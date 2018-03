East Coast No.889

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…22-28 มีนาฯ 2018….ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนนครนิวยอร์กและรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อทอดพระเนตรงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรอบงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2561 ในโอกาสนี้ จะทรงพระกรุณาพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและชุมชนไทยในเมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐใกล้เคียงเข้าเฝ้า ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ห้อง Rose Garden ชั้น 19 โรงแรม Hyatt at the Bellevue ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย (ที่อยู่ 200 S Broad St., Philadelphia, PA 19102) สถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) จึงขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเข้าเฝ้าในวันและเวลาดังกล่าว ผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าฯได้ที่อีเมล์ protocolthemb@gmail.com โดยระบุหัวข้อ “เข้าเฝ้า” หรือโทรศัพท์ (202) 944-3600 ต่อ 816 หรือโทรสาร (202) 944-3611 ภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 จักขอบคุณมากทั้งนี้เพราะมีที่นั่งจำกัดเพียง 250 ที่นั่ง ซึ่งทาง สอท. จะจัดให้เฉพาะผู้ที่แจ้งชื่อมาก่อนในจำนวน 250 คนเท่านั้นได้เข้าเฝ้า (first come first served)…..หลังจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคม ( มมส) ปณิดา ยศปัญญา ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของ ผ.อ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ในงบประมาณปี 2560 จากนั้นก็มีการตรวจสอบพบว่าศูนย์ฯ ต่างๆ พบว่าโกงเงินผู้ยากไร้ครั้งแรก 37 ศูนย์ ล่าสุดเพิ่มเป็น 49 ศูนย์ จากนั้นก็ลามปามไปถึงโครงการต่างๆ ของรัฐที่ช่วยผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ปรากกว่าตอนนี้เจ้าที่ตรวงสอบกรณีย์โกงกินงบช่วยผู้ยากไร้หืดขึ้นคอ เพราะยิ่งตรวจยิ่งเจอมากมายก่ายกอง ซึ่งมีมาก่อนรัฐบาล คสช. ถ้าไม่ใช่รัฐาล คสช. ก็คงไม่มีการหาตัวเอาคนคดคนโกงมาลงโทษ ตอนนี้ทราบว่าบางคนเกษียณราชการ,บางคนลาออก เพราะรู้ชะตาว่าจะเข้าซังเต ในการกำจัดกลุ่มคนเหล่านี้ คสช. ควรจะใช้อาญาสิทธิ์ที่มีลากคอมารับโทษให้ได้ เกษียณ ลาออก ก็ต้องลากคอเข้าคุก ยึดทรัพย์ที่โกงมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือ การใช้มาตรา 44 –ของ คสช. ในกรีย์อย่างนี้ผู้ยากไร้และประชาชนจะชื่นชมมากทีเดียว เพราะจะเป็นการสร้างมาตราฐาน และคุณธรรมให้แก่สังคมปฏิบัติสืบไป ใครโกงใครคด “ตะราง” คือบ้าน….ย่านกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมลรัฐใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 มีหิมะตกลงมาให้หลาย ๆคนชื่นชมก่อนฤดูใบไม้ผลิ จะเบ่งบานเต็มที่ อ.ท.ประฌยชน์ เพ็ญสุต และ สุเมธ สิระวจนกุล ตื่นเต้นส่งภาพสวยๆ ให้เพื่อนดูเป็นการเตือนความจำไปด้วยคราวเดียวกัน….เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ นำผู้แทนชุมชนไทย เข้าพบ Mr. Michael DenDekker, Mr. Ron Kim สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มลรัฐนิวยอร์ก (Members of the New York State Assembly) และ Mr. Francisco Moya สมาชิกสภาเทศบาลเขตควีนส์ ณ อาคารรัฐสภานิวยอร์ค เมืองอัลบานี ( Albany) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยในนิวยอร์ก กับสมาชิกรัฐสภาฯ ของเขตที่มีชุมชนไทยอยู่หนาแน่น ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนั้น กสญ.นิพนธ์ฯ และคณะได้พบทำความรู้จักกับ Mr. Carl Heastie ประธานรัฐสภานิวยอร์ก และ Mr. Joseph Morelle ผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภาฯ ด้วย ซึ่งผู้แทนชุมชนไทยได้ถือโอกาสขออนุญาตรดน้ำอวยพรสมาชิกรัฐสภาดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ศกนี้ ด้วย…..ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2018 ผ.อ. ททท.ประจำนิวยอร์ก จริญญา เกียรติลัภนชัย ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในสหรัฐฯ (Operation Smile) และดาราชื่อดังในสหรัฐฯ อาทิ Nigel Barker และ Michael Trevino ร่วมงาน “ ล้านรอยยิ้ม ล้านคำขอบคุณ” (Million Thanks Million Smiles) ณโรงแรม The High Line Hotel (The Refectory) นครนิวยอร์ก เพื่อเฉลิมฉลองและขอบทุกๆ ทีมงานในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการมอบรอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ไปเยือนประเทศไทยเกิน 1 ล้านคนในปี 2560 ที่ผ่านมา….นอกจากนี้ทางสำนักงาน ททท.นิวยอร์ก ยังถือโอกาสนี้ รณรงค์โครงการ “ มิลเลี่ยนสมายล์” (Million Smiles) ในช่วงเดือนของ “วันความสุขสากล” (International Day of Happiness) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยรณรงค์ทางโซเซี่ยลมีเดีย ในหัวเรื่อง “Thai Million Smiles ” ระหว่าง ททท. กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในสหรัฐฯ และดาราชื่อดังในสหรัฐฯ อาทิ Nigel Barker-ช่างภาพชื่อดังของสหรัฐฯ มาร่วมเป็น Guest Speaker ภายใต้หัวข้อ “What make you smile in Thailand?” พร้อมทั้งนำเสนอภาพถ่ายที่ Nigel ถ่ายในประเทศไทย ออกประมูลเพื่อนำเงินมอบให้ Operation Smile ต่อไป,Michael Trevino ดารานำในภาพยนต์เรื่อง “Vampire Diary” แอมบาสเดอร์ของ Operation Smile พูดถึง “มุมมองและความคิดเห็นในโอกาสที่จะร่วมกับ Operation Smile ในการเดินทางมาคืนรอยยิ้มให้เด็กไทย ในเดือนพฤษภาคม 2561” เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ประสบปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ ด้วย….เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ลูกชาย,ลูกสาว, เขย สะใภ้ และหลาน ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศให้แด่คุณพ่อพิศิฏฐ์ คุณแม่เสริม ดิศพงศ์ และได้ตั้งกองทุนช่อฟ้าเอกพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ไห้แก่วัด มงคลเทพมุนี เมือง เบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย อีก 1 ทุน 1000 เหรียญ และจ่ายค่าพาหนะ ค่าที่พักพระสงฆ์ 1 รูป 300 เหรียญ ขอให้คุณพ่อคุณแม่จงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่บรรดาญาติทั้งหลายอุทิศให้ ด้วยเทอญ…วัชรินทร์ ศิระวจนกุล หลานสาวของ สุเมธ ศิระวจนกุล จบทวิปริญญาโท( ปริญญาโท 2ใบ) สาขาบริหารธุรกิจ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับปริญญาจากพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สร้างควมปิติยินดีแก่คุณพ่อคุณแม่สุมิตร+สุดารัตน์ ศิระวจนกุล เป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่สามารถไปร่วมในพิธีรับปริญญา เลยได้แต่ถ่ายภาพกับสามีและพี่สาว ตอนนี้ทราบว่าไปเรียนต่อปริญญาเอกที่นิด้า พร้อมทำงานบริษัทส่วนตัว Atonax Co Ltd ด้วย บร้าโว้…..

