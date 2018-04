East Coast No.891

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…05-11 เมษาฯ 2018…..การโกงกินในวงรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการต่าง ๆของทางราชการซึ่งการจัดซื้อจัดหาโดยงบประมาณการใช้จ่ายมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีเสมอ ( เกือบทุกราย) ว่าเจ้าหน้าที่จะซื้อของเกินราคาจริงในท้องตลาดเสมอมา ซึ่งเป็นกิจกรรมและวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องกันยาวนานเกือบ 100 ปี แต่ที่ผ่าน ๆ มาดูเหมือนว่าไม่มีรัฐบาลไหนสนใจจะเอาจริงเอาจังเพราะถือว่าไม่ใช่เงินกระเป๋าตน และ เผลอ ๆ กลุ่มคนอมเงินเหล่านั้นมักจะมีโยงใยเกี่ยวพันกันถึงผู้มีอำนาจในหน่วยงานนั้น ๆ เสมอ จึงไม่มีการตรวจสอบราคาท้องตลาดก่อนอนุมัติ ตอนนี้รัฐบาล คสช. ตรวจสอบพบการโกงกินทั่วประเทศทุกจังหวัด,ทุกอำเภอ ,ทุกตำบล และหมู่บ้าน จะพูดได้ว่าไปขุดที่ไหนก็เจอ ( เปรตโกงเงินภาษี ) ที่นั้น เพื่อไม่ให้เงินภาษีที่ประชาชนเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ใน อนาคตรัฐบาล จะต้องออกกฏหมายที่รัดกุมและการลงโทษสถานหนักแก่ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง การโยกย้ายไม่ได้สร้างความเกรงกลัวแก่ข้าราชการชั่ว ๆ ต้องยึดทรัพย์ และไล่ออก สถานเดียว เพื่อสร้างมาตราฐานแก่ผู้ที่คิดจะทำชั่ว และจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักว่าเงินเหล่านั้นคือภาษีที่ตนเสียไป ใช่ว่ารัฐได้มาฟรี ๆ คือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการดูแลบ้านเมืองด้วย ขอฝากเรื่องนี้ถึง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มา ณ ที่นี้ด้วย…..จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวีรชัย พลาศรัย พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐอเมริกา (เอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี) กำหนดการเดินทางไปรั้งตำแหน่งยังไม่กำหนด…นักศีกษาชั้นปีที่สาม ของมหาวิทยาลัย แมริแลนด์ คณะ Government & Politicsโดยการแนะนำและสนับสนุนจาก อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. พิศาล มาณวพัฒน์ ได้เข้าฝึกงานกับ Congress Jamie Raskin มลรัฐแมริแลนด์ บัดนี้ คลิฟ กรีน เป็นลูกหลานไทยไฟแรงกระโจนสู่การเมือง ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการพรรคเดโมเครต ซึ่งจะมีขื้นในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ผู้ที่จะสนับสนุนคลิฟกรุณาเข้าไปลงทะเบียนโหวต ได้ที่ :https://voterservices.elections.state.md.us/OnlineVoterRegistration/VoterType?ref=voteusa…. เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018 สมาคมชมรม อนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย ” Thai Dance Association of NY, USA” นำโดย สิรินาฎ เดวิโดวิส จัดแสดงนาฏศิลป์ไทยให้ชาวต่างชาติชม เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และ หาทุนสร้างศูนย์วิปัสสนา โดยท่าน Bhante Soma แห่ง Blue Lotus Buddhist Temple of PA….เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของ พระมหาหลาวทอง แห่งวัดมงคลเทพมุนี เบ็นซาเล็ม,มลรัฐ เพนซิลแวเนีย เมื่อวันที 1 เมษายน ศกนี้ คณะศิษยานุศิษย์ท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี (หลวงพ่อเจ้าคุณโพโรจน์) นำโดยเปรมปรีดิ์ สุวรรณสุทธิ และ ประจิน คุ๊ก พร้อมเพื่อน ๆ ได้ถวายรถยนต์ (TOYOTA TACOMA 4 ประตู รถใหม่ ) ให้แก่พระมหาหลาวทอง เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของวัด สาธุ…..