรุ่น 74 อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหาร และคณะเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา เพื่อนร่วมรุ่นศิริราชฯ น.พ.สุวัฒน์ +พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ จัดเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2018 ที่ห้องอาหารบางกอก การ์เดน ในโอกาสเดียวกันก็เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ น.พ.โอภาส วงศ์ไชยบูรณ์ ไปด้วยคราวเดียวกัน มีเพื่อน ๆ ไปร่วม 60 คน อาทิ น.อ.ชัยยงค์+กัญญาภัทร ชุนทา,น.อ.ระวิน +ณาญาตา ถนอมสิงห์,ที่ปรึกษา จารุภูมิ+แอน เรืองสุวรรณ, รอง.ผชท.ทอ.น.อ.ณัฐพล +นพวรรณ นิยมไทย, น.พ.ธระ+พ.ญ.สุวิมล พงษ์ศิริ, น.พ.กรีฑา+จารุรพ อภิบุณโยภาส,พ.ญ.พิมลวรรณ ลิ้มปวงทิพย์, จุฑามาศ+สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์,พ.ญ.จันทรา องคะสุวรรณ, และ พรพรรณ ปรางค์ขำ เป็นต้น….จากไปอย่างสงบที่บ้านเมื่อเช้าวีนที่ 7 กันยายน 2018 น.พ.สหัสชัย มุสิกะภูมมะ.ด้วยสิริอายุ 78 ปี กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ดี.ซี.วันที่ 09 กันยาฯ นี้ เวลา 7.00 PM และวันที่ 10 กันยาฯ นี้ ที่ Vaughn Greene Funeral Service-Randallstown,มลรัฐแมริแลนด์ และพิธีฌาปนกิจสถานที่เดียวกันวันที่ 11 กันยาฯ นี้ เริ่มพิธี 11.00 AM-1.00 PM และจะทำบุญครบ 7 วันที่วัดไทย ดี.ซี. วันที่ 13 กันยาฯ นี้. เพื่อนๆที่รู้ข่าวฝากความสียใจถึง พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภูมมะ และลูก ๆ หลาน ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย เพื่อนแพทย์ร่วมรุ่น น.พ.ทองแดง บานชื่น เดิยทางไกลจาก Wise County, VA.

