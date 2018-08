East Coast No.906

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…19-25 กรกฎาฯ 2018….ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ ในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูต ( สอท. ) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญชวนให้พสกนิกรลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ที่อาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล เลขที่ 2300 Kalorama Rd., NW ,Washington ,D.C.20008 ระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และที่วัดไทย ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม นี้ เวลา 09.00-17.00 น. …..นอกจากนี้ทาง สอท. ยังได้จัดทำพิธีที่วัดไทย ดี.ซี. ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม นี้ เริ่มพิธีด้วยพระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.00 น. จากนั้นช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมจิตอาสาช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีการบรรยาย และจัดกระเป๋าเป้ใส่อุปกรณ์การศึกษา 50 ชุด พร้อมทั้งมอบของบริจาคให้แก่ผู้แทนองค์กร Horton’s Kids , กิจกรรมช่วยครอบครัวเด็กป่วยรุนแรง รับฟังบรรยาย พร้อมจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย 20 ชุด และมอบของบริจาคให้ผู้แทน Believe in Tomorrow Children’s House at Johns Hopkins Hospital, กิจกรรมขจัดความหิวโหย ร่วมบริจาค/คัดแยก/จัดส่งอาหารแห้งให้กับ Manna Food Center และ กิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงวัดไทยฯ จัดห้องสมุด ,ทำความสะอาดรอบวัด…… …. ก็น่าแปลกใจมั้ยละ ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยรู้ก็รู้ เห็นก็เห็นว่า ผู้กำกับหนุ่ย หรือพ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย เป็นใครทำงานเพื่อใคร แต่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังให้รับตำแหน่ง ผกก. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำตรวจสันติบาล ฉะนั้นเมื่อย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่มีใครที่จะเชื่อหรอกว่าการหลบหนีของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในครั้งนั้น ผู้กำกับหนุ่ย ซึ่งขณะนั้นเป็นนายตำตรวจติดตาม นายกฯ ยิ่งลักษณ์ จะไม่รู้ล่วงหน้า แม้จะเล่นละครว่า “….ไปรออยู่ที่บ้าน แต่กลับไม่พบตัวเช่นกัน….” พฤติกรรมที่ ผู้กำกับหนุ่ย ไปปรากฏตัวกับ สองอดีตนายกฯ หนีคดีอาญา ทักษิณ ชินวัตร และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งที่นครลอนดอน และ ที่ประเทศรัสเซีย ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลล์โลก ไม่ใช่บังเอิญ แต่เป็นเจนตนารมย์ที่ท้าทายอำนาจรัฐ แต่เมื่อมีภาพปรากฏขึ้นทั้งสองแห่ง ผู้มีอำนาจระดับสูงในวงรัฐบาลก็ออกมาเต้นเล่นละคร เหมือนว่าจะเอาจริงเอาจัง แต่ก็เพียงแค่ พล.ต.อ.สุชาตื ธีระสวัวสดิ์ จเรตำตรวจแห่งชาติ สั่งให้ไปปฏิบัติการสำนักงานตำตรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากต้นสังกัด ฝ่าย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพักราการอยู่ ” ก็เป็นแค่ตลกการเมืองของประเทศไทยเท่านั้น จากกรณีย์นี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าในคณะรัฐบาลชุดนี้ จะต้องมีไอ้โม้งที่มีอำนาจเชื่อมโยงกับคนหนีคดีต่างแดนอย่างแน่นอน แต่จะหาข้อมูลพิสูจน์ขณะนี้คงเหมือนหา รอยเท้าบนผิวน้ำ แต่น้ำเหือดหายเมื่อไหร่รอยเท้าคงจะปรากฏบนขี้เหลนขี้ตม….กรณีย์พลทหาร สมัครเป็นทหารรับใช้ชาติ กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ แต่กลับถูกส่งไปเลี้ยงไก่ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เป็นเรื่องฉาวโฉ่ พลเอกสิทธิชัย สิทธิสาท, ผบ.ทบ.จะว่าอย่างไร? ยุคนี้ยังมีอย่างนี้อยู่อีกเหรอ? แม้ท่าน ผบ.