East Coast No.897

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…17-23พฤษภาฯ 2018….. มีนักข่าวถามว่านิด้าโพลระบุว่าต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่หลังการเลือกตั้ง พรรคที่ คสช.สนับสนุน จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบว่าผมจะไปจับมืออะไรกับใคร ผมไม่ใช่ศัตรูของใคร เพราะฉะนั้นทุกพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่มาทำเพื่อผมหรือผมไปทำเพื่อเขา ใครจะไปใครจะมาทุกคนก็ต้องทำเพื่อประเทศชาติ…นายกย้ำว่า “ ผมพูดมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วว่าต้องเลือก ตั้งประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยใครจะไปฝืนได้ เพราะฉะนั้นเรื่องใครจะจับมือกับใครก็เป็นเรื่องของพวกท่าน จะไปจับกันที่ไหนก็ไปเถอะ สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือทำอย่างไรที่ให้ประชาชนเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่ดีและถูกต้องควรเป็นอย่างไร การได้รัฐบาลที่ดีได้ ส.ส.ที่มีคุณภาพจะได้มาอย่างไร….” ….เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคา 2018 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ออท.วีรชัย พลาศรัย เข้าเฝ้ารับพระราชทานสาส์นตราตั้ง และบังคมลาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา….นำความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้ง เมื่อ เจ้าเมย์ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ทำการป้องกันแชมป์ กลอรี่ คิ๊ก บอกซิ่ง กลอรี่ 53 ซึ่งเป็นรายการมวยคิกบ็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการชกป้องกันแชมป์กับ ไทจานี เบซตาตี นักมวยชาวโมร็อกโก ที่เมืองลีลล์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พค. 2018 เจ้าเมย์ ถือว่าเป็นนักมวยไทย ที่เก่งกาจ เป้าหมายในการชกต่างประเทศเท่านั้น ขณะนี้ สภามวยแห่งประเทศไทย ให้รับตำแหน่งฑูตมวยไทย ผู้เผยแพร่ศิลปมวยไทยในต่างแดน บราโว้!.. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 2018 ผู้ช่วยทูตทหารเรือ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทาจัดเลี้ยงส่ง พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย ผู้ร่วมงาน อาทิ เสี่ยจิว- วรวิทย์ จิว,พรรณณี + สามี,อุทิศ+ ศุภกฤษ์ เภกะนันท์,น.พ.ปิยะพงศ์+พ.ญ.วินิตา พันธพันธุ์,น.พ.ธระ+พ.ญ.สุวิมล พงษ์ศิริ,นภา โอลาฟสัน ส่วน วิเชียร วงศ์ชัยพฤกษ์ และ สุเมธ ศิระวจนกุล ตั้งใจมาร่วมงานด้วยแต่มีเหตุจำเป็นกระทันหันเลยกินแห้วไปเลย …..เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สิริพร ศรีเทวฤทธิ์ ตัวแทนประเทศไทย ออกรายการที.วี. CBS ที่นครริชมอนด์ เพื่อโปรโมทงาน ฉลองเทศกาลเดือนมรดกชาวเอเซีย ของ สมาคม Asian American Society of Central Virginia (AASoCV) ครั้งที่ 21 ด้วย Theme “Discover Asia” ในวันเสาร์ที่19 พ.ค. 2018 ที่ Greater Richmond Convention Center-403 North Third Street, Richmond, VA 23219 โดยจะเริ่มงาน 11.00 am -7.00pm ในงานนี้ชุมนุมชาวไทยในนครริชมอนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย อาทิ ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์, อมรรัตน์ ชมรักษ์, รัชนี+ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ และอีกหลายคน ระดมสมองออกคูหาศิลปะวัฒนธรรมไทยและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้คณะนาฏศิลป์จากทีมงานของ เบญจมาศ บุญเสน่ห์ ซึ่งจะเดินทางมาจากแฮมตัน เพื่อแสดงบนเวที และการแกะสลักผลไม้และจัดดอกไม้สด โดย มะลิ แน่นอุดร โรดส์….วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 ชุมนุม “ ท่าศาลาอาวุโส” จัดงาน “ท่าศาลาสังสรรค์ครั้งที่ 6 “ ที่ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ เริ่มงาน 10.30 น. มีอาหารหวานคาวเพียบ ในงานจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ด้วย นมูญ+ประดับ กาญจนภักดิ์ และ นุกูล เกิดมณี และเพื่อน ๆ จะให้การต้อนรับ…..ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมานาน ในที่สุดความฝันเป็นจริงได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ตนปรารถนา วุฒิพงษ์ ศรีรักษา เปิดห้องอาหาร Bangkok Thai ที่เมืองChester มลรัฐเวอร์เนีย สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้โชคดี เจริญรุ่งเรือง มีลูกค้าแยะๆ …หลานชาย หลานสาว ธนพล สุชาติพงศ์ และ ณธษา ใจซื่อตรง จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก BAU International University พันเอก เดวิท + บรรณ์ธพร ดิทาทา และ โทนี่ ใจซื่อตรง เดินทางไปรวแสดงความยินดี และร่วมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ด้วย…วรันธร รัตนสมบัติ นักศึกษาทุนธนาคารกสิกรไทย จบปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (U Penn) สหรัฐอเมริกา คุณพ่อ น.พ.กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และคุณแม่ นาฎจุฑา รัตนสมบัติ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาว ในโอกาศเดียวกัน พี่สาว พ.ญ.กาญจุฑา รัตนสมบัติ และ น้องชาย นักศึกษาแพทย์ จุฬาฯ กันตภัทร รัตนสมบัติ พร้อมคุณย่าบุญจิต จารุปกรณ์ อดีตพยาบาล นครนิวยอร์ก ก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วย จากนั้นไปทัศนะศึกษาและท่องเที่ยวนครนิวยอร์ก สามสี่วันก่อนเดินทางกลับเมืองไทย….เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พค. ศก นงลักษณ์ กฤษดานุรักษ์ นายกสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะกรรมการได้จัดงาน “พยาบาล บอลล์ ” ที่ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรองกงสุลใหญ่นิวยอร์ก สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ เป็นประธานเปิดงาน ในงาน พ.อ.จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรฯ พร้อมครอบครัว กรองทอง นุรักษ์เขต ภริยา และ ลูกสาวน้องแพร ได้ไปร่วมในงานด้วย กนิษฐา และ จอนนี่ นโปลิทาโน กรรมการจัดงาน พยาบาล บอลล์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี งานนี้ประสพความสำเร็จอย่างสูง คณะกรรมการผู้จัดงานฝากขอบคุณทุกๆ คนที่ร่วมในรายการกุศลครั้งนี้…สอนเด็กไทยไห้รักพ่อแม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค ศกนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งนิวยอร์ก สุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์ฯ ได้จัดงาน “วันแม่ ” ของอเมริกา โดยให้เด็กๆ มอบความรักให้คุณแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดูให้เติบใหญ่เป็นคนดี ในงานนี้ ด.ช. ศีลณัฏฐ์ ธรัมป์ รัตนพันธ์ ได้มอบดอกใม้ ให้คุณแม่ อรุณี แดงวิไลเลิศ เเละ ด.ช.ดีดี้- ธีร์ธวัช แก้วอุบล ได้มอบช่อกุหลาบให้คุณเเม่ อมรรัตน์ แก้วอุบล….วัดอานันทเมตยาราม,สิงคโปร์ จัดฉลองครบ 100 ปี ห้วงวันที่ 13-14 พ.ค. 2018 ในวาระเดียวกันก็ได้จัดงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี ถวายแก่พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ ด้วยคราวเดียวกัน ในงานนี้ พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาส วัดวชิรธรรมปทีป,ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก และพระราชมงคลวิเทศ (ท่านเจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และพระสงฆ์จากประเทศไทยหลายรูปไปร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ….สมาชิกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ( TPAA ) จินตนา พวงสุวรรณ แจ้งว่า ร.พ.สวนสราญรมย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขอรับบริจาคเสื้อและกางเกงชายเก่าๆที่สภาพยังพอจะใส่ได้ เพื่อให้คนไข้จิตเวชผู้ชายที่อาการสงบแต่คืนสู่ครอบครัวไม่ได้ จำเป็นต้องไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ ซึ่งบางคนนอกจากครอบครัวไม่รับแล้ว แม้แต่จะช่วยนำเสื้อผ้ามาให้คนไข้ใส่เดินทางไปสถานสงเคราะห์ยังไม่มาเลย ขอมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคกรุณาส่งถึงพ.ญ.ณัฐพร ใจสมุทร์ สกุลแพทย์ องค์กรแพทย์ ร.พ.สวนสราญรมย์, 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 วงเล็บว่า “บริจาคเสื้อผ้าให้ชาย 12″

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”