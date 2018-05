East Coast No.895

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…03-09 พฤษภาฯ 2018…กลุ่มผู้อ้างตัวอนุรักษ์ผืนป่า,รักธรรมชาติและมรดกของประทศ เดินหน้าต่อต้านการใช้สถานที่ปลูกสร้างอาคารข้าราชการตุลาการ ที่”ป่าแหว่ง” บนดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ โดยการร่วมแรงจากกลุ่มจิตอาสา และ กุล่มอนุรักษ์ผืนป่า ก็นับว่าเป็นการดีที่สร้างจิตสำนึกให้พี่น้องชาวไทยรู้จักรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งดี ๆ ที่โลกสร้างสรรค์ให้มา แต่ก็มีข้อสังเกตุและสงสัยมานานว่าทำไมไม่ต่อต้านและคัดด้านแต่เริ่มก่อสร้าง คำตอบที่ค่อย ๆคลี่คลาย จากข้อเขียนของผู้ใช้ชื่อ วินเซนต์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยเขียนว่า ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ มีสายสัมพันธ์อันดีกับทุกกลุ่มการเมืองในเชียงใหม่… ชัชวาล ทองดีเลิศ เคยออกมาเคลื่อนไหวคู่เคียงกลุ่มการเมืองท้องถิ่นแดงล้านนาบ่อยครั้ง เคยออกมาร่วมผลักดัน ร่าง พรบ.เชียงใหม่มหานคร ร่วมกับ ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการแดง เพื่อเสนอให้เชียงใหม่ได้ปกครองตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะรัฐซ้อนรัฐ…. ชำนาญ จันทร์เรือง ปัจจุบันนั่งเป็น ๑ ในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตี๋น้อยหมวกดาวแดง จากฟ้าเดียวกัน ผู้มีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม NGO กลุ่มแดงล้มเจ้า และ กลุ่มแดงป่วนเมืองทั่วประเทศ การแสดงสัญลักษณ์ข้อมือเขียวออกสื่อ บอกให้โลกรู้ว่า เราคือพวกเดียวกัน ส่วน เฉลิมพล แซมเพชร กับ บัณรส บัวคลี่ ๒ คนนี้ คือ กลุ่มพันธมิตรน้ำด่าง ภาคีฮักเชียงใหม่ และเอา ลักขณา ศรีหงส์ เครือข่าย เขียว สวย หอม นี่เป็นพวกเอ็นจีโอสายเขียว เอามาช่วยสร้างภาพ ถ้าข้อมูลเที่ยงตรงก็พอจะเข้าใจว่าทำไมไม่ต่อต้านแต่เริ่มโครง โดยข้อมูลที่น่าสนใจสับสนุนดังนี้ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ –ปลัดกระทรวงยุตะรรม 2542-2548,จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ– ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2548-2549, ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 2544-2549,พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทบ. 2547 –อนุมัติให้ใช้พื้นที่สร้างบ้านพัก,ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 2554-2556 กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการสร้างบ้านพัก 2556 แสดงให้เห็นจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลัง คือต้องการจะดิสเครติดศาลยุติธรรม ว่าให้อำนาจ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดไป เพราะว่าอีกไม่นานศาลจะพิจารณพิพากษาคดีติดค้างของ ทักษิณ ชินวัตร อีกหลายคดี ก็พอจะถึงบางอ้อ!…..