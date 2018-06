อย่าลืมเปิดทีวีเชียร์ “โพรโม-โพรเม”

สวัสดีทุกคน….. การแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่ 62 ประจำปี 2018 ระหว่างสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และ ภาคใต้ มีนักกีฬาและกองเชียร์เดินทางขึ้นไปเชียร์กันประมาณ 200 ชีวิต ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ยิ่งจากประธานจัดงาน เกศกนก รัตตกุล เจ้าของร้านอาหารไทย “การะเกด ไทย คูซีน“… ผลการแข่งขันปรากฎว่าทางพี่น้องเพื่อนพ้องชาวเหนือ สะสมคะแนนรวมและได้ถ้วย “สมเด็จพระเทพฯ” อัญเชิญไว้ที่เมืองซาน ฟรานซิสโก…. ผลการแข่งขัน แชร์บอล ซาน ฟรานซิสโก ชนะ 10 ต่อ 9 ….. ฟุตบอลซีเนียร์ เสมอกัน 1-1 ….. ฟุตบอลหญิง ซาน ฟรานฯ ชนะ 2 – 1 ….. ฟุตบอลทีมแชมป์ เสมอกัน 2-2 …. ส่วนทีม แอล.เอ. ทีมกอล์ฟ แอล.เอ. ชนะ…. สรุปผลแล้ว ซาน ฟรานซิสโก เจ้าภาพ ชนะ 2 แพ้ 1 และเสมอ 2 ในขณะที่ ลอส แอนเจลิส ชนะ 1 แพ้ 2 เสมอ 2 จึงได้รับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” อัญเชิญเก็บไว้ ณ สมาคมไทยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ…. จนกว่าจะพบกันใหม่ ปี 2019 สมาคมไทยฯภาคใต้ และชุมชนไทยในมหานครลอส แอนเจลิส และเมืองใกล้เคียงรับเป็นเจ้าภาพต้อนรับพี่น้องชาวเหนือ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กับ บริษัทโยเน็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดฯ และนายเบน โยเนยามา ประธานบริษัทโยเน็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม โดยมีกรรมการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดฯ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดฯ เข้าร่วมพิธีลงนามร่วมกันในครั้งนี้…. ในสัญญา โยเน็กซ์ จะให้การช่วยเหลือในด้านการเงินกับสมาคมแบดฯ สร้างและพัฒนานักกีฬาและบุคคลากรกีฬาแบดฯสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักกีฬาแบดไทยอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก ….. ส่วน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผ่านโฆษกประจำสำนักนายกฯ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด บอกว่าได้ตามดูการแข่งขันแบดมินตัน “โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2018” และเป็นกำลังใจให้กับทีมแบดสาวไทย พร้อมให้กำลังใจ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ หลังแพ้ อากาเนะ ยามากูชิ นักแบดสาวญี่ปุ่น ในรอบชิงชนะเลิศ

สองนักปั่นทีมชาติไทย “วุฒิ” สราวุฒิ สิริรณชัย กับ “ตาร์” ปิยะธิดา ทิศจันทร์ ผงาดแชมป์ศึกจักรยานทางไกล “The Great Mekong Bike Ride 2018” พร้อมกันครองถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ” ขณะที่ประเภททีม “พลัมไบค์ ลพบุรี” ช่วยกันคว้าแชมป์ ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยยอดเงินสะพัดเข้าเศรษฐกิจท้องถิ่น 3 จังหวัด – นครพนม * มุกดาหาร * สกลนคร -กว่า 150 ล้านบาท พร้อมยกระดับการแข่งขันปีหน้ามุ่งสู่ระดับโลก

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชัน แชมป์โลกชาวไทย คว้ารางวัลนักฬาอาเชียนยอดเยี่ยม ในงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2560” ของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ส่วนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่ได้ตั๋วไป เวิลด์ คัพ 2019 คว้ารางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยม ….

