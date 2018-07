East Coast No.904

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…12-18 กรกฎาฯ 2018 ….ทันทีที่เด็ก ๆและโค้ช ทีมเยาวชนหมูป่าอะเคเดมี ที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2561 ได้ออกจากถ้ำมาอย่างปลอดภัยทุก ๆคน เมื่อเย็นวันที่ 10 กรกาคม 2561 ชาวไทยที่อยู่ต่างแดนทั่วโลกและเพื่อนร่วมโลกต่างชื่นชมยินดี….สถานโทรทัศน์ ABC ในสหรัฐอเมริกาออกรายการ “ 20/20 ” เวลา 9.00 PM-10.00 PM ได้จุดประกาย ( electrify ) ให้ชาวโลกรู้ถึงสิ่งที่ประเทศไทยทำได้โดยไม่มีใครจะคาดคิดว่าเราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้สำเร็จ ( impossible mission )…แต่เรายังต้องรำลึกถึง จ.อ.สมาน กุนัน 38 ปี อดีตนาวิโยธินหน่วยจู่โจมทหารเรือ ที่ต้องเสียชีวิตขณะเข้าเหลือทีม “ หมูป่าอะเคเดมี” ในสถานะการณ์ที่สุดวิสัย เพราะแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดและจะเป็นบทเรียนแก่ผู้ปฏิบัติการณ์ภาคสนามในอนาคต….อ.ฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประกาศจะสร้างอนุสรณ์ ให้แก่ จ.อ.สมาน กุนัน ที่ปากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน โดยระดมศิลปินทั่วจังหวัดเชียงรายร่วมแรงรวมใจในโครงการนี้ สุดยอด!….ท่ามกลางความปลื้มปิติที่ทีมเยาวชนหมูป่าอะเคเดมี ออกจากถ้ำด้วยความปลอดภัย แต่ น.พ.ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลีย หนึ่งในวีรบุรุษที่ช่วยทีมหมูป่าอะเคเดมี ครั้งนี้กลับได้รับข่าวว่าบิดาของเขาได้ถึงแก่กรรม ต้องขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย….ในการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะเคเดมี ในครั้งนี้มีเพื่อนร่วมโลกจาก 15 ประเทศ 97 คน เดินทางมาร่วมทีมด้วยใจอาสา ไม่หวังผลตอบแทนอะไร แต่อย่างไรก็ตาม รมว.ต่างประเทศ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ได้ส่งจดหมายตอบขอบคุณไปยังหัวหน้ารัฐบาลประเทศนั้น ๆ….นอกจากนั้นเศรษฐีอเมริกัน อีลอน รีฟ มัสก์ เจ้าของTesla, SpaceX และ Boring Company ได้ทำเรือดำน้ำขนาดเล็กนำมาให้ด้วยตัวเองโดยเครื่องบินส่วนตัว แม้จะไม่ได้ใช้ในการนี้ก็ตามแต่ เขาได้มอบให้ทางรัฐบาลเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นที่ต้องการเพราะเขาตั้งใจนำมาให้ก็เลยให้ไว้….มีกระแสข่าวออกไปว่า มีการวางยาสลบแก่เด็ก ๆทีมหมู่ป่าอะเคเดมี ก่อนนำออกจากถ้ำ เรื่องนี้นายแพทย์ผู้ติดตามสถานะการณ์ ได้ออกมาแถลงข่าวเป็นยาคลายเครียด ทั้งนี้เพราะว่าสภาพจิตของเด็กในสถานะการณ์นั้นบางคนอาจจะเกิดความกลัวประม่า การใช้ยาคลายความเครียดซึ่งอยู่ในกลุ่ม anti-anxiety drug or Minor Tranquilizer Drugs เช่น Xanax, Valium, Ativanหรือ laughing Gas ( Nitrous Oxide) ฯลฯ จะทำให้เด็กมีอาการสงบควบคุมตัวเองได้ดีในสถานการณ์วิกฤต…ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีทีมงานมากมายร่วมใจกันจนทำงานได้สำเร็จ แต่ทีมที่น่าสนใจคือทีม “ทำปรือ” หรือ ทีมเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นอกจากนั้นมีทีมอาสาสมัครมากมาย คงจะเอ่ยไม่ไหมด แต่จะขอเอ่ยอีกทีมคือทีมอาสาสมัครเก็บเสื้อผ้าไปทำความสะอาด ของ น.ส.รวินท์มาศ ลือเลิศ อ.แม่จัน จ.เชียงราย…เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2018 พลเรือโทไกรศรี เกษร,อดีตผู้ช่วยทหารเรือประจำ ดี.ซี.,ปัจจุบันรองหัวหหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนิการ พร้อมภรรยา วีณา เกษร ไปร่วมฉลองวันชาติอเมริกา ( July 4th ) ที่ Grand Ballroom, InterContinental Bangkok Hotel และได้มีโอกาสกล่าวอำลากับ Captain Chris Chambers ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ก่อนเดินทางกลับตามวาระ และ ต้อนรับ Captain Matt Bakers ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ด้วย….เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ดี.ซี.วัชรินทร์ จุทิน เชิญชวนคณะกรรม และสมาชิก ประชุมปรึกษาวางแผนจัดงานกอล์ฟการกุศล ( 5 สิงหาคม) และ ราตรีการกุศล ( กันยายน ) เพื่อหาทุนช่วยเหลือโรงเรียนขาดทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน โดยการประสานงานของ ดำเกิง เสพย์ธรรม ได้ สาธิต จินาวงศ์ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดสโมสร (ร.