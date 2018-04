East Coast No.894

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…ที่่-26 เมษาฯ -02 พฤษภาฯ 2018….ข่าวดังในเมืองไทยอีกข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการที่ตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นโรงงานย่านคลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังผู้บริหารบริษัทเมจิก สกิน จำกัด บริษัทผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องสำอางหลายประเภท โดยสินค้าเข้าข่ายใช้เครื่องหมายอาหารและยา หรือ อย.ปลอม ติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภท และผลิตอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ นอกจากเจ้าของบริษัทผู้ผลิตแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อหาบรรดา พรีเซ็นเตอร์ และ ดารา ที่รับหน้าที่ออกหน้าออกตาโฆษณาขายสินค้านั้นด้วย เพราะถือว่าเป็นการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค แต่พรีเซ็นเตอร์ บางคนโต้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะทดลองใช้หรือทดสอบว่าสิ้นค้าที่ตนรับหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นมีคุณภาพดีถูกต้องตามที่ประกาศออกไปหรือไม่ โดยแย้งว่านั้นเป็นหน้าที่ของ อ.ย. ฟังแล้วก็สะดุดหู ทำให้มีคำถามว่า พรีเซ็นเตอร์ หรือ ดารา คน นั้น มีคุณธรรมแค่ไหน? โดยไม่นึกถึงแฟน ๆ ที่ชื่นชม และเชื่อตามเพราะเห็นว่า “ไอดอล” ของตนว่าดีก็เลยสั่งซื้อ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ หรือ ดารา บางคนเพียงพูดฉอด ๆ แล้วรับเงินค่าพูดโดยไม่รับผิดชอบสิ่งที่พูดออกไป พิจารณากันเองว่า พรีเซ็นเตอร์ หรือ ดารา คนนั้นๆ “เลวและชั่ว” มั้ยละ? เพราะอาจจะเป็นการฆ่าคนเลือดเย็นให้ตายช้า ๆ เพราะหลงผิดในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น….เมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่โรงแรม St. Regis ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ออท.วีรชัย พลาศรัย จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 เท่าที่ทราบในงานนี้มี Dr. Eric D. Green ​​Director, National Genome Research Institute ​In the field of Public Health สาขาการแพทย์ และ ศ.น.พ. มธุราม ซานโตชาม ( Mathuram Santosham)สาขาสาธารณสุข…ซึ่งในการมอบรางวัลนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร. 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพร้อมคู่สมรส ในวันเดียวกัน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร….เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 UNESCO ประกาศรับรอง อุทยานธรณีสตูล เป็น อุทยานธรณีโลก (Satum Geopark to Satun UNESCO Global Geopark) นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแห่งที่5ของอาเซียน ขอแสดงความยินดีและดีใจกับพี่น้องชาวสตูลและชาวไทย ทุก ๆ คนด้วย….เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018 ชมนุมขาวไทยในนครนิวยอร์ก และมลรัฐใกล้เคียงพร้อมใจกันจัดฉลองเทศกาลสงกรานต์ ครั้งแรกเป็นครั้งที่หนึ่ง และ จัดอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน นี้ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเทศบาลนครนิวยอร์ก ซึ่ง Mr. Daniel Dromm.สมาชิกเทศบาลนครนิวยอร์ก( City Council of NY ) ได้เห็นคุณค่าของวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย จึงสนับสนุนให้ทางการอนุญาติปิดถนน 75th-77th Street, Woodside, Queens, NY จัดงาน “วีคเอน วอร์ก ถนนคนเดิน” ในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการละเล่น ต่างๆมากมาย ในงานนี้ทาง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก( ททท.นิวยอร์ก ) ไปเปิดคูหานิทรรศการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการสรงน้ำพระ,ก่อเจดีย์ทราย ,มวยไทย, เกมส์ของเด็กไทย, การแสดงบนเวที และ คูหาของภาคต่างๆไปเปิดนิทรรศการศิลปะประจำภาคของตนด้วย ในงาน กสญ.