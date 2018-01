East Coast No.880

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…18-24- มกราฯ 2018….ทุกยุคทุกสมัยในการเมืองประเทศไทย การโกงกินคอร์รัปชั่นมีเสมอ และ ต่อไปก็คงมีมากขึ้นอีกหลังการเลือกตั้ง เพราะแม้แต่คณะรัฐบาลชุด คสช. จะตั้งเป้า “ ขจัดคอร์รปชั่นให้หมดไป” แต่ก็ยังมีกระแสการโกงกินในโครงการและการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ถว่ามีวิธีการที่รอบคอบมากขึ้นดังนั้นการแกะรอยอาจจะยากยิ่งกว่าเดิม เพราะไม่มีร่องรอยให้เห็นง่าย ๆ อาจจะเหมือนคนเดินบนน้ำ…..ไม่ว่ารัฐบาลไหน ถ้าออกมาประกาศ “ จะกำจัดความยากจนให้หมดไป” ก็ต้องหัวเราะ ห้า..ห้า..ห้า…ให้เห็นลูกกระเดือก เพราะนั้นคือการพูดที่ผิดศีลห้าข้อสี่ นั้นเอง สหรัฐฯ อเมริการณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 ตอนนี้คนจนก็ยังมีทั่วไป แต่อาจจะลดน้อยลงเท่านั้น จะพูดว่าจะให้คนจนไปประเทศนั่นคือ “โกหก” ครับ…..ยกตัวอย่างง่าย ๆ การค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างไร ถ้าผู้มีอำนาจไม่อยู่เบื่องหลัง ในการทำธุรกิจของ “ วิคเตอเรีย ซีเครท ” ซึ่งถูกบุกทลาย เมื่อเร็ว ๆ นี้.. “… ขณะในประเทศไทยมีโรคท้องร่วง ซึ่งเกิดจาก ไวรัสโรต้า ถ้ารักษาไม่ทันอาจจะถึงตายได้ ทางกระทรวงสาธารณะสุข แจ้งวิธีป้องกันง่ายๆ คือ “ กินร้อน,ช้อนกลาง,ล้างมือ ” …..มีคลิปเตือนภัยการบริโภคขนมจากประเทศจีนโดยนำกล่องขนมปังกรอบหน้ากล่องเขียนว่า “ Cream Crackers” กล่องสีเหลืองอ่อน ออกมาเผาไฟให้ชม ผู้บรรยายบอกว่ามีกลิ่นเหม็นเหมือนเผาปลาสติก ผู้บรรยายบอกว่าไม่ควรบริโภคของกินทุกชนิดที่ทำจากเมืองจีน ดูแล้วน่ากลัวเหมือนว่าผู้กินฆ่าตัวตายทางอ้อมอย่างช้า ๆ โดยไม่รู้ตัว เรื่องนี้ทางรัฐบาล และ อ.ย. น่าจะเข้าควบคุมอาหารทุกชนิดที่เข้ามาจากเมืองจีน ถ้าไม่ปลอดภัยควรเอาไปทำลายไม่ให้คนและสัตว์กิน อย่างในสหรัฐฯเคยมีผู้ส่งอาหารไทยเข้าสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เคยสั่งเอาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคไปทิ้งทั้งคอนเทนเน่อร์ โดยไม่เยแสว่าผู้ส่งเข้าจะเสียหายแค่ไหน แล้วโอกาสต่อไปทั้งผู้ส่งเข้าและผู้สั่งเข็ดหลาบไปตาม ๆ กันทีเดียว…เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนประถมศึกษาเฮิร์ส ในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.จำนวน 20 คน ได้มาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย (สอท) ณกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับเด็กนักเรียนอเมริกัน ซึ่งสถานทูตร่วมกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. (DCPS) และองค์กรศิลปะการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน (Washington Performing Arts) ที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2526 ในโอกาสนี้ ทาง สอท. จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ครูและนักเรียนทุกคน ในงานนี้ ครูโชติกา เกิดสมมาศ และครูศสิตรา ธรรมรัตน์ ครูอาสาสมัครด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งประจำที่วัดไทย ดี.ซี. ได้มาสาธิตการรำไทยและสอนการรำวงมาตรฐานให้เด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ สอท.ยังจัดให้นักเรียนได้ทดลองทำส้มตำและข้าวเกรียบปากหม้อด้วยตนเอง และเลี้ยงอาหารกลางวันปิดท้ายด้วยเมนูยอดนิยม อาทิข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวก่อนเดินทางกลับกันด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตแบบไทยๆ ใน งานนี้ อุปทูตกิตินัย นุตกุล, ที่ปรึกษา ฐานิดา เมนะเศวต และกนกเนตร เคมเมอร์ เจ้าหน้าที่สถานทูต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน….ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แจ้งให้ทุกคนที่ร่วมทำบุญเนื่องในงานทำบุญและพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อมารุต มาณวพัฒน์ ที่วัดธาตทอง เมื่ออาทิตย์ที่ 16 ก.ค. นี้ โดย เลขาธิการสภากาชาด ออท.แผน วรรณเมธี เป็นประธาน นั้น ออท.พิศาล แจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2018 ได้นำเงินที่ได้รับจากการทำบุญ 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท ) มอบให้แก่เลขาธิการสภากาชาดไทย ฯ เป็นที่เรียบร้อย จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบด้วย….ไฟไหม้ที่พักคนไทย ย่านธุรกิจในนครนิวยอร์ก เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 เวลา 22.00 น. ที่ถนน Pettie Ave หลัง Top Line Supermarket ซึ่งเป็นบ้าน 3 ชั้น คนจีนเป็นเจ้าของ ชาวไทยได้เช่าอาศัยอยู่ทั้งหมด 12 คน โดยอยู่อาศัยขั้นแรก 6 คน ซึ่งมีเด็ก 5 ขวบและเด็กทารกแรกคลอดวัย 4 สัปดาห์อยู่ด้วย ส่วนชั้น 2 มีผู้สูงอายุอยู่ 2 คน และ ชั้น 3 ผู้ใหญ่ 2 คน ต้นเพลิงมาจากชั้น 2 ซึ่งใช้เวลาในการเผาไหม้เร็วมาก ผู้ใหญ่ 2 คนที่อยู่ชั้นสามใช้ผ้าโรยตัวลงมาผ่านหน้าต่าง ซึ่งทุกคนรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด ส่วนของใช้ต่าง ๆ ไฟไหม้เรียบ ในโอกาสนี้กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ส่งตัวแทนไปมอบเงินฉุกเฉินที่รอบรวมได้ตอนดึก $300.00 ให้ไปก่อน จากนั้นจะประสานงานช่วยเหลือต่อไป….วันที่ 14 มกราคม 2018 .ศุนย์วัฒนธรมไทยนิวยอร์ก ซึ่งประธาน สุจิตรา ปาลีวงศ์ เป็นประธาน ได้งานวันครู ขึ้น โดย กสญ.นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชพรประภาส เป็นประธานเปิดงาน ….ขอแสดงความยินดีกับเด็กไทย 5 คน คือ Maritza Castaneda, Angelica Kamonpanyakul, Pattaravee Rabieb (nine),Chutikarn Rabieb (ying), และWatson Sriboonwong ที่ได้รับเคสติ้งเข้าแสดงหนังสั้น เพื่อจะโชว์ในงาน ไวทัล ว้อย อะวอท ลีดเดอร์ชิพ ซึ่งจะฉายในงาน กาลาดินเนอร์ ที่ เคเนดี เซ็นเตอร์ หน้าสปริงนี้ Leadership Awards Gala at The Kennedy Center this spring. This is one in a series of film focusing on the worldwide issues faced by women and children….เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 เบญจมาศ บุญเสน่ห์ จัดพิธีทำบุญฉลองครบรอบ 18 ปี ห้องอาหาร “ ไทยเอราวัณ ” โดยนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูป จากวัดไทย,ดี.ซี.,วัดป่าธรรมรัตน์,เมืองพิตสเบิร์ก,มลรัฐเพนซิลวาเนีย, วัดป่าสันติธรรม,เมืองแคร์รอลตัน,มลรัฐเวอร์จิเนีย และ วัดมั่งมีศรีสุข ,เมืองแคมเมอร์รอน,มลรัฐนอร์ธ แคโรไลน่า โดย พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานในพิธี มีเพื่อนๆ ไปร่วมมากมาย อาทิ มะลิ แน่นอุดร,มะลิ สเนล,รัตนา แก้วคำภา,ประกอบ สายแสงจันร์,มาลัย ฮอดเจส,สุพัฒน์+ พวงผกา อินทร์สามรัตน์,ดร.จัด เกิดสบาย, ฤดี เจคอปป์,บุญอนันต์+จินตนา จันทรสุข,อำไพ ศรีโสภณ และ อรจิตร์ เมอร์ฟี่ เป็นต้น…..เดินทางกลับเมืองไทยเยี่ยมแม่คุณแม่วัย 89 ปี สุธีรา หอมเกษร และ มาโนช รอดเฉลิม ถือโอกาสไปท่องเที่ยวทั่วไทย ไปเหนือ,ล่องใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว,เวียดนาม แทบไม่มีเวลาเจอเพื่อน ๆ และจะเยี่ยมเพื่อนเก่า เพ็ชรนภา ผลนำโชค ซึ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยห้า-หก ปีก่อน แต่ปรากฏว่าวันที่จะไปเยี่ยมเพื่อนเกิดถึงแก่กรรมกระทันหัน เลยต้องไปเยี่ยมที่ศาลา 6 วัดโสมนัสวิหาร ฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 21 มกราฯ นี้ ขอแสดงความเสียใจด้วย…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”