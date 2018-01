East Coast No.877

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…28 ธันวาฯ 2017-03 มกราฯ 2018…ของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประเทศไทยที่น่าสรรเสริญ คือ No Gift Policy ซึ่งเริ่มจากกระทรวงสาธารณะสุข โดย น.พ.ปิยะสกล สัตยากร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ได้จุดประกายเพลิง จากนั้นบริษัท และ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆขานรับ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์, กฟผ. กระทรวงพลังงาน, ธนาคารกรุงเทพฯ นับเป็นนิมิตที่ดีในการลดพฤติกรรมประจบสอพลอได้ระดับหนึงแน่นอน…..เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในนามทีมงาน “ สังคม East Coast ” ขอส่งความปรารถนาดีแก่ทุกๆท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง และมีปัญญาที่ประกอบด้วยสติ สัมปชัญญะ….ความรู้สึกว่าสถานะการณ์หรือการจะทำบางสื่งบางอย่างเป็นการ “ท้าทาย” ซึ่งทำให้หลายๆ คนกระโจนเข้าสู่สถานะการณ์นั้น หรือ ธุระกิจนั้น ๆ เพราะรู้สึกว่าเป็นการ “ท้าทาย” ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรา เพราะนั้นคือแรงดลบันดาลให้มีพลังในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าและความหวังอันสูงส่งที่ตั้งเป้าไว้ แต่บ้างสถานะการณ์ และ บางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายนั้น เหมือน “กับดัก” เพราะเวลา,สภาพ และสิ่งแวดล้อมก่อนที่ผู้ที่กระโจนเข้าไปเผชิญความ ” ท้าทาย” เปลี่ยนไปหรือสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะบางครั้ง “อนาคต” ไม่สามารถทำนายได้ แม้ว่าจะเตรียมตัวเตรียมการณ์อย่างดี แต่สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราว….ในที่สุดความ “ท้าทาย” ของ ตูน บอดี้สแลม หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย ในโครงการ “วิ่งคนละก้าว ” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ- เบตง-แม่สาย เริ่ม 1 พ.ย.–25 ธันวาฯ 2560 ( 55 วัน) ก็สำเร็จสมความตั้งใจ ด้วยยอดเงินบริจาคสูงกว่าที่ตั้งไว้ 700 ล้านบาท โดยยอดบริจาคล่าสุดได้เงิน 1,148,718,907.72 บาท สุดยอด…ขณะนี้ ตูน บอดี้สแลม ได้รับเกียรติจากกระทรวงสาะรณะสุข แต่งตั้งให้เป็น ทูตของการออกกำลังกาย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยว ฯ แต่งตั้ง ตูน บอดี้สแลม หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นทูตแห่งการท่องเที่ยวไทยและกีฬา…. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2017 ภาพยนต์สารคดีเรื่อง The Journey เข้ามาฉายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ที่ Landmark Sunshine Cinema, NY ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวชีวิตชาวสวิสและการเดินทางข้ามทวีประหว่าง กรุงโลซานประเทศ สวิชเซอร์แลนด์และประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในช่วงวัยเด็กและเยาวชนวัย 18 ปีระหว่าง พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2494 สร้างและกำกับโดย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล,พรมนัส รัตนวิชช์ จาก บริษัท Bodo Production และ Mr. Stephane Lambert จาก Wishtrend Thailand และ ผู้ช่วยผู้ผลิตโดย Mr. Lysandre C. Séraïdaris ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าชมที่นิวยอร์ก อาทิ ดร. วีรชัย+ อลิซาเบธ พลาศรัย เอกอัคราชทูต, กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, Mr. Lysandre C. Séraïdaris,สฤณี สุทธิกุลพานิช และ เดชา เลาหศักดิ์ถาวร เป็นต้น…. ก่อนสิ้นปี อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต ในนามของสำนักงานพาณิชย์ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เชิญชวนสมาชิกกลุ่ม Generalized System of Preferences (GSP) ประชุมรอบสุดท้ายก่อนสิ้นปี ถือโอกาสเลี้ยงคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยคราวเดียวกัน….ฉลองปีใหม่และให้กำลังทีมงาน อ.ท. ประโยชน์ + สมุนา เพ็ญสุต เปิดบ้านเลี้ยงทีมงานครบทีม อาทิ พรชัย สุวัฒน์เมฆินทร์, อมรเทพ แสวงดี,บัณฑิตา ทองสาริ,ภัทรมน กนิษฐานนท์ เป็นต้น โดยมีลูกสาว นักศึกษาเอกจาก Indianapolis U ปานสรณ์ และลูกชาย จาก Brown U สหเขตร เพ็ญสุต เดินทางกลับบ้านระหว่างปิดเรียนมาแจมด้วย เป็นครอบครัวใหญ่ไปทีเดียว.. ในการเลือกตั้งนายกสมาคมชาวใต้ ดี.ซี. เมื่อไม่นานมานี้ วัชรินทร์ จุทิน รับตำแหน่งนายกฯ เริ่มต้นเดือนมกราคม 2018 ฝ่าย พวงทิพย์ อิถรัชด์ และ สุเทพ ขำสกุล-รับตำแหน่งรองนายกฯ,จุฑามาศ อรรถเศรษฐ– เลขาฯ, สมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์และ จินดา อินทวงศ์ รับตำแหน่ง เหรัญญิก,ปราณี วีรจิตเทวิน– ประชาสัมพันธ์ ,ส่วน พจน์ วีรจิตเทวิน เป็นปฏิคม,ศุภจักร์ โชติคะจานต์-รับฝ่ายบันเทิง,วนิดา ลายทิพยา-ฝ่ายอาหาร,เสริมศักดิ์ รุจิเรข,วิภา เมฆญารัชชนานนท์, น.พ.กรีฑา บุญโยภาส และ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ และ รัชนี รพีพันธ์– เป็นที่ปรึกษา ส่วน กลวิทย์ รพีพันธ์ เป็นประธานสภา…สร้างความฝันให้แปรผันเป็นควาจริง เจสัน พูลผล สร้างสตูดิโอ เพื่อให้เด็กไทยในนิวยอร์ก ผู้สนใจรายงานข่าวสดออนไลน์ โดยใช้ระบบดิจิทอลและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้ฝึกทักษะ ซึ่งนับเป็นโครงการจุดประกายความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ โครงการหนึ่ง บร้าโว้….ช่วงเทศกาลฮอลิเดย์ พรหมเมศร์+ สราญจิต พรหมทอง ตัดสินใจปิดห้องอาหาร Noodle Boulevard ที่เมืองแกรี่,มลรันอร์ธ แคโรไลน่า ซึ่งลูกค้าต้องยืนรอคิวยาวไปติดหน้าร้านอื่น เพื่อพาลูกชาย พอล พรหมทอง ซึ่งหยุดเรียนช่วงปีใหม่ ไปพักผ่อนประเทศแคนนาดา เจอหิมะที่นครควีเบก หนาวตัวสั่นไปทีเดียว…. เมื่อไม่นานมานี้บัวผัน ภูพานทอง เดินทางกลับไทยไปเยี่ยมญาติ-มิตร ได้ ศศิณี ไมตรีภิรมย์ และ จุมพล ขุยรักขิต ไปต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ….เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2017 น้องพราว-วรัมพร พิมเสน นักศึกษาทุนรัฐบาลประเทศไทย ซึ่งไปเรียน Pennsylvania Staten University จบปริญญาตรีสาขา Petroleum and Natural Gas ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ ยุทธยา+ศิริพร พิมเสน บินจาก อ.กลาย จ.นครศรีธรรมราช ไปร่วมแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จชองลูกสาว โดยมี ลุงสถาพร และ ป้ารัตนา รัตนสมบัติ บินไปแจมด้วย …..สถาพร กาญจนสนิท จบเกียรตินิยมอันดับสอง-คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต คุณแม่และคุณพ่อ กัลยา สิงหวสุรัตน์ และ ศักดา กาญจนสนิท ดีอกดีใจรีบบึ่งเข้ากรุงเทพเพื่อร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับลูกชาย โดยมีญาติ ๆ อาทิ สุชาติ+สุจิตรา คงทอง และ ธันว์ทิวา คงทอง และ ธรรมรักษ์ คงทอง และอีกหลายคนไปร่วมด้วย…..ทันทีที่ถึงกรุงเทพฯไม่ทันหายเหนื่อย จารุณี จันทรปรรณิก ได้เพื่อน ๆ ร่วมรุ่นจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างอบอุ่น ทราบว่าจะเดินทางไปพักผ่อนยาวที่ หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ และอาจจะอาสาสมัครสอนภาษาให้นักเรียนที่นั้นด้วย….กลัวจะติดงานเลี้ยงอื่นที่อาจจะไม่คาดคิด ศรสิทธิ์ + ลักษณา ศศิธร, สมพร+ อนงค์พงา เกิดลาภ,สมเพียร+ ดนัย ตันสุพงษ์ และ สุชา ศิระเศรษฐบุตร นัดพบปะสังสรรค์และเลี้ยงฉลองวันคริสมาส และปีใหม่ไปด้วยคราวเดียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา….. สุจิตรา ปาลีวงศ์ จากปาลิวงศ์ เทรดดิ้ง นัดเพื่อนๆ ฉลองวันคริสต์มาส พร้อมจัดฉลองวันเกิดให้ Jenny Yadusky ทีร้าน Fuji Restaurant, นครนิวยอร์ก ไปด้วยคราวเดียวกัน ในโอกาสเดียวกัน เพื่อน ๆ ที่ไปร่วมงาน อาท เชอร์รี่ ปาลิวงศ์ สโตลซ์ (Stoltz) ,จันทร์พ็ญ จรูญศรีสวัสดิ์, และ แนนซี่ ชินวัตร เป็นต้น …..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”