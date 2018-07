East Coast No.903



APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…05-11 กรกฎาฯ 2018….ในที่สุดวันเวลาที่รอคอยข่าวดีก็มาถึงเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 21.38 น.เมื่อสองนักประดาน้ำอังกฤษจอหน์ โวลันเธน และ ริชาร์ด สแตนตัน พบเด็ก ๆและโค้ช ทีมเยาวชนหมูป่าอเคเดมี ที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2561…รมว.ต่างประเทศ ดอน ปรมัถต์วินัย ในนามประเทศไทยเตรียมให้ประกาศนียบัตรชมเชย และ “ขอบคุณ” ทุกหน่วยงาน และอาสาสมัคร ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานครั้งนี้อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอาทั้ง 13 ชีวิตออกจากถ้ำ….อดีตนายกรัฐมลรัฐ ประเทศมาเลเซีย นาจิบ โมฮัมหมัด ถูกจับข้อหาโกงเงินกองทุน เอ็มดีบี ซึ่งตัวเองก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเอาเงินให้ลูกเลี้ยงไปผลิตหนัง Holly Wood 1.4 แสนล้านบาท….ย้อนกลับถึงสถานการณ์บ้านเรา ที่รัฐบาลปล่อยให้อดีตนายกรัฐมตรีไทยและผู้อยู่ในตำแหน่งสูงทางการเมืองหนีออกนอกประเทศได้โดยง่ายดายนั้นน่าจะมีเงื้อนงำอยู่เบื้องหลัง แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะออกมาแก้ต่างๆ นานาประการก็เป็นเพียงเหตุผลที่เข้าข้างตัวเอง ถ้าหากทางรัฐบาลเอาจริง ๆคงไม่มีทางหนีรอด ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกา ประเทศมีเนื้อที่ใหญ่โตมโหฬาร ถ้ารัฐบาลประกาศจับไม่ให้คนหนีออกนอกประเทศแล้วนั้น หมอนั้นยากนักที่จะหลุดพ้นอาญา แต่ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณแค่มลรัฐเท็กซัสเท่านั้น นักโทษอาญาทางการเมืองหนีออกนอกประเทศไปลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญต่างประเทศ และไปประนามประเทศตัวเองอย่างไร้บุญคุณแผ่นดิน น่าคิดฮะ!….เศรษฐีสหรัฐอเมริกา ส่วนมากมักจะบริจาคเงินที่หาได้จากการทำธุระกิจจนร่ำรวยกลับให้แก่ประเทศ อย่างเช่นเมื่อในปี 2013 รมว.กระทรวงศึกษาสหรัฐฯ Betsy Devose ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของ Richard & Helen Devose เจ้าของผลิตภัณฑ์ Amway ได้บริจาค 90.9 ล้านเหรียญ โดยบริจากคให้การศึกษา 48%, ให้องค์กรสาธารณะสุข 27 % , ให้ใช้ในการบริการชุมชน 13% และให้องค์กรทางศิลปวัฒนธรรม และ ศาสนา 12%….ต่างกับเศรษฐีไทย ยิ่งรวย ยิ่งโกย ยิ่งหาทางเอาเปรียบคนจน ๆ เงินทองหวงแหนไว้มากเกินที่จะใช้ในยามแก่ และเป็นมรดกลูกหลาน โดยไม่ค่อยคิดจะจ่ายคืน ( pay back) ให้สังคมและประเทศ ทั้งนี้เพราะอาจจะเป็น “ค่านิยม” ใต้จิตสำนึกที่ถูกอบรมให้เป็นเช่นนั้น คือการสอนให้เด็กเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ เคยเห็นเด็ก ๆ แซงคิวผู้คนที่ยืนรอคิว พีอแม่เห็นไม่ยับยั้งหรือสั่งสอน เพราะพ่อแม่ได้ผลประโยชน์มีโอกาสลัดคิวเพราะลูก