ฉลองเทศกาลครั้งที่สอง บนถนน 75th-77th Street, Woodside Ave, Queens, New York เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 อีกหนึ่งวัน ของเทศกาลสงกรานต์ถนนคนเดิน ของชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์ก (Songkran Weekend Walk, Thai New Year & Street Festival) นับว่าเป็นการรวมตัวของชาวไทยในนิวยอร์ก และเมืองใกล้เคียง จากชาวไทยทุก 4 ภาค ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมภาคกลาง,ภาคใต้,ภาคเหนือ และภาคอีสาน โชว์การแต่งกานชุดไทยประจำท้องถิ่น (Thai Traditional Dresses) อย่างสวยงามตระการตา โดยการประสานงานของ หมู- ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที ในงานวันนั้น กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน โดย Mr. Daniel Dromm สมาชิกสภาเทศบาลนครนิวยอร์ก (City Council Member – District 25) ผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรต่าง ๆ แก่คนไทยที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม ในงานนี้มีชาวไทยไปร่วมมากมาย อาทิ สุชา ศิระเศรษฐบุตร, กัลยา พารากัส, รุจิษยา ประกอบดี,เซร่าห์ คนซื่อ,สมเพียร ตันสุพงษ์, พิชญา สระขาว,บุณยาพร ดำรักษ์,ปราณี ปัณฑุวิเชียร,จรรยา พินภัทรากุล, สุจิตรา ปาลีวงศ์,จินดา โลจนะศุภฤกษ์,สุรีย์ ศรีเศรษฐนิล และ อัมรา คูปเปอร์ นอกจากนี้ยังมีพรรคพวกจาก ดี.ซี. อาทิ สุชาติ สุขสำราญ, ประสพศรี ปานจำนงค์ และ อุทิศ เภกะนันท์….เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน ศกนี้ เวลาประมาณ ห้าโมงเย็น นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส สงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก ได้ไปร่วมในงานฉลองภาพยนต์สั้นจากประเทศแถบเอเซีย ที่แมค นอลลี่ แอมพิเธียเตอร์ ในมหาวิทยาลัย ฟอร์ดแฮม (McNally Amphitheatre, Fordham University, NY ) โดยมีภาพยนต์จาก 6 ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฉายครั้งนี้ มีดังนี้ “Ahu Parmalim” จากประเทศ Indonesia, “The Pursuite” จากประเทศ Malaysia, “To School” จากประเทศ Myanmar, “Viva Viva Escolta” จากประเทศ Philippines,”Parting” จากประเทศ Singapore และ”Nine” จากประเทศ ไทย….ได้ข่าวเพื่อนชาวกอล์ฟ วัชรินทร์ จุทิน เจ็บไข้ได้ป่วย พักฟื้นที่บ้าน ค่าโรงพยาบาลท่วมหัว เพื่อนกอล์ฟ อาทิ วิเศษ สวนปาน และ ทิปปี้–พวงทิพย์ อิถรัชค์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ สงสารถึงก๋วนกอล์ฟทั้งหลาย ในนามของสมาคมกอล์ฟ ดี.ซี. จัดกอล์ฟการกุศลหาเงินช่วยเพื่อนในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษาคม 2018 ที่ Red Gate Golf Course จะเริ่ม Tee time 12.00 น….วันอาทิตย์ที่ 06 พ.ค. 2018 Thai D.C. Forum นัดเพื่อน ๆ และสมาชิกพบปะสังสรรค์ ในรายการ “สภาก๋วยเตี๋ยว” เริ่มเวลา 11.30 น. ที่ Bangkok Garden ผู้ร่วมรายการอาทิ ธัชพงศ์+จารุณี จันทรปรรณิก, สุธีร์ สุมงคล,จำนรรจ์ ศิลป์ประเสริฐ,คุณย่าพิจิตต์ และน้องปูม้า-มุนีเวชย์ บูรณะศิริะวิชัย+วรพักตร์ ยงค์ประดิษย์ และ น.พ.ชุติพร+ พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน เป็นต้น ในรายการครั้งนี้ เอ็ดดี้ บุญยาพร ดำรักษ์ เดินทาง นิวยอร์ก แนะนำลูกชาย คลิฟ กรีน ผู้จะลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของพรรคเดโมเครต ในมลรัฐแมริแลนด์ ในวันทื่26 มิถุนายน นี้ ด้วย…พลเรือโท.ไกรีศรี เกษร อดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำ ดี.ซี. ปัจจุบันรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่านเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทราบว่าจะแวะเยี่ยม สุเมธ ศิระวจนกุล ดีอกดีใจเป็นอย่างมาก บอกว่าจะพาไปทานอาหารที่ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก เอ่ยชื่อใคร ๆ ก็รู้จัก “แม็คโดนัลด์” ไงละ ห้า…ห้า..ห้า…

สวัสสดี พบกันใหม่สัปดาห์หนเ “อินทรี เหินฟ้า”