วันพฤหัสที่ 31 พ.ค.นี้ พวกเราก็อย่าลืมเชียร์ ไทเกอร์ วูดส์ อดีตนักกอล์ฟเจ้าตำนานที่เคยครองอันดับ 1 นานที่สุด …. ช่วงหลังๆนี้ ไทเกอร์ ไปพัฒนาวงสวิงใหม่ทำให้เขาตีดีขึ้น จับวางลูกได้สมใจเป็นส่วนมาก ซึ่งขณะที่ตัวนายวูดส์ เองก็มีความรู้สึกกับตัวเองดี ซึ่งเป็นผลบวกอาจทำให้เขาเขยิบขึ้นอันดับต้นๆได้อย่างรวดเร็ว และหวังที่จะลิ้มรสของชัยชนะในรายการนี้

ช่วงนี้ในวงการกอล์ฟ แอลพีจีเอ ไม่มีใครที่จะไม่เอ่ยถึงพี่น้องสองสาว The Thai Sisters “โม-เม” โมรียา จุฑานุกาล และ เอรียา จุฑานุกาล ซึ่งชื่อของทั้งสองสาวนักกอล์ฟชาวไทย อยู่ในอันดับ 1 และ 2 ของรายชื่อ Race to CME สำหรับอันดับโลก สองพี่น้องก็อยู่ในอันดับ 10 แรกของโลก “โพรเม” อยู่อันดับ 5 อาจจะได้เขยิบอีก ส่วน “โพรโม” พี่สาวขึ้นมารั้งอันดับ 10 และจากผลงานล่าสุด อาจจะได้เขยิบขึ้นในรายชื่อของโรเล็กซ์ จากผลงานวงสวิงอันสม่ำเสมอของสองพี่น้องคู่นี้ ทำให้ เบร็ท ลาสกี กับ อดัม สแตนลี่ย์ สองนักวิจารณ์วิเคราะห์ในเกมกีฬากอล์ฟของ แอลพีจีเอ ยกให้ เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาววัย 22 ปี มือ 1 ของไทยแลนด์เป็นตัวเต็งต้นๆสำหรับการลุ้นแชมป์เมเจอร์ ยูเอส วีเมน’ส โอเพ่น ซึ่งได้เริ่มสวิงกันแล้วเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์นี้ที่สนาม Shoal Creek Country Club, Shoal Creek, AL …. รายการนี้มี “ซูปตาร์” นักกอล์ฟหญิงเข้าร่วมมากมาย ซึ่งนักวิเคราะห์สองคนดังกล่าวบอกว่า รายการนี้ “โพรเม” มีสิทธิ์ “ลุ้น” ด้วยเหตุผลที่ เบร็ท ลาสกี บอกว่า “โพรเม” จบท็อป 10 ใน 4 รายการติดต่อกัน และทำได้ถึง 6 ใน 7 รายการล่าสุด รวมถึงได้แชมป์ คิงส์มิลล์…. ส่วนเหตุผลของ อดัม สแตนลี่ย์ บอกว่า จากชัยชนะที่ คิงส์มิลล์ และระเบิดถึงจุดพีคในช่วงที่เหมาะสมที่สุด และจะทำให้ “โพรเม” กลับมาเป็นตัวเต็งแถวหน้าของรายการเมเจอร์ U.S. Women’s Open และสนามนี้ก็เข้ากับวงสวิงของเธออีกด้วย **** รายการนี้จะได้เห็น สเตซี่ ลิวอิส ลงแข่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะได้ยินข่าวว่า เธอกำลังตั้งครรค์ 5 เดือน **** รายการยูโรเปี้ยน ทัวร์ BMW PGA Championship ที่อังกฤษ “โพรช้าง” ธงชัย ใจดี และ “โพรอาร์ม” กิรเดช อภิบาลรัตน์ สองนักกอล์ฟไทยก็ได้ทำให้นักกอล์ฟยุโรปเสียวไปได้เหมือนกัน “โพรอาร์ม” มือ 31 ของโลก เข้ามาร่วมที่ 5 -13=275 ในขณะที่ “โพรช้าง” ธงชัย ใจดี วัย 48 ปี ไม่เสียโบกี้ รวมสกอร์ -10 ลบ 278 ได้ที่ 8 ร่วม

ผลการแข่งขันกอล์ฟอำนวยศิลป์ที่สนามซานตา อนิต้า เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ 1 แดง นพดล ขันธ์แก้ว 85-14 เท่ากับ 71…. ที่ 2 มิสเตอร์ยาว 87-15 เท่ากับ 72 และที่ 3. แจ็ค ลงควัฒน์ พานิชพันธุ์ 89-16=73 **** ใกล้ธง หลุม 4 กับหลุม 8 ได้แก่ รกุณ สุบินทร์ …. และหลุม 8 พอล พนัสน้อย สมิตานันท์ และสำหรับการแข่งขันเดือนมิถุนายน จะไปสนุกกันที่สนาม Mountain Meadow วันเสาร์ที่ 23 ทีไทม์ 9.00 น.

และสุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมเปิดทีวีเชียร์ “โพรโม-โพรเม” กับสาวนักกอล์ฟอีก 7-8 คนกันนะครับ….

ไว้คุยกัน สวัสดี!