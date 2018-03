East Coast No.886

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…01-07 มีนาฯ 2018….วิกฤต คือ โอกาส เป็นจริงอย่างเช่นสองกรณีย์ เปรมชัย อรรถสูต ก่อคดีล่าสัตว์สงวนและคุ้มครองในป่าสงวนทุ่งนเรศวรฯ ทำให้ประชาชนทั้งเด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ตื่นตัวออกมาปกปักรักษาสัตว์ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น ….ป้าบุญศรี แสงหยกตระการ วัย 61 ปี ทบรถจอดขวางประตูบ้านที่หมู่บ้านเสรีวิลล่า เขตประเวศ ริมถนนทางเข้าสวนหลวง ร.9 ก็เหมือนไปตีรังแตน ปรากฏว่าเรื่องฉาวโฉ่มีการทำผิดกฏหมายบ้านเมือง ทั้งผู้ประกอบการค้าเปิดตลาดและ เจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติการปลูกสร้างอาคารการค้า ก็ต้องถูกดำเนินคดีมากมาย ตอนนี้ตลาดต้องปิดตัวเพื่อทำให้ถูกต้องหรือบางแห่งอาจจะปิดตาย และพื้นที่บริเวณนั้นก็ต้องมีการจัดการใหม่ให้ถูกต้องตามกฏหมายบ้านเมือง….ชื่อเสียงประเทศไทยเราเสื่อมศักดิ์ศรีเพราะใครทำ เพราะคนไทยบางคนบางกลุ่มที่เห็นแก่ผลประโยชน์ใช่มั้ย?, เพราะคนไทยบางกลุ่มบางพวกที่เห็นคนต่างชาติดีกว่าคนไทยด้วยกันใช่มั้ย? เพราะคนไทยบางกลุ่มบางพวกที่ไปประมาณประเทศตัวเองอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนในต่างประเทศใช่มั้ย? ( พวกเนรคุณแผ่นดินใช่มั้ย) ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ รมว.ต่างประเทศอังกฤษมอริส จอนห์สัน กล่าวในเชิงตลกระหว่างพูดเรื่องเบร็กซิท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 โดยกล่าวว่าคนอังกฤษมาเที่ยวเมืองไทยปีละหลายล้านคนเพื่อไปประกอบธุระกิจเซ็กซ์ ที่เมืองไทย อีกคน รัฐมนตรีต่างประเทศแกมเบีย ฮามัต บาห์ พูดในทำนองว่านักท่องเที่ยวถ้าจะหาความสำราญทางเซ็กซ์ ต้องไปที่ประเทศไทยไม่ใช่ที่แกมเบีย และที่น่าอับอายในบ้านเมืองเราคือเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ชาวรัสเซีย อเล็กซ์ เลสลี่ย์ วัย 35 ปี ตั้งตัวเป็นเซ็กซ์กูรู เปิดสอนวิธีทำให้คู่ร่วมเพศขึ้นสวรรค์สุด ๆ มีเสื้อสกรีนลายภาษาต่างประเทศ Sex animator ผู้เข้าอบรม ต้องเสียเงิน 20,000.00 บาท เรียนจบได้ประกาศนียบัตร ตำตรวจจับได้อยู่ในประเทศเกินกำหนดหนึ่งคน หลบหนีเข้าเมือง 3 คน ต้องแก้ไขกฏหมายคนเข้าเมืองใหม่ คนประเภทนี้ต้องเทรเทศและขึ้น black list…..เล็งเห็นความสำคัญของ Thai Scholars Fellowship Fund กับ Harvard school of Public Health น.พ.อุส่าห์ ลีลาวิวัฒน์,พญ.ศิริพร กุลกำม์ธร ( นายกฯTPAA- 2017) และ พ.ญ.เปรมวดี จัทรธีระกิตติ รณรงค์หาทุนเข้า “มูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา “ (TPAAF) เป็นกองทุนที่แพทย์ไทยจะได้ศึกษาอบรมต่อที่คณะแพทย์ ม.ฮาร์เวิร์ด เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใน สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม (สมเด็จพระราชบิดฯ ) และ พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ( ร.๙ ) และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แพทย์ไทย กับ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด โครงการนี้มีผู้ศรัทธาบริจาคเงินจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาฯ 2018 น.พ.ธงชัย วชิระสมบูรณ์ หรัญญิกมูลนิธิ TPAAF ได้ส่งเช็คเงิน ก้อนแรก $100,000.00 (หนึ่งแสนดอลลาร์) ให้ชลธนี แก้วโรจน์ ประธานสมาคม King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) ซึ่งประสานงานกับ Professor Joseph Brain, Harvard School of Public Health ซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคิดตั้งทุนนี้ให้สำหรับนักศึกษาแพทย์ไทยได้ศึกษาอบรมต่อที่นั้น และได้นำเช็คไปมอบให้กับ Michael ผู้ดูแลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ Harvard School of Public Health เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ดี พ.ญ.