คณะกรรมการสมาคมไทยนอร์ธ แคโรไลน่า ประกอบด้วย ประธานสมาคมฯ สุรพล สัจจวาณิชย์, คณะกรรมการ ไพรินทร์ สัจจวาณิชย์,เนตรนภา โรจนถาวร และชุดาภา พันธุ์บูรณ์ เชิญชวนพี่น้องชาวไทยพร้อมครอบครัว และ น้องๆนักศึกษาจากทุกสถาบัน ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และพบปะสังสรรค์ Potluck Party ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 ตั้งแตเวลา 11.30 AM – 2.30 PM ที่ 104 Beechtree Court, Apex, NC.27523….พ.ญ.ปรียาพรรณ บุญศิริ จากมลรัฐมิชิแกน ส่งข่าวให้เพื่อน ๆ ทราบว่า พ.ญ.สดใส ไชยวรรธนะ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 14.55 น. ที่เมือง Calumet มลรัฐอินเดียน่า ทางครอบครัวและญาติ กำหนดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 2561 เวลา 19.00 น. และจะมีพิธีฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2561ที่ Damar Kaminski Funeral Home ใกล้ ๆ วัดธัมมาราม พระครูปลัดเดชา กวิวํโส เลขาฯ คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม โทร (708)594-8100 ประสานงาน ทราบว่าสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคืนวันพฤหัสฯ 5 เมษายน นี้ คืนอื่น ๆทราบว่ามีเจ้าภาพ อีกมากมาย อาทิ ศิษย์เก่าศิริราช รุ่นที่ 73,สมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์,สมาคมพยาบาลห่งรัฐอิลลินอยส์,สมาคมชาวปักษ์ใต้รัฐอิลลินอยส์,กัลยาณมิตร รัฐอินเดียน่า,ชมรมจิตอาสาหมอเขียว ชิกาโก,ชมรมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล,Thai Senior Social Club และ คณะแพทย์ South Illinois และ St. Louis และอื่น ๆ เพื่อน ๆผู้ ทราบข่าวส่งความเสียใจถึงครอบครัว มากมาย อาทิเช่น น.พ.วีระศักดิ์+ พ.ญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์,น.พ.โกสิทธิ์+พ.ญ.สายสวาท เพรียบจริยวัฒน์,น.พ.วิเชษฐ์+ สมพร บุญยปรีดีย์,พ.ญ.จินตนา ปรมกุล และ ดร.ริชาร์ด พาร์เซลล์ ,พ.ญ.กุณฑล + น.พ.สมนึก ศรีวิศาล, น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ, น.พ.จุรินทร์+พ.ญ กิ่งกาญจน์ บริบูรณ์ ,น.พ.มนตรา+ พ.ญ.เจิดจันทร์ มังกร กนก,พ.ญ.ปรียาพรรณ + น.พ.มนู บุญศิริ , น.พ.ไพโรจน์+พ.ญ.พวงเพชร จันทรา, น.พ.เด่นวิทย์+สุพิณ สุเมธานนท์และ น.พ.คริส + มนทยา มาลัยศรี เป็นต้น….อาทิตย์ที่ 8 เมษาฯ นี้ สมาคมชาวเหนือ ดี.ซี.จัดงาน “ราตรีย้อนยุกต์การกุศล” ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ที่ Elk’s Lodge-8421 Arlington Blvd.,Fairfax,VA.22031 โดย สยมพร สีวะรา เป็นประธาน มีดาราดังจากนิวยอร์ก และจากเมืองไทย หนุ่ม เข็มเพชร พี่ชาย PK ปิยะวัฒน์ ดี.เจ. ดัง, Bobby Bank ลูกทุ่งเสียงหวาน,พระเอกรูปหล่อ คาเมรอน แนนซ์,นางเอกสาวสวย อีฟ กมลชนก เวโรจน์ และนักร้องรับเชิญอีกมากมาย บัตร$45.00 รายได้ทั้งหมดถวายวัดธรรมปทีป ดี.ซี. และ สมาคมชาวเหนือ…ขอแสดงความยินดีกับ พัญดิส+ ชุดาภา พันธุ์บูรณะ ในโอกาสที่ลูกชาย ปีเตอร์- ชนม์พิสิฐ พันธุ์บูรณะ เป็นฝั่งเป็นฝาเข้าพิธีมงคลสมรสกับเพื่อนสาวสวย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้โชคดีมีความสุขในชีวิตคู่ตลอดไป…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”