East Coast No.876

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…21-27 ธันวาฯ 2017…..คนไทยบางส่วน,บางกลุ่ม หวังรวยเร็ว ด้วยความคิดที่ว่าทำธุรกิจอะไรต้องรวยภายในปี-สองปี ด้วยเหตุนี้จึงโดยหลอกโดนตุ๋นระนาว แต่ไม่เข็ดไม่จำ ทั้ง ๆ ที่มีข่าวอยู่เสมอ กรุณาให้สมอง และสติใคร่ครวญก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรกับใคร ถ้าโครงการ หรือธุระกิจดีจริงมีกำไร สองเท่าสามเท่าแต่ละเดือนอย่างคำชักชวนจริง ลองตั้งสติคิดถึงความจริง ถ้าเป็นจริงคนเหล่านั้นจะมาแบ่งปันคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าตาหรือ ถ้าเป็นจริงเขาคงจะบอกเขาคงให้โคตรมารดาโคตรบิดาเขาลงทุนก่อนจะถึงพวกคุณ ลืมตามองหาความจริงรอบ ๆตัวกันบ้าง….ถึงคนบางคน,บางกลลุ่มที่ไปนั่งวิปัสสนาแล้วบอกว่าตนเป็นศิษย์ขององค์พระอรหันต์ มองเห็นอะไรต่อมิอะไร และลำพองวางเหนือคนอื่น ๆ เพราะกำลังจะเป็นอรหันต์ นั่นคือเป็นการหลอกตัวเอง (Delusion) เพื่อกันปมต้อย หรือความต่ำต้อยในชีวิตบางประเด็นที่ตนยอมรับไม่ได้ ก็เลยต้องสร้างโลกจอมปลอมให้ตัวเองด้วยเกาะสิ่งที่คนส่วนมากให้ความเคารพนับถือหรือบูชามาเป็นเกราะเพิ่มอีโก้ให้ตน นานาไปจะเป็นการยึดแน่นคิดว่าเป็นจริง คือหลอกตัวเองจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นจริง หรือหลอก (Reality Fake) จนนกลายเป็น Fix Delusion เกิดได้แก่คนทุกคน จนบางคนเพี้ยนไปแต่มองไม่เห็นตัวเอง ฉะนั้นการที่เราจะเคารพยกย่องใครต้องดูพฤติกรรมปัจจุบัน อย่าไปจนใจในความดีความดังในอดีตของบุคคลคนนั้น เพราะอดีตไม่เป็นจริงอีกแล้ว……ความคืบหน้าของ ตูน บอดี้สแลม หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย ในโครงการ “วิ่งคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ- เบตง-แม่สาย เริ่ม 1 พ.ย. 2560 ถึงขณะนี้( 21 ธันวาฯ) ซึ่งอีกไม่กี่วันถึงเส้นชัย ได้แล้ว 904,663,543.10 บาท ฉะนั้นจึงฟันธงได้เลยว่าเกิน 1,000 ล้านบาทแน่นอน ……โล่งอกประเทศไทยหลุดพ้นจาก PWL อยู่ WL (Watch List) 11 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกสหรัฐฯ จัดอยู่ในประเทศที่ถูกจับตาดูเป็นพิเศษ( Priority Watch List = PWL) ในกรณีย์การละเมิดสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตามกฎหมายสหรัฐฯ ประเทศที่มีสถานะ PWL สหรัฐฯสามารถ ลงโทษได้หลายอย่างรวมทั้งตัดสิทธิ์ไม่ให้สิทธิยกเว้นบางประเภท (Generalized System of Preferences=GSP) ต้นปี 2017 สหรัฐฯ ยังประกาศให้ไทยติด PWL อีก ต้นเมษาฯ ประเทศไทยส่งผู้แทนคุยกับ สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ( United States Trade Representative =USTR) ขอให้เปิดการทบทวนสถานะนอกรอบ( out of cycle review ) ซึ่งยากมาก สองเดือนให้หลังเขาถึงตกลง ด้วยการทำงานเชิงรุก และเห็นผลงานของประเทศไทยยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความมุ่งมั่นในการปราบปรามการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ของไทย ประกอบกับ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทศพล ทังสุบุตร ซึ่งเป็นคนหนุ่มไฟแรงผลักดันเรื่องนี้ผ่านมาทางสำนักงานพาณิชย์ไทยในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่มี อัครราชทูต ประโยชน์ เพ็ญสุต ทำงานเชิงรุกตลอดมา ทางสหรัฐ ฯ จึงเปิดการทบทวนข้อเรียกร้องของไทยใหม่ สหรัฐฯ เห็นความตั้งใจจริงในการปราบปราม การแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการยกระดับมาตรฐานการดูแลสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย การที่จะลดสถานะจากPriority Watch List มาเป็น Watch List ต้องได้รับคำยืนยันจากเอกชนสหรัฐที่มาประกอบธุรกิจในไทย ด้วย ซี่ง Motion Picture เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่ง และบริษัทยาต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในขบวนการนี้ ประจวบกับทางสหรัฐฯ เห็นว่ารัฐบาลไทยได้เอาจริงจังในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะแหล่งที่ขึ้นชื่อมานานเช่น MBK ตลาดโรงเกลือ เป็นต้น USTRจึงเห็นความตั้งใจและการดำเนินงานเป็นรูปธรรมของไทย จึงยอมปรับไทยจาก Priority Watch List เหลือแค่ Watch List ก้าวต่อไปคือ หลุดจาก WLซึ่งจะทำให้คนไทยทั้งชาติจะยืดอกได้อย่างภาคภูมิ แต่ชาวไทยทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่ออนาคตของบ้านเมืองเราต่อไป…..