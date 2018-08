East Coast No.907

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…02-08 สิงหาฯ 2018…..ข่าวดังทางการเมืองในขณะนี้และจะมีผลถึงอนาคตของประเทศไทยด้วยนั้นคือ กรณีย์ นายนคร มาฉิม อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาว่าแฉ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับ คสช. ในการโค่นระบอบทักษิณ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง ทาง พรรคประชาธิปัตย์ จะฟ้องร้องเพื่อพิสูจน์ความจริง แต่จะอย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นว่า นายนคร มาฉิม กำลังเปลี่ยนอุดมการณ์ เพื่อผลอะไรบางอย่างซึ่งคงจะรู้เห็นได้จากพฤติกรรมของเขาในอนาคตอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีจุดยืน และไม่มีอุดมการณ์ เพื่อประเทศชาติ แต่เพื่อตนเองเป็นหลัก นักการเมืองที่ปรับเปลี่ยนตัวเหมือน “ไผ่ลู่ลม ” ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ทำตัวเสมือน “เสาหลักปักขี้โคลน” ใช่ไม่ได้ อย่าสนับสนุนให้เป็นผู้แทนของราษฏร ให้เสียงคะแนนเลย….คดีอาชญกรรม ดังช่วงนี้คือ

คดีฆ่าอำพราง น้องหญิง หรือ น.ส.นรีกานต์ ยาวิราช วัย 19 ปี โดย ตรวจ สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่รับแจ้งความเพียงแต่บอกให้ลงบันทึกประจำวัน ตอนแรก พ่อของน้องหญิง นายสุบิน ยาวิราช ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหน เพราะครัวจนไม่ค่อยมีความรู้ ดูเหมือนว่าฆาตกรจะลอยนวล จนกระทั่ง นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ออกมาช่วยเหลือร้องเรียนกองปราบ เรื่องก็เปลี่ยน เหมือนเรือกลับลำ และตำตรวจหลายนายจาก สภ.บางปะอิน ถูกย้ายออก แสดงให้เห็นว่าคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ตำตรวจ และ อัยการ เป็นตัวจักร์สำคัญในคดีว่าผู้ร้ายจะติดตะรางหรือรอด ฉะนั้นทางผู้รู้ทางกฏหมายน่าจะคิดหากลไกใหม่ เพื่อให้ผู้โชคร้ายได้รับความเป็นธรรม การปฏิรูปตำตรวจก็ไม่เห็นว่ามีอะไรใหม่ เพราะทางตำตรวจคงไม่ปล่อยวางอำนาจที่มี ก็ขอฝากผู้มีความรู้และผู้อำนาจในการบริหารประเทศ มาด้วย……ในสังคมไทย จะทำอะไรให้เดินหน้าจะต้องหาคนที่มี “บารมี” เป็นผู้นำ หรือสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ถ้าไม่เช่นนั้นโครงการหรืองานนั้น ๆ จะไม่สะดวกและหนืด แต่ผู้มี ” บารมี” นั้นมักจะเป็นผู้กุม “อำนาจ” เพราะในสังคมไทย อำนาจ จะนำไปสู่หนทางที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบางครั้งก็ได้มาโดยไม่คาดคิด ( เซอร์ไพรส์) ทีเดียว เมื่อลาภลอยเข้ามาถ้าใจไม่แข็งก็เรียบร้อย จาก “ คนดี กลายเป็นคนชั่ว” ได้ง่าย ๆทีเดียว…พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ,อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำ ดี.ซี.,ปัจจุบันเสนสธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนพล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในงานฉลองครบรอบ 91 ปี กองทัพสาธารณะประชาชนจีน โดยมอบช่อดกไม้ให้แก่ผู้แทนกองทัพสาธารณะประชาชนจีน ซึ่งจัดฉลองที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแซงกรีล่า เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2018 ….ก่อนเดินทางกลับไทยตามวาระ อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต พาณิชย์ มีโอกาสต้อนรับ รมว.พาณิชย์ ชุติมา บุณยประภัศร ขณะเดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อติดตามเรื่องมาตราการ 232-เกี่ยวกับการค้าเหล็กและอะลูมิเนียม ก่อนเดินทางกลับไทย และทราบว่าขณะนี้ อ.ท.