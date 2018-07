East Coast No.902

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…28 มิถุนาฯ-04 กรกฎาฯ 2018 ……ใครก็ตามที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งอดีตและปัจจุบัน ถ้าออกไปประกาศความดีตัวเองด้วยการกล่าวร้ายประเทศตนเองในต่างประเทศ ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคน “เลว” เพราะลืมแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ก็ไม่ควรอยู่ประเทศบ้านเกิด “ เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่อยู่ได้” ในกรณีย์นี้ เท็ด เคนนาดี้ อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่าผู้เป็นตัวแทนประเทศไม่ควรใส่ร้ายแก่ประเทศตนเองในต่างแดน….ในสังคมไทย หลายคนหลายกลุ่ม ที่มีทัศนะคติหาเงินแบบง่าย ๆ นั่ง ๆ กิน ๆ นอน ๆ หวังรอ “ลาภลอย” และ เงินทางลัด เช่น นั่งรอคอยเงินค่า “นายหน้า” จากการขายที่ดิน, แนะนำหางานให้คนอื่นทำ ตัวเองเอาค่าแรงงานคนอื่น 5% ,10% แล้วแต่งาน เหล่านี้เป็นต้น จึงพบว่าทำไมคนเหล่านั้นไม่ทำงานไม่ทำการ แต่ครั้นสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจตกต่ำ คนเหล่านนี้ก็ไม่มีรายได้ บางคนก็หันไปลักเล็กขะโมยน้อย เพื่อนำเงินมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน มองเห็นปัญหานี้หรือเปล่า? แล้วหาวิธีเปลี่ยนทัศนะคติของคนเหล่านั้นอย่างไร เพื่อพลักดันประเทศให้ประชากรมองเห็นว่า “งาน” ทุกอย่างมีเกียรติ และ เหยียดหยามคนคดคนโกง….กรณีย์จะประหารนักโทษประหารหรือไม่ยังเป็นประเด็นในสังคมไทย เพราะต่างคนต่างคิดทุกคนมีทัศนะคติต่างกัน แต่อย่าลีมว่าสังคมไทยปลูกฝังความรุนแรงให้เด็กเห็นๆมาแต่เยาว์วัย ต่างกับสังคมต่างประเทศบางประเทศที่เขาปลูกฝัง “ค่านิยม” สอนให้เด็ก ๆไม่ละเมิดสิทธิ์มนุษย์ชน ไม่พยายามใช้กำลังแก้ปัญหาขัดแย้ง เพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระดมคนออกมาคัดต้านการประหารชีวิตนักโทษประหารนั้น เป็นการมองโลกสวยที่ไร้เดียงสาไม่ศึกษา “ค่านิยม” ของประเทศที่ตนอ้างเป็นข้อมูลสนับสนุนความคิดส่งเสริมพฤติกรรม “ค่านิยม” ของสังคมอื่นที่ต่างกับสังคมไทย….คดีนายธนกฤต หรือ วุฒิ ประกอบ ฆ่า น.ส. ลักขณา หรือ เมย์ ด้วยพฤติกรรมโหดเหี้ยม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ความเหี้ยมโหดคือพฤติกรรมหั่นศพแยกชิ้นส่วน 14 ชิ้น ยัดใส่กระเป๋าเป้ และ กระสอบปุ้ย ไปทิ้งป่ากก ริมถนนสามวา,แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.( สน.มีนบุรี ) โดยไม่แสดงความรับผิดชอบของตน ประหารชีวิตไม่ได้ทำให้น้องเมย์ คืนชีพ แต่อย่างน้อยนายวุฒิ มีโอกาส จะทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์อื่นอีกต่อไป และคนประเภทนี้เก็บไว้ก็คงไม่เปลี่ยน เพราะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเพื่อเอาชนะผู้อ่อนแอ ประหารให้เร็วในขณะที่ข่าวกำลังร้อน จะได้เตือนสติ “อาชญากรโหด” ที่อาจจะคิดทำตาม…คดีนายปิยะ แสงทอง วัย 36 ปี ข่มขืนกระทำชำเราสาวตั้งท้อง 5 เดือน เป็นคนขายขายผลไม้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เหตุเกิดภายในสวนอุตสาหกรรมอินทรา ม.9 ต.น้ำตาล,อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ผู้เสียเล่าว่าเธอตั้งท้องห้าเดือน มีอาการปวดปัสสาวะบ่อย จึงแวะจอดรถเข้าป่าทำธุระข้างพุ่มไม้ภายในสวนอุตสาหกรรมอินทรา ม.9 จู่ ๆนายปิยะ เอามีดจ่อคอ บีบคอ และชกเข้าที่หน้า 3 ครั้งจากนั้นก็ข่มขืน ประวัตินายปิยะ เพิ่งออกคุกมาไม่นาน กรณีย์ ก็พอจะส่อให้เห็นว่าพวกคนเหล่านี้มักจะกระทำซ้ำซากเมื่อมีโอกาส เพราะกลายเป็น “นิสัย” เปรียบเสมือน “เสือขังออกจากถ้ำ” ฉะนั้นกฏหมายไทย ควรปรับการลงโทษคดี “ข่มขืนกระทำชำเรา” ให้หนักกว่าที่เป็นอยู่ น่าจะขังลืมจน “นกเขาเหยี่ยว”…. