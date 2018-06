Sheriff’s Department No.901



ข่าวอาชญากรรมที่ได้รับการอัพเดทคดีหนึ่งในเขตรับผิดชอบของกรมนายอำเภอมณฑลซาน เบอร์นาร์ดีโน ในคดีพยามฆ่า ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตาม ไล่ล่าผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมรายนี้ ซึ่งเกิดเหตุในระแวกบล็อคเลขที่ 15400 block of Sixth Street, Victorville ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายคือ เทอร์เรลล์ แก๊นท์ (Terrell Gant) อายุ 38 ปี เป็นชาวเมืองวิคเตอร์วิลล์

โดยข่าวคืบหน้าได้รายงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2018 และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.43 น. ซึ่งเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกยิงรายนี้ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

พนักงานสอบสวนชำนาญการจากหน่วย Specialized Investigations Division-Homicide Detail ของกรมนายอำเภอมณฑลซาน เบอร์นาร์ดิโน รับคดีนี้ไป ดำเนินการสอบสวนในคดีนี้อยู่ สำหรับเป้าหมายของการยิงฆ่ารายนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจเมืองวิเตอร์วิลล์ได้รุดไปยังที่ได้รับแจ้งในระแวกบล็อคเลขที่ 15400 ของถนน Sixth Street ว่ามีชายคนหนึ่งถูกยิง

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และได้พบผู้เคราะห์ร้ายเพศชายวัย 38 ปี นอนนิ่งจมกองเลือดอยู่ เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนดังกล่าวถูกยิงที่ใบหน้าหนึ่งนัด เจ้าหน้าที่และหน่วยพยาบาลฉุกเฉินได้ทำการช่วยชีวิตเขาในที่เกิดเหตุ แต่อาการเขาสาหัสมากเป็นตายเท่ากัน จึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเครื่องเฮลิค็อปเตอร์

เหตุการนี้มีพยานหลายปากได้อธิบายว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชายเชื้อสายฮิสแปนิค อายุประมาณ 18-20 ปี รูปร่างผอมและสูงประมาณ 5 ฟุต 10 นิ้ว ขณะก่อเหตุสวมเสื้อเชิร์ทสีขาวและกางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้นเหนือข้อเท้าสีคล้ำ ผ้าพันคอสีน้ำเงินและสวมหมวก และผู้ต้องสงสัยอาจหนีจากที่เกิดเหตุด้วยรถคอมแพ็คซีแดนสีคล้ำ และมีผู้โดยสารมาด้วยหลายคน

Anyone with information regarding this investigation is urged to contact Detective Tramayne Phillips or Sergeant Steve Pennington at 909-387-3589. Callers wishing to remain anonymous are urged to call the We-Tip Hotline at 1-800- 78-CRIME (27463) or leave information on the We-Tip website at www.wetip.com