ประโยชน์ ได้เดินทางถึงเมืองไทยแล้วตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่ 01 สิงหาฯ ศกนี้ ทราบว่าตื่นเช้าเข้าสำนักงานรายงานตัวเลยทีเดียว….ในการแข่งขัน Ice Skate – 2018 ISI World Boston ที่นครบอสตัน,มลรัฐแมสซาซูเซสต์ มีลูกหลานไทยจากโรงเรียน ราชินีบน และ โรงเรียนสารสาสน์ ( International School ) สองคนเข้าแข่งขัน คือน้อง- นันทัชพร วิริยะขจรกุล (มีมี่ )และ น้อง- ธัญจิรา วิริยะขจรกุล (หว่าหวา) ทั้งสองสามารถคว้าเหรียญเงิน ( The Second Place),เหรียญทองแดง (The Third Place ) และรางวัลชมเชย กลับบ้านโชว์เพื่อน ๆ บราโว้ !…..เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2018 ได้มีพิธีหมั้น ระหว่าง ทิวลิป จิดาภา ก๋งอุบล กับ Nam Minh Le ที่ห้องอาหารอาภัสรา เมืองอเล็กซานเดรีย,มลรัฐเวอร์จิเนีย ทิวลิป เป็นลูกสาวของ ชัยวัฒน์+พัชรา ก๋งอุบล แฟนพันธ์แท้ พันธมิตรเพื่อประชาชนฯ และเป็นเจ้าของห้องอาหาร อาภัสรา ทราบว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปทำธุระกิจอยู่ที่เมืองไทย ในงานครั้งนี้มีเพื่อน ๆ ชมรมกอล์ฟวันจันทร์ (Monday Golf ) ไปร่วมแสดงความยินดีหลายคนทีเดียว อาทิ ศุภจักร์ โชติกญาน, สุเทพ ขำสกุล, มังกร จุฑาเศรษฐ, ชูชัย อิถรัชต์,สมหมาย พัวตระกูล และ วัชรินทร์ จุทิน เป็นต้น….เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 เพื่อน ๆไปส่ง มังกร จุฑาเศรษฐ เดินทางกลับไปตั้งหลักปั้นปลายชีวิตที่เมืองไทย เพื่อน ๆต่างใจหาย ทั้งดีใจและเสียดายที่คงไม่ได้เจอกันบ่อย ๆ เหมือนก่อน…..เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์,นิวยอร์ก จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดย ออท.ทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธี ข้าราชการที่ไปร่วมในพิธี อาทิ กสญ. นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมครอบครัว, พ.อ. จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร พร้อมด้วยครอบครัว นอกจากนนี้ คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ก็ไปร่วมด้วย และ พสกนิกรไทยในนิวยอร์ก ได้ไปร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก….หลังจากเสร็จพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส นำคนไทยจิตอาสา “ทำความดีด้วยใจ” ร่วมกันปลูกต้นไม้ และไม้ดอก,ไม้ประดับ บริเวณวัด ในโอกาสนี้ด้วย…..ระหว่างเดินทางมาพักผ่อนที่นิวยอร์ก มัณฑรา พยัคฆพันธ์ ซึ่งเคยเป็นตัวแทนส่งเสริมสตรีภาคพื้นเอเชียของสหประชาชาติ ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในงานฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ที่วัดวชิรธรรมปทีป ด้วย… เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2018 วัดมงคลเทพมุนี, เบนซาเลม,มลรัฐเพนซิลเวเนีย จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหะบูชา และ เข้าพรรษา โดย พระราชมงคลวิเทศ (น้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี นำคณะสงฆ์ทำวัตรอาจารย์ ท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เพื่อรำลึกถึงพระคุณของอดีตเจ้าวาสฯ ในโอกาสนี้ด้วย…ทราบข่าวว่าขณะนี้ วิไล + ชวลิต อิสสระนุวัฒน์กุล ขายบ้านย่านเมืองอเล็กซานเดรีย ,มลรัฐเวอร์เนีย เป็นที่เรียบร้อย เดินทางไปปักหลักปั้นปลายชีวิตที่เมืองไทย ตอนนี้กำลังสบายอกสบายใจกับการทำบุญและวิปัสสนา สาธุ!….วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 สมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี. จัดกอล์ฟ การกุศล ขณะนี้มีสมาชิกลงทะเบียนแล้ว 58 คน ยังไม่สายผู้สนใจติดต่อ จุฑามาศ อรรถเศรษฐ และ วัชรินทร์+ พิศมัย จุทิน….

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”