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2018 ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำไทย ได้เข้าพบ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี. และ ปัจจุบัน เสนาธิการฯ ที่ห้องรับรองกองบัญชาการทหารเรือ เพื่ออำลาในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแนะนำคนใหม่ที่มารับหน้าที่คราวเดียวกัน…ตกค่ำวันที่ 27 มิถุนายน 20018 พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. ได้มอบให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นผู้แทนร่วมงานฉลองวันกองทัพสิงคโปร์ ที่โรงแรมพลาซ่าแอนทีนี ,กทม. ….เดินทางจากเมืองไทย Mr. Josiah Pierce รองหัวหน้าแผนก วีซ่า สถานทูตสหรัฐ ที่กรุงเทพมาเป็นวิทยากร ที่ สอท. พูดเรื่องการออก วี.ซ่า ให้พ่อครัวแม่ครัวไทยแก้ปัญหาการขาดแคลน พ่อครัวแม่ครัว มีผู้สนใจจากรัฐต่างๆรวม 14 รัฐ เข้าร่วม….ห้วงวันที่ 11-23 มิถุนายน 2018 สมาชิกแพทย์ไทยอเมริกา ( TPAA ) พร้อมครอบครัว 30 ชีวิต นัดกันไปท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย โดยลงเรือสำราญ Viking จากกรุงMoscow ล่องแม่น้ำไปชมเมือง St. Petersburg ชมพระราชวัง Catherine Palace ในเมือง Pushkin ชานนครเซ็นปีเตอร์เบิร์ก,และ สถานที่น่าชมอื่น ๆ สมาชิกที่เดินทางไปครั้งนี้ อาทิ น.พ.โกสิทธิ์+ พ.ญ.สายสวาท เพรียบจริยวัฒน์, น.พ. วินิต +กรรรณาภรณ์ จาติเสถียร,น.พ.ก้องเกียรติ +กรรณิการ์ ธีรมโนภาพ,พ.ญ.พวงเพชร จันทรา, น.พ.นคร+ มยุรี อาภาคัพภะกุล และ น.พ.พรชัย+พ.ญ.พรทิพย์ มูลสินทอง เป็นต้น ทุกคนสนุกสนานเพลินเพลิดไปกับธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ พร้อมพักผ่อนหย่อนอารมย์ไปกับสายลมขณะชมวิวสองฝั่งแม่น้ำ…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 วัดวชิรธรรมปทีป, ลองไอส์แลนด์,นิวยอร์ก กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ร่วมในงานเลี้ยงฉลองได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2560 ให้แก่ วิไลพรรณ ผ่องศรีโรจน์, ศิรินารถ เดวิโดวิส และ ขนิษฐา เตละกุล มีเพื่อนๆ ไปร่วมแสดงความยินดีหลายคนทีเดียว….เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน นี้.บุญล้อม + สงบ มังกรกาญจน์ ได้นำ ลูกชาย คเชน มังกรกาญจน์ และว่าที่เจ้าสาว Lihn Nyugen เข้ากราบขอพรจาก พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ที่วัดไทย ดี.ซี. ก่อนที่จะเข้าพิธีมงคลสมรส ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ที่ แมรีแลนด์ …เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2018 ภาคภูมิ วัฒนสุภาพ เจ้าของธุระกิจร้านอาหาร,ร้านซักรีด เเละธุระกิจอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กได้รับรางวัล “นักธุระกิจเอเซียน-อมริกันดีเด่น“ ในงาน The 17th annual Outstanding 50 Asian Americans in Business Awards Dinner Gala ซึ่งจัด ที่ Cipriani Wall Street ในนครนิวยอร์ โดยมีภรรยาและลูก ๆ ไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมเพื่อน ๆ…..ผลเลือกตั้งต่ำแหน่งกรรมการพรรคเดโมเครต ที่มลรัฐแมริแลนด์ คลิฟ กรีน ไม่ติดแต่ก็ถือว่าได้ปูทางสำหรับการลงเลือกตั้งตำแหน่งทางการเมืองของเขาต่อไปในอนาคต เพราะเขายังหนุ่มแค่วัย 23 ปี เท่านั้น แม้จะไม่ติดแต่กองเชียร์และทีมงานอาสาสมัครก็ฉลองความกล้าหาญที่จะบินเดี่ยวสู่วงการเมืองสหรัฐฯ ในการหาเสียงครั้งนี้ สุเมธ ศิระวจนกุล ออกไปยืนหน้าคูหาเลือกตั้งตั้งแต่ 7.00 AM ยัน 5.00 PM….เมื่อ 23-24 มิ.ย. นี้ เสาวรัตน์ พืชพันธ์และเพื่อนๆนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 เลี้ยงสังสรรค์และทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เป็นการพบปะเพื่อนร่วมงานเก่าๆ ด้วยคราวเดียวกัน….เพื่อน ๆ และสมาชิกแพทย์ไทยในอเมริกา(TPAA) ขอแสดงความเสียกับพ.ญ.กุณฑล ศรีวิศาล และครอบครัวในการจากไปอย่างสงบของน้องสาว ช่อทิพย์ จงคดีกิจ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีพิธีทางศาสนาที่ คริสตจักรไมตรีจิตวงเวียนจักรไมตรีจิตวงเวียน 22 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”