เมื่อคืนวันพฤหัสฯ ที่ 14 ธันวาฯ 2017 สมาคม Asian American Society of Central Virginia ( AASoCv ) จัดงานเลี้ยงสมาชิกในเทศกาล Holiday Season มีสมาชิกจากสังคมไทยไปร่วม 9 คน อาทิ ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์, รัชนี+ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ, ศิริพร ศรีเทวฤทธิ์, กวาง + บ็อบ เดวิส ขนิษฐา ปักกาเวสา เป็นต้น….ยามว่างจากงาน สุวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ ในยามว่างพักผ่อนชักชวนหลาน ๆ ไปตกปลาหน้าหนาว ได้ปลา Carb หรือปลาตะเพียน ตัวใหญ่ ๆ บอกว่าเอามาทำลาบปลาอร่อยนักหนา…รายการท่องเที่ยว เรือสำราญ Mexican Rivera ไป Puerto Vallarta, Mazatlan & Cabo San Lucas ซึ่งจัดโดยสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสาขาตะวันตก ( TPAA Western Chapter) มีความสำเร็จทีเดียว มีสมาชิกพร้อมครอบครัวร่วมสนุกเกือบ 100 ชีวิต อาทิ พ.ญ.สิริพร + น.พ.ศรีภัทท์ กุลกำม์ธร, น.พ.สนั่น+ เพลินจิตต์ แสงสำราญ, สมสมัย วนดิลก, สุรภี ปริชาติธนะกุล, เกลียวพันธ์ สุพัฒน์ศิริ,น.พ.ทวีศักดิ์+ ลลดารัตน์ ตั้งชีวินศิริกุล, น.พ.อภินันท์+ กุสุมา ธิติประเสริฐ, น.พ.นคร+ มยุรี อาภาคัพกุล เป็นต้น ประธานสาขา วิศิษฐ์ ชาติสุทธิพันธ์ ฝากขอบคุณทุก ๆ คนที่ไปร่วมสนุนสนานกันคราวนี้…..ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ -3 ถึง 0 องศาเซลเซียส ของวันที่ 17 ธ.ค.ศกนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ชาวไทยในนครนิวยอร์ก ประกอบ ทองทศ ลิ้นทอง,ทวิพร วีระเศรษฐ์ศิริ และ น.ส. ณีรนุช ฐานทองธรรม ร่วมใจกันเริ่มจัดตั้งโครงการ “ก้าว NYC ก้าวคนละก้าว” โดยเชิญชวนคนไทยในนิวยอร์ก ร่วมใจกันวิ่งการกุศล ระยะทาง 2.625 ไมล์ หรือ ประมาณ 4.2 กิโลเมตร มีคนไทยทั่วไปและนักธุรกิจหลายราย อาทิ แสงชัย เจียไพแก้ว,พิสิษฐ์ จรูญศรีสวัสดิ์ และยุทนา ลิ้มเลิศวาที เข้าร่วมกิจกรรม…..พ่อแม่ท่านใดต้องการให้ลูกสาวเข้าสู่วงการแสดงภาพยนต์ ตอนนี้โอกาสดีมาเยือนแล้ว ในเมื่อผู้กำกับการแสดงภาพยนต์ Michael Marantz และ HardPin Media Producing ต้องการรับคัดเลือกตัวนักเเสดงหญิง เด็ก อายุ 11-13 ปี พูดไทยได้เพื่อที่จะเเสดงหนังสั้นซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย จะเข้าฉายที่ Kennedy Center ช่วง Spring ปีหน้า….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ศกนี้ ขนิษฐา นโปลิทาโน นัดเพื่อนๆชาวนิวยอร์ก เลี้ยงฉลองวันเกิดให้สามี จอนนี่ นโปลิทาโน ที่ร้านอาหาร Kumgangsan, Queens, NY. เพื่อนๆ ที่ไปร่วมงาน อาทิ สุจิตรา ปาลีวงศ์ ,ดร. เมธี +อนงค์ เววชารัตนา, เจสัน พูลผล,พ.ญ. สมศรี รัตนประสาทพร . กนิษฐา นโปลิทาโน จอห์น เป็นเป็นที่รักของคนไทยในนิวยอร์ก เป็นคนจิตใจดี ช่วยวัดไทยในนิวยอร์ก อยู่สม่ำเสมอ ล่าสุดได้สร้างพื้นคอนกรีตให้วัดวชิรธรรมปทีป,เม้า เวอร์นอนโดยไม่คิดมูลค่า และเป็นบุคคลที่สร้างฟลอ เต้นรำให้คนไทย ในนิวยอร์กได้มีฟลอเต้นรำสวยๆ เวลาจัดงาน ที่วัด วชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์….ศูนย์วัฒนธรรมไทย นิวยอร์ก จะจัดงานฉลองคริสต์มาส เเละส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคมนี้ ที่ Saddle Brook, มลรัฐมลนิวเจอร์ซี่ ( N.J.)…..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”