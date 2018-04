East Coast No.892

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…12-18 เมษาฯ 201….ชาวประมงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันกฏเหล็กในการทำประมง มิฉะนั้นจะรวมตัวกันงดออกหาปลา และจะเดินทางเข้าพบนายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เรื่องนี้ อดีต อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี อดิศร พร้อมเทพ ปัจจุบันอธิบดีกรมประมง คงต้องทำงานหนักหน่อยว่าทำอย่างไร ถึงจะให้ชาวประมงเข้าใจว่า อี.ยู.ไม่ใช่พ่อ แต่ว่าถ้าประเทศไทยไม่ทำตามกฏหมายระหว่างประเทศ จับปลา,กุ้ง,ปู อะไรต่ออะไรในท้องมหาสมุทร ส่งออกไปขายเมืองนอกไม่ได้ แล้ว ชาวประมงจะอ้าปากร้องหาใคร โลกมันแคบ ชาวประมงต้องเข้าใจว่ากฏหมายระหว่างประเทศต่างๆ ออกมาเข้มข้นเพื่อรักษา กุ้ง,ปู,ปลา ในท้องทะเลไทยให้ได้มีโอกาสเติบใหญ่ สืบพันธ์ ให้เรามีกินกันไปชั่วลูกชั่วหลาน….เห็นชาวเล แถวปักษ์ยังรู้จักแบ่งปันให้ปูดำมีโอกาสเติบโต ตัวมีไข่ก็ไม่จับไปกิน แต่จับใส่บ่อเลี้ยงให้ออกไข่ และบางส่วนให้ตัวเล็ก ๆ เล็ดลอดไปเติบใหญ่ตามธรรมชาติ เพื่อจะได้แพร่พันธ์ เติบใหญ่แล้วค่อยจับมาทำมาค้าขายได้ราคาดี ปูก็มีมากมาย คนทั้งหมู่บ้านก็สุขสบายมีอาชีพไปเรื่อยๆ ส่วนเจ้าสัวเรือชาวประมงดูเหมือนจะเห็นแก่ได้ และคุ้นเคยกับการทำผิดกฏหมายติดสินบนใต้โต๊ะจนเคยตัว เลยไม่อยากออกจากกิจกรรมที่คุ้นเคย ( Comfort Zone) โดนไม่มองถึงอนาคตตัวเองและประเทศชาติ ( เห็นแก่ตัว)…..ยุครัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีข่าวไล่ออกข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต,โกงกิน ทำผิดกฏหมายและกฏข้อบังคับต่าง ๆ จนเกิดความเสียหายแก่รัฐ และ ประชาชน มากที่สุดกว่ารัฐบาลที่เรียกตัวเองว่า “ประชาธิปไตย” เพราะมาจากการเลือกตั้ง แต่การลงโทษแค่ลูบหน้าปะจมูกเรื่อยมา รวมทั้งรัฐบาลคนพูดเก่งอย่าง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส่วนรัฐบาลพรรคอื่น ก็เลิกความหวังไปเลย การโกงกินในวงราชการ และการจัดซื้อจัดหา จึงเกลื่อนทั่วประเทศ ขุดที่ไหนก็เจอที่นั้น เล่นเอา ปปช. หืดขึ้นคอ เพราะมันมากเหลือเกิน ฉะนั้นรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ไปนาน ๆ จัดระเบียบบ้านเมือง สร้าง “ค่านิยม” สังคมให้มี “คุณธรรม และ จริยธรรม” มากขึ้นกว่าที่เป็นมา…..อย่างไรก็ตามการลงโทษสถานหนัก เช่น สั่งไล่ออก หรือ พักงาน จนกว่าจะสอบสอนเสร็จสินไม่ค่อยได้ยินได้เห็น จะเห็นว่าการลงโทษนายตำตรวจตำแหน่งสูง ๆ มักจะแค่สั่งย้ายไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น ระหว่างการสอบสวน อีกหน่อยพอเรื่องเงียบก็แอบย่องมานั่งตำแหน่งเดิมหรือได้เลื่อนตำแหน่งสูงไปเลยทีเดียว… ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้คนไทยในสหรัฐฯ เข้าเฝ้าเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ที่ห้อง Rose Garden ชั้น 19 โรงแรม Hyatt at the Bellevue, เมืองฟิลาเดลเฟีย, มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งอยู่ในช่วงที่เสด็จทรงทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสเดียวกันทรงเปิดอากาสให้พสกนิกรไทยในต่างเเดนมีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” นิทรรศการสร้อยฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ด้วย….ในงานนี้ อุปทูต ภัทราวรรณ เวชชสาตร์ ในฐานะอุปทูต แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตัวแทนข้าราชการและชุมชนชาวไทย ได้เดินทางไปรับเสด็จฯด้วย นอกจากนี้ยังมีข้าราชการจากนครนิวยอร์ก อาทิ ดร.วีรชัย พลาศรัย ออท.ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมภรรยา อลิซาเบธ พลาศรัย, กสญ.นิพนธ์+ วัฒนา เพ็ชรพรประภาส ฯลฯ และ พสกนิกร จากรัฐใกล้เคียง อาทิ น.พ.สมศักดิ์+ แพรวพรรณ พิธยากุล และ ทัศน์วลัย ทัศนสุวรรณ นักศึกษาจาก University of Pennsylvania( UPENN ) เป็นต้น…..งาน “ราตรีย้อนยุกต์การกุศล” ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปี 2018 นี้ ซึ่งทางสมาคมชาวเหนือ ดี.ซี.จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษาฯ 2018 ที่ Elk’s Lodge-, เมือง Arlington มลรัฐเวอร์จิเนีย มีพี่น้องชาวไทยขาวต่างชาติไปร่วมฉลองกันอย่างครื้นเครง สนุกสนาน ดารานักร้องนักแสดงจากนิวยอร์ก อาทิหนุ่ม เข็มเพชร พี่ชาย PK ปิยะวัฒน์ ดี.เจ. ดัง, Bobby Bank ลูกทุ่งเสียงหวาน,พระเอกรูปหล่อ คาเมรอน แนนซ์, และนักร้องรับเชิญอีกมากมาย สยมพร สีวะรา ประธานจัดงาน ฝากขอบคุณ นายกสมาคมชาวเหนือ ดี.ซี. วีระศักดิ์ พยัคฆมันตร์ และคณะกรรมการทุก ๆคน อาทิ พิศมัย ณ น่าน จุทิน, เพ็ญแข รีด, พจน์+ปราณี วีระจิตเทวิน, พรศักดิ์ เลาหพันธุ์,สากล กล้าหาญ,บังเอิญ บัวตูม,สุจิตรา พยัคฆันต์,วัชรินทร์ จุทิน,ปราญี รุ่งเศรษฐี,สมบูรญ์ ไพรสันต์ เป็นต้นที่ทำงานขยันขันแข็ง ทำให้งานเป็นที่เพลิดเพลินสนุกสนาแก่ผู้เที่ยวงาน นอกจากนั้นยังมีรางวัลแก่ผู้โชคดีติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมายหลายรางวัล ทีเดยว ผู้ไปงานชมว่างานปีนี้จัดได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ บราโว้…Thai D.C. Forum .ในรายการ “สภาก๋วยเตี๋ยว” พบปะสังสรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน ที่บางกอกการ์เด้น นัดนี้สมาชิกมาร่วมน้อยหน่อย แต่ทุกคนอิ่มหน่ำสำราญ ด้วยอาหารหวานคาว และได้คุยกันทั่วถึงอย่างสนุกสนานครึกครื้นตามประสา ส.ว (สวยทุกวี่ทุกวัน) จารุณี จันทรปรรณิก แจ้งว่า วันนั้นรวบรวมได้ $600 ได้มอบให้ มูลนิธิยามรักษาแผ่นดินช่วยผู้ต้องขัง $370 และ อีก $230 ช่วย ASTV โดยเงินได้ฝากไปกับ น.พ.ยรรยง+ พ.ญ. มาลินี ยรรยงยิ่ง เพื่อมอบให้ น.พ.ชุติพร มาลยมาน ซึ่งอยูที่เมืองไทยจะเป็นธุระมอบให้แก่ผู้รับต่อไป….ขอตบท้ายด้วยคำสอนของพุทธทาสภิกขุ มาเตือนสติผู้คลั่งไคล้อยากเลอกตั้งดังนี้ “ …. ประชาธิปไตย-ถ้าไม่มีธรรมะแล้วการเลือกตั้งผู้แทนก็โกงผู้แทนที่ได้มาก็เป็นผู้แทนโกงประกอบขึ้นเป็นรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาโกงแม้รัฐสภาแต่งตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็เป็นรัฐบาลโกง ประชาธิปไตย จึงไม่มีวันเต็มใบ”……

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”

.