จินตนา ปรมกุล ประธาน TPAAF แจ้งว่าเงินจำนวนนี้จะไม่กลายเป็น “ กองทุนการกุศล” ( endowment) ถ้าเราหาได้ไม่ถึง $250,000 ภายในสามปีแรก ดังนั้นขณะกรรมการบริหาร “มูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) จึงได้รณรงค์หาทุนด้วยการนำสมาชิกแพทย์ไทยพร้อมครอบครัวและเพื่อน ๆท่องเที่ยว มอร็อคโค ในโปรมแกรม “Best of Morocco” ระหว่างวันที่ 13-23 เมษายน 2018 ชม Casablanca, Rabat, Fes, Atlas mountain and the Sahara, Erfoud, Essaouira and Marrakesh สนใจติดต่อ Robin Tel (618) 282-6024….ในการประชุมของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาฯ ศกนี้ ที่ห้องอาหารThai Farm ซึ่งมีสามิกร่วมประชุมหลายคน อาทิ น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส,สัมพันธ์+ดร.วนิดา วนานต์,น.พ.ไพบูลย์ สุริย์จามร และ สมชัย ภาอาภรณ์ ที่ประชุมมงมติงจะจัด ปิคนิค ในเดือนมิถุนายน วันเวลาจะกำหนดทีหลัง,งานสังสรรค์ Home Coming Party จะมีในวันอาทิตย์ที่25 มีนาคม 2018 ที่ Thai Farm 6-10 PM จองได้ที่ CUAAMA2005@gmail.com ส่วน ราตรี CU Night Party จะจัดวันเสาร์ 20 ตุลาคม 2018….กำหนดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ( มหานิกาย) ปีนี้ ที่วัดอะตัมยตาราม,นครซีแอตเติ้ล มลรัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2018….เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 พ.อ.จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำสหประชาชาติเป็นประธานจัดงาน ฉลองวันกองทัพไทยที่ Japan Society โดย ดร.วีรชัย พลาศรัย ออท.ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานเปิดงาน งานนี้ กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เดินทางไปร่วม พร้อมประชาชนชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งก็ไปร่วมแสดงความยินดีในการฉลองวันกองทัพไทย ครั้งนี้ด้วย….สมาคมทักษิณ(ปักษใต้)นิวยอร์ก ได้ประชุมกรรมการ และ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ประจำปี 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กพ. ศกนี้ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่ คาโรห์ คาน ซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของนิวยอร์ก และ เคยถูกสมาชิกทาบทามให้ลงสมัครเป็นนายกสมาคมปักษ์ใต้ นิวยอร์ก หลายครั้งหลายคราว แต่ได้ปฏิเสธไป แต่ครั้งนี้เพราะต้องการสร้างความรักสามัคคี และความเข้มแข็งของสมาคมฯ ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง จึงตัดสินใจลงสมัครตามคำขอร้องของน้อง ๆ บร้าโว้!…เพื่อความรวดเร็วในการเสนอข่าวคราวสู่สังคมชาวไทยแถบฝั่งตะวันออก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กพ. ศกนี้ เจสัน พูลผล และ เอ๊ดดี้ บุณยาพร ดำรักษ์ ได้เซ็นต์สัญญาร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ โจ้ จิราธิวัฒน์ บุญจันทร์ จากข่าวช่อง 11 แห่ง Lehman College, Bronx, NY โดย ศ. โจ้ จิราธิวัฒน์ บุญจันทร์ เป็นProducer ซึ่งจะผลิตบุคคลากรข่าวเพื่อผลิตรายการข่าว โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาไทยที่จะมาฝึกงานอ่านข่าวร่วมกันด้วยโปรแกรมนี้ College ได้ Verizon เป็นสปอนเซอร์…..ทราบว่าในงานฌาปนกิจให้ป้าตุ๊-ลัดดา แลปป์ อดีตนายกสมาคมฌาปนกิจ ดี.ซี. เมื่อวันที่ 18 กุมภาฯ 2018 ที่ Everly Wheatley Funeral Home มีพระสงฆ์ไปร่วมหลายรูป อาทิ พระครูสิริอรรถวิเทศ ( ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี),เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ,พระครูโสภณธรรมวิเทศ และพระครูปลัดศักดา จิตตะหัฏโฐ-เจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาส วัดธรรมประทีป D.C นอกจากนี้ยังมีเพื่อนสนิทมิตร-สหายไปร่วมมากมายอาทิ บังเอิญ บัวตูม,เพ็ญแข รีด,สยมพร สีวะรา,พนัดดา,วัชรินทร์ +พิศมัย จุทิน,สมศักดิ์+จุฑามาศ อรรถเศรษฐ์,กลวิทย์+รัชนี รพีพันธ์ เป็นต้น จันทร์เจ้า แลปป์ (ลูกสาว) ฝากขอบคุณทุก ๆ คนที่ไปร่วมงงานมา ณ ที่นี้ด้วย…..