นิพนธ์ เพชรพรประภาส ไปร่วมในพิธีเปิดงานกับ Mr. Daniel Dromm ด้วย ในงาน ปาณิกา วรบุญศิริ อดีต รองมิสไทยแลนด์เวิร์ล ไปร่วมด้วย ฝ่าย สุชา เตียว, เอ๊ดดี้ บุณยาพร ดำรักษ์ และ รุจิษยา ประกอบดี อยู่โยงประจำคูหาชาวใต้ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุงและ มโนราห์ แก่ผู้เที่ยวงาน….ต้องรับผิดชอบดูแลซุ้มภาคใต้ ในงานสงกรานต์ ที่ถนนคนเดินในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน นี้ ไม่มีโอกาสได้ไปฉลองวันเกิดให้กับตัวเอง เพื่อนๆ เลยนัดกันมาจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้ เอ๊ดดี้-บุณยาพร ดำรักษ์ ที่ร้านอาหาร ไอยดา ใน ควีนส์ นิวยอร์ก โดย เจสัน พูลผล เป็นเจ้ามือ….เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ศกนี้ ชลธิต เข็มเพชร เลี้ยงต้อนรับศิลปินจากประเทศไทย อาทิ โจโจ้ โดมิแนนท์,น้องบอส โตนนท์ วงบุญ,น้องแบงค์ กฤษฎี พวงประยงค์ และน้องเอ็ม ธีรพล เสงี่ยมวงษ์ ในโอกาสที่เดินทางมาเสดงที่นิวยอร์ก ทุกคนสนุกสนานเต็มที่พร้อมมีอาหารเพียบ…นาน ๆ ออกงานครั้ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ชักชวนลูกหลาน อาทิ ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สามี ธนศาล วิธีเจริญ พร้อมลูก ๆน้อง – ธรรม, น้องธารา วิธีเจริญ ไปทานอาหารเที่ยงด้วยกัน งานนี้ ผกา สุวัณณะสังข์ ไปแจมด้วย ….สงกรานต์ปีนี้นอกจากทำบุญแลองสงกรานต์ที่เมืองไทยแล้ว พลโท ณตฐพล บุญงาม อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจะกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปัจจุบัน เจ้ากรมข่าวทหาร พร้อมภรรยา ชวนพิศ บุญงาม ไปร่วมทำบุญฉลองสงกรานต์กับกองทัพ สปป.ลาว ( สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ) เพื่อเชิ่อมสัพันธ์ไมตรีกับเพื่อนบ้าน มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับบรรดานายพล สปป.ลาว หลานคน…..เมื่อเดือนมีนาคม 2018 มูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) จัดรายการท่องเที่ยวหาทุนเข้ามูลนิธิ โดยนำเที่ยวประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิกไปร่วมมากหน้าหลายตา อาทิ น.พ.พรชัย+พ.ญ.พรทิพทย์ มูลสินทอง,น.พ.วิเชษฐ์+สมพร บุญยปรีดี,น.พ.ธงชัย+ จันทนาทิพย์ วชิระสมบูรณ์,น.พ.วินิต+กรรณาภรณ์ จาติเสถียร, น.พ.กสิน+พ.ญ.อรณี เอกมหาชัย เป็นต้น ได้เงิน $6000.00 สำหรับTPAA Medical Mission ปี 2019 ได้มีโอกาสไปลุยหิมะที่เกาหลีใต้ และ ชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่น เพลิดเพลินและได้กุศล…..ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 และครอบครัว อาทิ น.พ.สนั่น แสงสำราญ, วัลลภา+ น.พ.วินัย รักสกุลไทย และ น.พ.พิเชษฐ์ + ศิริเพ็ญ สันติรักขะ ไปร่วมทำบุญฉลองสงกรานต์ที่วัดพระศรีรัตนาราม,เมืองเซนต์หลุยส์,มลรัฐมิสซูรี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน นี้ เป็นการสังสรรค์รุ่นย่อย ๆไปด้วยคราวเดียวกัน… สงกรานต์ปีนี้ อภิชาติ+ สารที วิลาสศักดานนท์ พร้อมญาติ ๆ รัชนี+ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ และ ลูกสาว ธนัชชา หงษ์ชาติ ไปร่วมทำบุญฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่วัดธรรมประทีป ดี.ซี.เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน นี้… ได้ข่าวเพื่อนเก่า บุญเกิด+ฉันชนิตย์ กล้าวิกรณ์ เดินทางจากรัฐคอนเนตติคัต เยี่ยมญาติมิตรที่เมืองไทย เพื่อน เก่าจากนครนิวยิอร์ก อาทิ ยุพดี ชูชัยทยากูล, นุช- ศิวลี + ธนิต มีสุข เชิญชวนเพื่อน ๆ พยาบาลรุ่นเดียวกันเลี้ยงสังสรรค์ที่ร้านวิเศษไก่ย่างบางโพ โดยธนิต มีสุข เป็นเจ้ามือ … ขอแสดงความเสียใจกับ อดีตจ่าจังหวัด ไพบูลย์ พืชพันธ์ และครอบครัวเสาวรัตน์ พร้อมสองลูกสาว พิมพ์รัตน์ และ พิชญ์นรี พืชพันธ์ ที่สูญเสียคุณแม่เลี่ยน พืชพันธ์ ด้วยสิรอายุ 89 ปี….

.สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”