ทบ จะบอกว่า พลทหารได้กลับไปอยู่สังกัดเดิมแล้วก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปอย่าให้เหมือนกับคดี นักเรียนเตรียมทหาร ( นตท) ปี1 น้องเมย์ –ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพราะในคลิป พลทหาร ได้พูดว่า “อะไรจะเกิดมันก็เกิด … ” เขาบอกให้รู้ว่าในอนาคตชีวิตเขาอาจจะตกอยู่ในขีดอันตรายเพราะการกลั่นแกล้งทางวินัย เช่นเดียวกับกรณีย์ นตท ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นถ้าหากอะไรเกิดขึ้นแก่พลทหารคนนี้ ก็จงเชื่อเถิดไม่ใช่ฝีมือใคร?…..เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระวิเทศรัตนาภรณ์ แจ้งให้เจ้าอาวาส/หัวหน้าสงฆ์ และสมาชิกวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และ พุทธมามกะ ทราบว่าทางสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมกับวัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเลม มลรัฐเพนซิลวาเนีย กำหนดจัดประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ 27/2561 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 พร้อมจัดงานพระธรรมทูตรำลึกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่อดีตพระธรรมทูตที่มรณะภาพในสหรัฐอเมริกา และร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถวัดมงคลเทพมุนี ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม นี้ด้วย …เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ให้การต้อนรับ เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่เก้า นักชกไทยที่ สถานกงสุล โดยเพชรพนมรุ้ง จะขึ้นชกรายการ Glory 55 โดยพบกับ เควิน ฟานนอสแตนด์ นักชกสหรัฐฯ เจ้าถิ่น ที่ Hulu Theater at Madison Square Gardenในวันศุกร์ที่ 20, 2018 ในการต้อนรับครั้งนี้ วิทวัส ศรีวิหค ออท. ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ , รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ , สุภาค โปร่งธุระ รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติฯ และ พ.อ. จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหาร คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย….วัดมงคลเทพมุนี เมือง เบนซาเล็ม มลรัฐเพนนซิลเวเนีย จะจัดประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 พร้อมจัดงานพระธรรมทูตรำลึกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่อดีตพระธรรมทูตที่มรณะภาพในสหรัฐอเมริกา และร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถวัดมงคลเทพมุนี ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม นี้ด้วย สมาชิกวัดที่ร่วมประชุมครั้งนี้อาทิ อุษา ตรีมาส, บุหงา ปีเตอร์เคน, รุจิสยา คนซื่อ, มาลี พรมสุข, ผกา คงชาตรี รอน พรมสุข, และ คำหมุน มะลิ้งก์เป็นต้น….เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฤาคม ศกนี้ กลุ่มคนไทยในนิวยอร์ก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แคมปิ้ง เพื่อความรักใคร่ สามัคคี ของชุมชนไทยในนิวยอร์ก และรัฐใกล้เคียง โดย ทินกร เลิศวิทยา + จูนสระขาว, อนงค์ผงา + สมพร เกิดลาภ, สมพงษ์ + สุชา ศิระเศรษฐบุตร เป็นหัวเรือใหญ่ เพื่อนที่ไปร่วมสนุกอาทิ ลักษณา + สรสิทธิ์ ศศิธร กำธร, สมศักดิ์+แววดาว สมโณ,กัลยา, เทียมพันธ์, แอ๊ดดี้, ดนัย+สมเพียร ตันสุพงษ์ เป็นต้น ทุกคนสนุกสนาน และสร้างความสามัคคี ระหว่างพ่อแม่พี่น้อง และบุตรหลาน คนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ งานนี้ประสพความสำเร็จอย่างสูงทีเดียว……แพตตี้ เด มาโก เปิดบ้านที่เมือง Oakley,มลรัฐเพนซิลวาเนีย ( PA ) จัดงานฉลองวัชาติสหรัฐ ( 4th of July.) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฤาคม ศกนี้ เป็นการฉลองย้อนหลัง มีเพื่อน ๆไปร่วม สนุกสนาน สามัคคีกันตามประสาคนไทยในต่างแดนมากหน้าหลายตาทีเดียว…..ระหว่างอยู่เมืองไทย บุญอนันต์ จันทรสุข มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อเก่า อาทิ พยอม มุสิก, นพพร ธนวัฒโก และภรรยา โดยไปเที่ยวกันที่สะพานสังขละบุรี,จ. กาญจนบุรี และ ไปเที่ยวที่สวนผลไม้ ของพันตำรวจโท ไสว ทั่งนาค ที่เมืองจันทบุรี พร้อม ทรงพล ลิ้มอิ่ม, สุโข บังเกิดสุข, และ พรชัย โกศัลวัฒน์ ….เพื่อเตรียมงาน “ราตรีจุฬา” ในราตรีที่ 20 ตุลาคม 2018 นายกสมาคมสิษย์เก่าจุฬาฯ ภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก สมชัย ภาอาภรณ์ นัดสมาชิกพบปะปรึกษาหารือที่ ภัคตาคาร Fulin ในวันที่ 22 ก.ค. ศกนี้….