นี่เป็นเหตุน้อย ๆ ที่เห็น…. …มีข้อความทางไลน์บอกว่าถ้าใครอยากรวย “ให้พูดคำว่ารวยทุกวัน 60 วัน แล้วคุณจะรวย” ขอโทษที ถ้าเป็นจริงคนก็ไม่ต้องทำมาหากินกันละ ตื่นเข้าก็ท่อง “รวย ๆ ๆ” อยากจะรู้ว่าครบ 60 วันเงินจะหล่นใส่ตักหรือไง? เป็นความเชื่อของคนงมหงายไร้สติและปัญญา แท้! …เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระวิเทศธรรมคุณ (เจ้าคุณศักดิ์ชัย) รองประธานฯ นำสมาชิกสมัชชาและพระเถรานุเถระในสหรัฐอเมริกาเข้าถวายสักการะ พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ในวาระเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ 72 ปี และฉลองวัดพุทธานุสรณ์ครบ 35 ปี ด้วยคราวเดียวกัน….ก่อนอำลาจากเมืองไทยผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Captain Chris Chambers ชวนเชิญเพื่อนๆ ทหารเรือไทยร่วมสังสรรค์ “ Beer Call” ที่ Beer Republic ที่ Holiday Inn ถนนชิดลม เมื่อคืนวันที่ 29 มิถุนายน นี้ และแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ Captain Matt Bakers ด้วย ในงานมีอดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำ กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ร่วมสังสรรค์ด้วย อาทิ พลเรือโท ไกรศรี เกษร และ พลเรือตรี ชลธิต โอสถานุเคราะห์…วันที่ 30 มิถุนายน 2018 ทีมแพทย์ไทยย่านมลรัฐแมริแลนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย และ มลรัฐเวสต์ เวอร์จิเนีย อาทิ น.พ.โอภาส+พ.ญ.มณีรัตน์ วงศ์ไชยบูรณ์,น.พ.สุวัฒน์+พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ,พ.ญ.พิมลวรรณ ลิ้มปวงทิพย์,น.พ.ชุติพร+พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน.,น.พ.ปิยะพงษ์+พ.ญ.วินิตา พัธนพันธ์, น.พ ธระ+ พ.ญ. สุวิมล พงษ์ศิริ และ สมศักดิ์+จุฑามาศ อรรถเศรษฐ เลี้ยงอำลา อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต และ ภรรยา สุมนา เพ็ญสุต ในโอกาสที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยตามวาระปลายเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับตำแหน่ง รองอธิบดีการค้าภายใน ต้นเดือนสิงหาคม 2018….. สมาคมทักษิณเชิญชวนสมาชิกและเพื่อน ๆ ทุก ๆคนร่วมสนุกสังสรรค์พักผ่อนในรายการ “ 2018 Annual Thai Camping” ที่ Delaware River Gapระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2018 หากฝนตกเลื่อนไปวันที่ 27-29 ก.ค. นี้ สนใจติดต่อ สมพร เกิดลาภ และสมาชิกอื่นๆ ….สมาคมทักษิณ(ชาวใต้) นิวยอร์ก จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม 2018 ที่สนาม Phillip J. Rotella Memorial Golf Course, NY ประสพความสำเร็จอย่างสูง แม้อากาศร้อนมากๆสำหรับคนนิวยอร์ก แต่นักกอล์ฟชาวไทยที่มาลงแข่งขันทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานเต็มอิ่มด้วยอาหารกล่อง ที่บรรดาพวกพี่ๆชาวใต้นิวยอร์ก ได้มีน้ำใจนำไปเสริมพลังให้น้อง ๆนักกอล์ฟ ในการแข่งขันครั้งนี้ นายกสมาคมกอล์ฟ นิวยอร์ก เบิร์ด-ชิตพล ศิริบุญ นำสมาชิกร่วมรายการโดย อนันต์ ชลาลัยวัลย์ เป็นหัวหน้าทีม นักกอล์ฟและ ผู้สนับสนุนรายการกุศลครั้งนี้ อาทิ เอ๊ดดี้ บุณยาพร ดำรักษ์, นายกสามคมทักษิณ คาโรห์ คาน, เจสัน พูลผล,วิโชติ รอดแจ่ม, แคทเธอรีน คาน,สุชา ศิระเศรษฐบุตร,อนงค์พงา เกิดลาภ, พิชญา สระขาว, พรประทาน แก่นเมือง และ รุจิสยา ประกอบดี คนซื่อ เป็นต้น….เปิดห้องอาหาร Ridge Thai มานาน 15 ปี อี๊ด- เต็มดวง + สุพัฒน์ เตชะรัตนประเสริฐ เลิกกิจการอยู่บ้านพักผ่อนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการดูแลหลาน ๆ แต่ยังรับทำ Catering ที่บ้านใน Queens สุจิตรา ปาลีวงศ์ ทราบข่าวได้ไปร่วมงาน แสดงความยินดีในโอกาสเกษียณในครั้งนี้ด้วย…..โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์,วัดวชิรธรรมปทีป,ลองไอส์แลนด์,นิวยอร์ก จัดปฐมนิเทศน์แก่ คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนจากเมืองไทยประกอบด้วย น.ส.ศิรินุช โสมรักษ์, น.ส.สริตา พุ่มแย้ม,นายไชยวัฒน์ อารีโจน์ และ นายปุญญพัฒน์ เปล่าเล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561…..อบรม Production ครั้งที่ 2 ของทีมงาน Thai Face News รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมโปรแกรม Thai Cable in New York ทีมงานที่เข้าอบรม อาทิ โจ้- จิราธิวัฒน์ บุญจันทร์, พรประทาน เเก่นเมือง,สุชา เตียว, เอ๊ดดี้ บุณยาพร, สมพงษ์ เตียว, เดชา เลาห์ศักดิ์์ถาวร, ลูกน้ำ, วสันต์ ศรีบุญวงศ์ เป็นต้น…..เกษียณมาหลายปี แต่ สุเมธ ศิระวจนกุล ยังติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเก่า ๆ เมื่อไม่นานมานี้ เภสัชกร Ken Webster และ Thishanthi Wijewickrama โทรศัพท์ถึงให้ไปสนทนากันบ้าง เลยนัดไปเจอเพื่อนร่วมงานคุยเรื่องเก่า ๆ กันสนุกสนานไปทีเดียว….สภาก๋วยเตี๋ยววันนี้ อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม นี้ มีสามาชิก 12 คน ร่วมสังสรรค์ สมาชิกได้มีโอกาสคุยระหว่างกันและกัน ด้วยเรืองสัพเพเหระตั้งแต่สมัยเยาว์วัย รามทั้งการเมืองตลอดจนเรื่องของทีมช่วยเหลือเด็กทีมเยาวชนหมูป่าอเคเดมี ที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ฯลฯ สมาชิกฝากขอบคุณ ปรีดา สุคะชีวิน และ จำนรรจ์ ศิลป์ประเสริฐ ที่ได้มอบ $300ให้ ASTV ,วรพักตร์+วิชัย ยงค์ประดิษฐ์ ได้เก็บลูกพลัม จากต้นที่บ้านให้ทาน ฝ่าย จารุณี จันทรปรรณิก ทำขนมแอแคร์ให้ทาน ส่วน ดร.ไสว บุญมา มีหนังสือ “ ผีเสื้อรำพึง” เป็นเล่มล่าสุด มีบทร้อยกรองแต่งเองมาให้สมาชิกอ่าน….เพื่อน ๆ ทราบข่าวฝากแสดงความดีใจกับ อัศนา+มลรัฐ ศรีเพ็ญโญ ที่ได้รับตำแหน่งคุณย่าคุณปู่มือใหม่เมื่อเร็ว ๆนี้……สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง น.พ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ ( 30 มิ.ย.) สุโข..สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ

