ประกาศยกเลิกซิทคอม “โรแซน”

ไอ้เราก็พูดกันเกือบทุกสัปดาห์จนปากเปียกปากแฉะกันแล้วว่า ปีกว่าเข้าจนครบปีที่สองอีกห้าเดือนคือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศที่เรียกว่า “มิดเทอม อีเล็คชั่น” การเมืองท้องถิ่นก็เลือกนายกเทศมนตรี ผู้ว่าการรัฐ ฯลฯ และการเมืองท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง คือเลือกนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปประจำสภาคองเกรสในกรุงวอชิงตัน ที่สำคัญก็มี วุฒิสมาชิกเป็นต้น…. และนี่ก็เกือบสองปีแล้ว การสอบสวนของคณะสืบสวนสอบสวนอิสระ ซึ่งมีนายโรเบิร์ท มัลเลอร์ เป็นหัวหน้าคณะ สอบสวนเรื่องที่ทางฝ่ายรัสเซียมามีอะไรเกี่ยวกับคณะกรรมการหาเสียงของนายโดนัลด์ ทรัมป์ (ก่อนเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่า? จนป่านนี้แล้ว ก็ยังจับมือคนทำผิดไม่ได้….. และทางฝ่ายกระทรวงว่าการยุติธรรมสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีช่วยนายร็อด เจย์ โรเซนสไตน์ (Deputy Attorney General Rod Jay Rosenstein) ซึ่งเป็นบุคคลที่นายมัลเลอร์ จะต้องทำรายงานการสอบสวนส่งขึ้นมา และก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับประธานาธิบดีทรัมป์ เรียกว่าสองคนนี้กัดแล้วไม่ปล่อย ถึงแม้จะสอบไปหาต้นตอรัสเซียไม่ได้ ก็หาเรื่องเรียกคนโน้นคนนี้มาสอบ จนเดี๋ยวนี้ ทางฝ่ายประธานาธิบดีก็อยากจะเล่นเกมด้วยแล้ว ก็ต้องปล่อยไปตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจ รมช. แล้วก็นายมัลเลอร์ เล่นเกมการเมืองกันเอาเอง

ถ้าผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งทางการเมือง แล้วก็ไปมีเรื่องกับ “สื่อ” ละก็ เหมือนกับอนาคตทางการเมืองหดหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นวิกฤติที่ประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญอยู่ขณะนี้….. ล่าสุด โรแซนน์ บาร์ ซึ่งสนับสนุนนโยบายของทรัมป์มาตั้งแต่เริ่ม…. และ “ซิทคอมเรื่อง Roseanne” ของเธอก็เพิ่งได้ออกอากาศทางช่อง 7- ABC ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ไม่ถูกกับค่ายของทำเนียบขาว…. ซึ่งก็หายากมากที่ดาราตลกหญิงนำแสดงใน “ซิทคอม” ที่ได้ไปเข้าตารางรายการของสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ถูกกับประธานาธิบดี …. ตอนนี้ ทำเนียบขาวขาดแนวร่วมที่อยู่ในค่ายศัตรูไปอีกหนึ่งคนแล้ว ไม่ตัวเองเท่านั้นที่ขาดรายได้ ขาดชื่อเสียง ขาดสภาพเป็นดารา (ไปชั่วขณะ ก็แล้วแต่) ทำให้คนที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆอยู่ในกองถ่ายต้องขาดรายได้จุนเจือครอบครัวของพวกเขาไปด้วย เพราะหัวหน้าใหญ่ของ “ดิสนี่ย์” ซึ่งเป็นเจ้าของ ABCTV ประกาศไล่โรแซนน์ รวมถึงไม่ต่ออายุซีรี่ส์ซิทคอมที่เธอเป็นดารานำอีกด้วย เพราะขาดสติไปชั่วครู่ที่ส่งทวิทออกไปทำร้ายชื่อเสียงของบุคคลอื่น

คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทีวีช่อง 7-เอบีซี ประกาศยกเลิกซิทคอม “โรแซน” เพราะข้อความเหยียดหยามผิวในทวิทของเธอ ไม่เฉพาะเอบีซีช่องเดียว ช่อง Hulu และช่องเคเบิ้ลทีวีอื่นๆก็ยังกำลังพิจารณากันว่าจะออกอากาศซิทคอมของเธอดีหรือไม่? การหวนคืนกลับมาสังเวียนซิทคอม “โรแซน” หลังจากหยุดผลิตไปกว่ายี่สิบปี เอปิโสดแรกมีคนดูกว่า 18 ล้านคน ทำให้ช่อง 7-เอบีซี ได้รับเรตติ่งระดับต้นๆ มีรายได้จากโฆษณาอย่างมหาศาล และเตรียมต่ออายุให้กับ “โรแซน” อีกหนึ่งซีซั่น แต่ก็มีเรื่องทวิทนี่เสียก่อนที่ส่งทวิทถึงอดีตที่ปรึกษาโอบาม่า Valerie Jarrett ซึ่งเป็นหญิงผิวดำมีใจความว่า “muslim brotherhood & planet of the apes had a baby” จากนั้นก็โหมแรงเหมือนไฟไหม้ฟาง ถึงแม้ว่าเธอออกมาขอโทษ จาร์เร็ทท์ แล้วก็คนงานคนในกองถ่ายของเธออีกหลายร้อยคนที่ทำให้พวกเขาตกงานแล้วก็ตาม โดยเฉพาะนักแสดงร่วมซีรี่ส์ด้วยกัน ซึ่งทุกคนก็มีอายุมากกันทุกคน และคิดว่างานนี้คงจะเป็นงานถาวรของพวกเขา… เธอไม่ปรึกษาแม้กระทั่ง Wanda Sykes ผู้อำนวยการผลิตซิทคอมซีรี่ส์นี้ ซึ่งเป็นคนเขียนเช็คให้เธอ ที่แย่ไปกว่านี้ จากข่าวออนไลน์ระบุว่า ประธานแผนกบันเทิงของเอบีซี ซึ่งเป็น หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรก ที่ดูแลเครือข่ายออกอากาศสำคัญแห่งนี้ กล่าวในคำคิดเห็นของเธอว่า เรื่องนี้ “ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยง, ขัดแย้งกัน และไม่สอดคล้องกับคุณค่าของเรา” แม้กระทั่งตัวของ แวเลอรี่ ไซ๊ค์ส ออกมากล่าวว่า แม้ว่าเธอจะมีคนสนับสนุนเธอ ความกังวลของเธอก็คือ สำหรับคนอื่นๆที่เผชิญกับประสบการณ์ของการเหยียดหยามผิวนี้อยู่ทุกวี่ทุกวัน….. และเรื่องนี้ก็กำลังเป็นที่กล่าวขานเป็นอาหารปากกันในทุกวงการ

เรื่องของการ “ทำแท้ง” นั้นเป็นปัญหาให้กับทุกชุมชน แบ่งแยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มสนับสนุนการทำแท้ง และกลุ่มที่คัดค้าน แม้กระทั่งฝ่ายอนุโญตุลาการ บางเรื่องศาลฎีกาก็ไม่อยากแตะต้องเหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องการทำแท้งนี้….. คือคดีการทำแท้งที่กำลังต้อสู้กันในศาลรัฐอาร์แคนซอ เขียน Arkansas – เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐอาร์แคนซอปี 2015 บังคับใช้ในเรื่องของตัวยาทำแท้ง คือใช้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อสตรีรับประทานยาสองเม็ดโดยไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมแต่อย่างใด แต่ตัวบทกฎหมายบังคับไว้ว่า แพทย์ที่จัดหายาทำแท้งให้หญิงตั้งครรภ์ระยะแรกให้ทำสัญญาไว้กับแพทย์อีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์รับสตรีที่กินยาทำแท้งเข้าโรงพยาบาลได้ทันที กลุ่มสนับสนุนออกมาเห็นด้วยกับมาตรการฉบับนี้ โดยกล่าวว่า เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของหญิงที่ตัดสินใจกินยาทำแท้ง และเป็นทางที่ให้แน่ใจได้ว่า ถ้าเกิดมีความจำเป็นขึ้นมา หญิงที่กินยาทำแท้งสามารถเข้าไปรักษาอาการในโรงพยาบาลได้ทันที แต่ทาง Planned Parenthood ออกมาค้าน โดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็น และไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แล้วยื่นฟ้องเพื่อขัดขวางกฎหมายของรัฐอาร์แคนซอ คดีนี้ถูกส่งขึ้นไปถึงศาลฎีกาพิจารณา แต่ศาลฎีกาปฏิเสธรับฟังคำร้องของ Planned Parenthood และศาลชั้นต้น ซึ่งก็หมายความว่า กฎหมายของรัฐอาร์แคนซอสามารถมีผลบังคับใช้ได้ ในขณะที่คู่กรณีก็ต้องยื่นฟ้องกันไปตามขั้นตอนของศาลชั้นต้นต่อไป

ชีวิตประจำวันของคนเรานั้น ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม ก็ไม่สามารถการันตีชีวิตเราได้ว่าจะอยู่ หรือไปไหนมาไหนได้ด้วยความปลอดภัย เราต้องชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะจิตใจของคนเรานั้นเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ต่างๆ คดีนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเบลเยี่ยม คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีนักโทษคนหนึ่งยิงตำรวจหญิงตายไปสองคนพร้อมชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรตายขณะนั่งอยู่ในรถอีกหนึ่งคน คือนักโทษคนนี้ได้รับอนุญาตให้ออกไปเยี่ยมญาติได้ 48 ชั่วโมง ซึ่งครั้งนี้รวมแล้วเป็นครั้งที่ 14 เป็นวิธีการของเรือนจำที่เตรียมตัวปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ ซึ่งนักโทษคนนี้มีหมายถูกปล่อยตัวในปี 2020 … จากนั้นก็ตระโกนคำว่า “Allahu Akbar” ก่อนที่จะถูกตำรวจยิงตาย หลังจากที่จี้ชาวบ้านไปเป็นตัวประกันใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่กำลังพยายามครุ่นคิดกันว่า เขาอาจถูกล้างสมองตอนอยู่ในคุกก็ได้ ในกลุ่มประเทศยุโรป มีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มประเทศยุโรปต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด