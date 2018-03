East Coast No.888

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…15-21 มีนาฯ 2018…..ติดตามข่าวโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลไหน? ไม่ว่าโครงการไหน? จะต้องมีการโกงกินชักหัวคิวก่อนจะถึงผู้ยากไร้ หรือ โครงการนั้นจะได้มีเงินลงไปเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยถูกต้องตามจุดประสงค์ ยกตัวอย่างโครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้,โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/ เยาวชนด้อยโอกาส และอื่น ๆ ที่รัฐบาลจัดทำ จะต้องมีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหักหัวคิวเสมอ และจะทำได้จะต้องมีข้าราชการระดับระดับหนึ่งมีส่วนเอี่ยวอยู่เสมอ แต่สอบสวน และ ลงโทษผู้กระผิด เป็นแค่ลูบหน้าปะจมูก เสมอมา แม้ยุค คสช. จะเอาจริงเอาจังสืบสวนสอบสวน แต่การลงโทษข้าราชการที่ผัวพันไม่ยี่หระแก่ผู้กระทำผิด ฉะนั้นจีงมีการโกงกินอยู่เสมอ แม่ต่ยุคแจกเงินหมู่บ้านละล้าน หัวหน้าโครงการหรือผู้รับเงินไปแจกประชาชนยังไม่เรียกเก็บผู้รับร้อยละ 3 % ( พี่น้องชาวอีสานบอกมาว่า บางคนยังต้องจ่ายกันไม่จบจนป่านนี้ แนะให้ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม ในท้องที่ แต่เขาไม่กล้ากลัวถูกกลั่นแกล้ง )…..ระหว่างที่เดินทางมาประชุมที่ UN เกี่ยวกับThe Commission on the Status of Women (CSW) พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะสื่อมวลชน เเละผู้นำชุมชนชาวไทยในนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ร้าน Jasmine Thai Restaurant ….จะครบรอบ60ปีของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในปี2019 นอกจากจะมีพิธีฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะแพทย์ฯ แล้วทางสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์จะได้จัดงานบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาอาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับไปแล้วที่คณะแพทยศาสตร์ ตอนพลบค่ำสุริยันต์จะลับขอบฟ้าจะมีงาน “คืนสู่เหย้า” หรือReunion ของศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 1-10…. น.พ.สุขุม รังคสิริ ตัวแทนของ พชม.รุ่น 3 และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่คนแรก จึงใคร่ขอชวนเพื่อนๆมาร่วมงาน และถ้าท่านใดจะบริจาคเงินทำบุญหรือช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ของเรา ถ้าอยู่ที่เมืองไทยจะส่งมาให้ผมรวบรวมแล้วส่งไปให้สมาคมหรือจะส่งไปให้สมาคมโดยตรงถึงน.พ.สมศักดิ์ วงศ์ไวยเวทย์– เลขานุการสมาคมฯก็ได้ สำหรับเพื่อนที่อยู่อเมริกา จะส่งผ่าน TPAAF โดย memo ว่าสำหรับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่(Chiang Mai Medical School Alumni) แล้วส่งถึง น.พ.สนั่น แสงสำราญ – Sanan Saengsamran, 46 Ballas Court Town and Country, Missouri 63131เป็นผู้รวบรวมเพื่อลดการทำงานของเหรัญญิก จากนั้น น.พ.สนั่น จะรวบรวมส่งต่อให้เหรัญญิกของTPAAF อีกทีหนึ่งพอสิ้นปีจึงจะรวบรวมเงินทั้งหมดแล้วมอบให้สมาคมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 Thai D.C. Forum จัดรายการ “ สภาก๋วยเตี๋ยว” นัดสมาชิกและผู้สนใจพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ทั่ว ๆไป มีสมาชิก 30 คน ร่วมสนทนา ในรายการนี้รวบรวมเงินได้ $1,220.00 สำหรับมูลนิธิยามรักษาแผ่นดินเพื่อช่วยครอบครัวการ์ดพันธมิตรที่ถูกต้องขังจากการไปบุกกรมประชาสัมพันธ์ อีก $200.00ช่วย ASTV ธัชพงศ์ จันทรปรรณิก ผู้ประสานงานฝากขอบคุณ จีระพงษ์+ทัศนีย์ วคินเดชา ที่นำ cherry cheesecake,ปรีดา สุคชีวิน สำหรับ Peach Wine, จารุณี จันทรปรรณิก สำหรับกระยาสารทและมะม่วงน้ำปลาหวาน และป้าแอ๋วที่ฝากโดนัทมากับคุณผิง สุดท้าย พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน ที่ให้ความรู้แก่สูงวัย…..เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มี.ค.นี้ เพื่อน ๆ จัดฉลองวันเกิด และ เกษียณให้ น.พ.สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ พร้อม เลี้ยงตอบขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมไหหลำ ที่ช่วยให้งานฉลองเทศกาลตรุษจีน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคราวเดียวกัน ที่ Bangkok Garden Rest…..ไปงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ของสมาคไหหลำเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 3 มีนาคมฯ นี้ นายกสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี.วัชรินทร์ จุทิน ล้มตูมใหญ่ เพื่อน ๆ ช่วยกันใหญ่ สยมร สีวะรา บอกให้ไป E.R. แต่เจ้าตัวบอกโอเค. คืนนั้นนอกพักบ้านเพื่อนซี้ สุเทพ+พร้อมจิตต์ ขำสกุล กลับบ้านได้สองวัน( วันที่ 6 )ต้องเข้าโรงพยาบาล INOVA Fairfax เพื่อนๆ รู้ข่าวไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมากมาย อาทิ สมศักดิ์+จุฑามาศ อรรถเศรษฐ,ทรงวุฒิ+จินดา อินทวงส์,ศุภจักร์+ภัทรมนัส โชติคะจานต์,กลวิทย์+รัชนี รพีพันธ์, ไพโรจน์ คงเพ็ชร,พวงทิพย์+ชูชัย อิถรัชด์,สยมพร สีวะรา, วิเศษ สวนปาน และภรรยา,สุจิตรา+วีระศักดิ์ พยัฆคมันตร์,เสริมศักด์+วันทนีย์ รุจิเรข และ สุเทพ+พร้อมจิตต์ ขำสกุล และอีกหลายคน ก่อนกลับบ้าน บาทหลวงไปเจริญพรให้หายป่วยเร็วไว ตอนนี้พักฟื้นที่บ้าน พิศมัย ณ น่าน จุทิน ดูแลใกล้ชิด ขอให้หายป่วยเร็วไว มีงานสมาคมรออยู่หลายรายการ….ไปทำมาหากินเป็นลูกจ้างร้านอาหารไทยหลายปี ทิพวรรณ Moore เปิดห้องอาหารไทย Thai Zapp เมือง Dunkirk มลรัฐมลแมริแลนด์ เมื่อต้นมีนาคม 2018โดยมีน้องชาย สุวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ ไปเป็นลูกมือ ขอให้ขายดีมีกำไรร่ำรวยเร็ว ๆ…..เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ศกนี้ ที่ Lehman College, Bronx, NY ทีมงาน Thai Face News โดย เจสัน พูลผล และ ศ.โจ้-จิราธิวัฒน์ บุญจันทร์ ได้อัดเทปทำเป็นวี.ดี.โอ. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ปีนี้ ซึ่ง กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, ผอ.ท่องเที่ยวไทยนิวยอร์ก จริญญา เกียรติลัภนชัย, สุจิตรา+สุโชติ ปาลีวงศ์ จากศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก,เดชา เลาห์ศักดิ์ถาวร ตัวแทนไทยเบพเวอเรจ และ ปาณิกา วรบุญศิริ รองมิสไทยแลนด์เวิล ปี 2010 มาช่วยกันประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ คนเดินถนน ในวันเสาร์ที่ 21 และ เสาร์ที่ 28 เมษายน นี้ ที่ถนน Woodside Ave โดยเชิญชวนให้ผู้เที่ยวงานแต่งชุดไทยหรือชุดแต่งกายแบบไทยสวย ๆ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของชาวไทย….วัน เสาร์ ที่ 10 มีนาคม นี้ ที่ร้าน AB Sushi, Manhattan, NY สมาชิกสมาคมทักษิณ(ปักษ์ใต้)นิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงอำลาในโอกาสหมดวาระให้แก่อดีตนายกฯวลัยลักษณ์ แสงประยูรพร และเลี้ยงรับนายกฯ คนใหม่พร้อมมอบโล่ห์สมาคมให้ คาโรห์ คาน เป็นการรับหน้าที่ต่อจากนายกฯคนก่อนในคราวเดียวกัน ผู้ร่วมในงาน อาทิ สมเพียร ตันสุพงศ์,กัลยา พารากัส,สมพร เกิดลาภ, แคทเธอรีน คาน, และ พิชญา สระขาว เป็นต้น….นายกสมาคมอีสาน นิวยอร์ก แววดาว สมโณ เชิญชวนสมาชิกพยปะสังสรรค์และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมประจำปีของสมาคมโยนัดพบกันที่วัดวชิรธรรมปทีป เม้า เวอร์นอน เมื่อวั เสารที่ 10 มีนาคม 2108 …..ทีมงาน “ที่นี่จาก USA” ขอแสดงความเสียใจกับ กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ บรรณาธิการเดลินิวส์ออนไลน์ ที่ได้สูญเสียบิดา สมชาย อัครมิ่งมงคล มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และ ฌาปนกิจ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน เรียบร้อยแล้วแต่วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561 …..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”