ร.วัดด่าน) พบว่าขาดแคลน แท้งค์น้ำ และ ห้องสุขา สำหรับเด็ก ๆ ผู้อำนวยการคุณครูชูศรี กาญจนวงศ์ ได้ทำหนังสือเป็นทางการถึงคณะกรรมการสมาคมปักษ์ใต้ ดี.ซี. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยส่งถึงนายก ฯ วัชรินทร์ จุทิน เป็นที่เรียบร้อย …..ทุกนัดที่ชมรมกอล์ฟวันจันทร์ ลงสนามแข่งขันแบบสบาย ๆ สำหรับผู้เกษียณ จุฑามาศ+สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ จะทำอาหาร เช่น ข้าวผัดไปบริการเพื่อนนักกอล์ฟ เก็บกำไรได้ครั้งละ70-80 เหรียญ ส่งเข้าเป็นกองทุนสมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ ดี.ซี. แม้จะนิดหน่อยแต่หลายครั้งหลายคราวก็จะเป็นหลายร้อยเหรียญทีเดียว แถมเพื่อนๆ นักกอล์ฟก็เอร็ดอร่อยอิ่มท้องดีกว่ากินแซนวิช…..ได้ข่าวว่า อ.ท. ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ กำหนดเดินทางกลับไทยตามวาระ พ.ญ.เพชรไพลิน +เรืองโรจน์ อัมราลิขิต จัดเลี้ยงอำลาให้ที่บ้านเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2108 โดยมีพ.ญ.พิมลวรรณ ลิ้มปวงทิพย์,น.อ.ระวิน+ณาญาตา ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และ รองผู้ช่วยทูตทหารเรือและภรรยาไปร่วมในงานนี้ด้วย โดย อ.ท. ประโยชน์ เพ็ญสุต จะเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีการค้าภายใน ต้นเดือนสิงหาคม 2018….ฉลองวันชาติอเมริกา ( July 4th ) พรหมเมศร์ พรหมทอง ปิดร้าน Noodle Boulevard เมือง Gary มลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า พาภรรยา สราญจิตต์ พรหมทอง และ ลูกชาย พอล พรหมทอง ไปลุยลาสเวกัส, มลรัฐเนวาด้า ทราบข่าวว่าไม่กล้าเอาเงินไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ที่แหล่งกาสิโน แต่ไปดูโชว์ดี ๆ ที่นั้น กลับมาแจ่มใส เปิดร้านลูกค้ายืนรอล้นร้านอีกเช่นเคย บราโว้!…หลังเกษียณงาน บุญอนันต์ จันทรสุข บินเดี่ยวไปเยี่ยมญาติมิตรเมืองไทย เพื่อนๆ หาตัวไม่เจอเหมือนเสือออกจากกรงหลงชมป่าใหญ่ไปทีเดียว….ฝ่าย ดร.ธงชัย ไพเราะ ปิดสอนภาคฤดูร้อนที่Virginia State University รีบเดินทางกลับบ้านเติมรักให้ภรรยา ดร.ศริยามน ไพเราะ พร้อมหอมแก้มลูก ๆ น้องมินด้า- ลักษณมาดี และน้องโม-ภูเบศร์ ด้วยคราวเดียวกัน…เพื่อเตรียมงาน “ราตรีจุฬา” ในราตรีที่ 20 ตุลาคม 2018 นายกสมาคมสิษย์เก่าจุฬาฯ ภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก สมชัย ภาอาภรณ์ นัดสมาชิกพบปะปรึกษาหารือที่ ภัคตาคาร Fulin ในวันที่ 22 ก.ค. ศกนี้….ประชุมใหญ่ครั้งสำคัญของ “สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค”(ปักษ์ใต้) ที่วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอนอน,นิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 นายกสมาคมฯ คาโรห์ คาน เป็นประธาน ในการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ มีสมาชิกทั้งหนุ่มแน่น,หนุ่มน้อย และ สาวสวยวัยสาว และสาววัยทอง ไปร่วมกันหนาตา อาทิ จิ้ง-ปรึกษา ตัณฑการ,อนงค์พงา+สมพร เกิดลาภ,กัลยา พารากัส,พิชญา สระขาว และ สมเพียร ตันสุพงศ์ เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและเข้มแข็งของชุมชนไทยชาวใต้ที่เกาะกันเหนียวแน่นในยามที่ต้องการ…นวลฉวี เด-สเตฟาโน.ดีอกดีใจที่สามี Anthony F. DeStefano ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง New Commander Installed at American Legion,ในเมือง Hacketts town,มลรัฐนิวเจิร์ซี่ย์ ( NJ ) เมื่อ June 18,2018 ทราบว่าเตรียมเลี้ยงฉลองในเร็ว ๆนี้….เพื่อรำลึกถึงคุณความความดีและพระคุณของ หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ประจิน คุ๊ก และคณะศิษย์วัดมงคลเทพมุนีร่วมกันทำบุญสวดพระอภิธรรมถวายหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี ที่หอเจริญวิปัสสนาพระธรรมปัญญาบดี วัดมงคลเทพมุนี,เบนซาเลม,มลรัฐเพนซิลวาเนีย…..เดินทางไปเยี่ยมลูกสาว พลอยทราย แสงวิสิทธิ์ ที่มลรัฐเพนซิลเวเนีย คุณพ่อ ประกอบ แสงวิสิทธิ์ ได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์ ลูกสาว และลูกเขย Richard James Camp จัดฉลองวันเกิดให้อย่างไม่คาดคิด สุขสันต์วันเกิด สุโข…สุขี..มีความสุขยิ่ง ๆ …..

