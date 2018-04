East Coast No.893

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…19-25 เมษายน 2018…..ข่าวโด่งข่าวดังในเมืองไทยยุคนี้มีมากมาย แต่ข่าวที่ชาวไทยพุทธ และ บรรดาคณะพระสงฆ์ควรจะสดับรับฟัง คือกรณีย์พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เข้าแจ้งต่อ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. โดยกล่าวโทษในคดีทุจริตเงินทอนวัด ทั้งในพื้นที่วัดต่างจังหวัด และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุด ผอ.สำนักพุทธฯ ได้แจ้งมายังปปป.เพื่อกล่าวโทษพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง 4 คดี มีชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ 5 รูปดังนี้คือ พระพรหมดิลก ( เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา,พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม,พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,พระเมธีสุทธิกร(สังคม ญาณวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และ พระวิจิตธรรมาภรณ์,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ซึ่งขณะนี้พระสงฆ์ทั้งห้ารูปยังไม่ผิดเพียงแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น ผลการสืบสวน,สอบสวนและพิพากษาจะออกมาอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไป แต่ถ้ามองอีกมุมหากไม่มีข้อมูลความผิด ผู้ตั้งข้อกล่าวหาก็จะถูกสังคมประนาม แต่ถ้ามีความจริงและพระสงฆ์ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจริง พุทธมามกะจะรับความจริงโดยไม่เอาข้างไถได้หรือ คดีนี้ต้องอดใจรอ…..ทราบว่าระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2018 น.พ.วิเชษฐ บุญยปรีดี Co-chair TPAA Medical Mission ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง S.T.A.B.L.E ( Sugar and Safe Care, Temperature, Airway, Blood Pressure, Lab Work and Emotion Support for the Family ) ที่ ร.พ.พระปกเกล้า,จันทบุรี มีผู้ลงทะเบียน 100 คน เป็นแพทย์ และ พยาบาลจาก 15 โรงพยาบาล จาก 5 จังหวัด ในรายการเดียวกันนี้ มีการมอบเครื่องมือแพทย์ คือ Masimo Radical Pulse Oximeter, BP Monitor 2 ชุด และ Syringe Drivers 4 ชุด ในโอกาสนี้ รองประธานของมูลนิธิลีนุตพงศ์ เลิศลักษณ์ ร่วม บริจาค Syringe Driver อีก 2 ชุด ในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ น.พ.ธงชัย วชิระสมบูรณ์ ได้นำเงินไปจ่ายค่าเครื่องมือ ร.พ พระปกเกล้า ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแพทย์จุฬา ฯ และเงินส่วนหนึ่งที่ซื้อเครื่องแพทย์มาจากเงินที่สมาชิกแพทย์ไทย (TPAAF) ร่วมกันบริจาคเพื่อโครงการ Medical Mission สมาชิกTPAA ที่เดินทางไปร่วมในพิธี ประกอบด้วย สมพร บุญยปรีดี และ น.พ.ธงชัย + จันทนาทิพย์ วชิระสมบูรณ์ ….ปีหน้าฟ้าใหม่ ( 2019) น.พ.วิเชษฐ บุญยปรีดี Co-chair TPAA Medical Mission ได้รับอนุญาติจาก น.พ.สันติ ศรีวัฒนกุล นายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA 2019 ) ให้ดำเนินโครงการ Medical Mission ต่อที่คณะแพทย์สวนดอก โดยจะหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน และทดแทนเครื่องมือที่เก่าแก่มาก NICU ต้องการ high frequency ventilator ,Transport Incubator Pulse Oximeters, Laryngoscopes เนื่องจาก ร.พ.สวนดอกเป็นศูนย์โรงพยาบาลหลักทุกโรงพยาบาลในภาคเหนือ ที่ต้องดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีอาการหนัก ( critically ill neonates) ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยและทำงานดี ฉะนั้นทางคณะกรรมการ Medical Mission ปีหน้า( 2019) จึงขอความกรุณาจากสมาชิก TPAA หรือเพื่อนๆ บริจาคสมทบช่วยโครงการนี้ด้วย โดยส่งเช็คถึง น.พ.ธงชัย วชิระสมบูรณ์ (Thongchai Vachirasomboon)-1350 Covington ct, Crown Point, IN. 46307-5244 ติดต่อได้ทางอีเมลที่ tvachir@yahoo.com ขณะนี้ น.พ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ ก็จะร่วมบริจาค Portable Ultrasound ให้แผนกสูติพร้อมทั้งจะมี การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับแผนกสูติ ด้วย ท่านใด มีเครื่องมือแพทย์ที่ ยังใช้ใด้อยู่ในสภาพดี จะบริจาค กรุณาติดต่อ น.พ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ ด้วย….เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 2018 วัดวาอารามต่าง ๆ ในมลรัฐนิวยอร์ก และมลรัฐใกล้เคียง จัดงานพร้อมๆ กันในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน นี้ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก มีการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและขอพรจากพระสงฆ์ ในงานมีพุทธมามกะแต่งกายชุดไทยย้อนยุคไปฉลองสงกรานต์มากมายเป็นสีสันของงานทีเดียว โดยเฉพาะ สาว ๆ ในโรงทานมีแต่งกายชุด “ออเจ้า” ไทยย้อนยุคตำส้มตำและเลี้ยงอาหารแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอิ่มบุญอิ่มใจไปตาม ๆ กัน ….ฉลองสงกรานต์ที่วัด มงคลเทพมุนี,เบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลวาเนีย ปีนี้ พระราชมงคลวิเทศ (เจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาส วัดมงคลเทพมุนี เชิญชวนให้ผู้ไปร่วมงานแต่งกายชุด“ออเจ้า” ไทยย้อนยุค ซึ่งได้รับการขานรับจากพุทธศาสนิกชนมากมาย อาทิ อมรา คูปเปอร์, กานดา กนกแก้ว, บี สมถะ,บุณยาพร ดำรักษ์,อมรรักษ์ Drummond,และรุจิษรา คนซื่อ เป็นต้น นอกจากผู้ใหญ่แล้ว ยังมีเด็ก ๆลูกหลานไทยก็แต่งชุดไทยยุค “ออเจ้า” ด้วย อาทิ, Alex และ Olivia Drummond, Leena และ Julian Lorenn, Bardley และ เพนนี เป็นต้น….ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ก ก็ได้จัดงานฉลองสงกรานต์ ในวันที่ 15 เมษายน นี้เช่นกัน งานนี้ กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมภรรยา วัฒนา เพ็ชรพรประภาส ได้ไปร่วมงานด้วย โดยประธานศูนย์ ฯ สุจิตรา ปาลีวงศ์ ต้อนรับ ทั้งผู้ปกครองนักเรียนศิลปะของศูนย์ ต่างก็แต่งกายชุด “ออเจ้า”ไทยย้อนยุค สร้างสีสันแก่งานไปทีเดียว….ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ดร.ดวงสมร+ดร.วรพงษ์ มโนวรรณ พร้อมคุณพ่อคุณแม่ และ ลูกชายน้อง ยูจีน และ ลูกสาวน้อง เจนนี่ และ ผกา สุวัณณะสังข์ เดินทางโดยรถไฟสายด่วนไป ลุย ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์ สนุกสนานไปทีเดียว….เวลาย่างใกล้เข้ามา หนึ่งในคณะกรรมการจัดงาน “ท่าศาลาอาวุโสสังสรรค์ 2561” นุกูล เกิดมณี ส่งสารถึงบรรดาผู้อาวุโสท่าศาลา ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และ จังหวัดอื่น ๆว่า ทางคณะกรรมการประสานงาน “ท่าศาลาอาวุโสสังสรรค์ 2561” อันประกอบด้วย ดร.สุนีย์ ส่งศรี, น.อ. เศียร อ้นทอง, ดำเกิง เสพย์ธรรม,สุวรรณ พรหมอินทร์,จิระ กาญจนภักดิ์,กิจจา ปาลิโพธิ และ อาทิตย์ วรรณสิทธิ์ จะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม นี้ ที่ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ช่วยเหลือชมนุมคนละ 500.00บาท ติดต่อ นุกูล ได้ที่ 081-808-4623… ช่วงว่างในเทศกาลกรานต์…ทราบว่า ร.ศ. ทพญ. กรรณิการ์ มิคะเสน, และร.ศ. ทพญ.วรลักษณ์+ ดร.วุทธิพันธ์ ปรัชญพฤษทธิ์ ปลีกตัวไปเยี่ยมเพื่อนซี้พ.ญ. ทวีสุข เสพย์ธรรม ซึ่งเรียนด้วยกัน สมัยโรงเรียนวิทยาศาตร์การแพทย์ ซึ่ง ดร.สตางค์ มงคลสุข ก่อตั้ง ส่วน ทพญ. พ.อ. เตื่อนใจ หุตางกูร และ อังกูร หุตางกูร ติดรายการออกต่างจังหวัด….วัดธรรมประทีป ดี.ซี.ฯ จัดงานสงกรานต์ อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 ส่วน วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน,มลรัฐเวอร์จิเนีย จะจัดฉลองสงกรานต์ วันที่ 29 เมษาฯ นี้…สุขสันต์ วันเกิด ดำรงค์ อัศวรังษีกุล ( 16 เมษาฯ ),ราตรี พงษ์เผือก ( 19 เมษาฯ )…สุโข..สุขี..ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตามอัตภาพ…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”