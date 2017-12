East Coast No.875

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…14-20 ธันวาฯ 2017…...หากมอบอำนาจให้ “พวกใจสัตว์ “ ควบคุมและมีสิทธิ์ลงโทษผู้อยู่ใต้อำนาจ ผลที่ได้เราจะเห็นการกระทำของ “สัตว์เดรัจฉาน” ที่ขาดจิตสำนึกและสติในพฤติกรรมที่กระทำแก่ผู้อื่น ไม่ว่าระบอบรับน้องใหม่หรือระบอบรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่สังคมโลกให้ความสำคัญ ฉะนั้น สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องเข้มแข็งและกวดขันดูแลความประพฤติของผู้ที่ผู้บริหารมอบอำนาจให้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลและลบหลู่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในฐานะอะไร( ยากจน, ต่ำต้อยในตำแหน่งหน้าที่ ฯลฯ ) บุคคลคนนั้นก็มีค่าความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกันทุก ๆ คน…..ข่าวเด็ก ๆ อายุ 14-16 ขวบ ชักชวนกันขะโมยรถจักรยานยนต์ ไป แว้น( แข่งกันบนถนนหลวง ) บนถนน ริมฝั่งชายทะเล จ.ชลบุรี ตำตรวจจับได้หมด รับสารภาพ เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวกลับบ้าน แสดงให้เห็นว่าการกระทำผิดของเด็ก ๆ ไม่มีผลลบตอบสนอง แล้วเด็ก ๆ สักกี่คนที่จะเลิกพฤติกรรมชั่ว ๆ รัฐบาลควรจะเริ่มมีโครงการอบรมเด็ก ๆ ให้เปลี่ยนนิสัยชั่ว ๆ ก่อนที่นิสัยชั่ว ๆ ตกผลึกกลายเป็นนิสัยติดต่อซึ่งจะเสียทรัพยากรมนุษยืของชาตไปโดยน่าเสียดาย ตั้ง “บู้ทแคมป์” ส่งเด็กพวกนี้ไปอบรมสักสองสัปดาห์ เพื่อฝึกวินัย ไมให้พ่อแม่เยี่ยมขณะเข้า “บู้ทแคมป์” …เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต(สอท) ณ กรุงวอชิงตัน,ดีซี.เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลองในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ที่โรงแรมแฟร์มอนต์,ดี.ซี.โดยเชิญพสกนิกรชาวไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาล,รัฐสภา และเอกชนของสหรัฐฯ พร้อม คณะทูตานุทูตและมิตรสหายประเทศไทยเข้าร่วม ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทย-อเมริกัน คนแรก ร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ และ ดร.โจเซฟ เฟลเตอร์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศจากฝ่ายรัฐบาลสหรัฐฯ …...เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 อุปทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ นำทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจจาก สอท. ประกอบด้วย อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์,วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตฝ่ายเกษตร และสุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง รวมทั้งที่ปรึกษา ภิเษก ภาณุภัทร และที่ปรึกษา รัชดา สุเทพากุล เข้าร่วมงานกาลาประจำปีของหอการค้าเอเชียรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Asian Chamber of Commerce: VACC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ที่โรงแรมเจฟเฟอร์สัน เมืองริชมอนต์ มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยปีนี้จัดงานภายใต้หัวข้อ “เริ่มใหม่” (Renewal) และมีประเทศไทยเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดย ทิน ฟาน ประธาน VACC กล่าวต้อนรับทีมประเทศไทย ซึ่งมีผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน ในงานมีการยืนสงบนิ่งถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย ในงาน สตีเฟ่น มอร์เรท ประธานหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Economic Development Partnership: VEDP) ได้กล่าวแสดงความหวังที่จะหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย ในงาน สถานทูตฯ ได้นำเสนอชุดการแสดงรำไทยที่แช่มช้อยโดยคณะครูอาสาจาก ร.ร.วัดไทย,ดี.ซี.ไปแสดง สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน และหลายคนแสดงความสนใจไปท่องเที่ยวประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีโชว์ ศิลปะการแกะสลักผลไม้, ผ้าไหม ,กล้วยไม้ รวมถึงข้าวและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องปรุงไทยที่นำเข้าโดยธุรกิจของคนไทยในสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักประเทศไทยและเข้าถึงความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นด้วย….หลังจาก Harvard T. H. Chan School of Public Health, ม.ฮาร์เวิร์ด ได้ก่อตั้งทุน Prince Mahidol Fellowship ด้วยงบประมาณ 1.5 ล้าน ดอลลาร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของ สมเด็จพระราชบิดา สำหรับแพทย์หรือนักวิชาการไทยที่จะเรียนต่อที่ Harvard T. H. Chan School of Public Health ในนามของเลขาสมาคมพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) พ.ญ.เปรมวดี จันทรธีระกิตติ ร่อนสารถึงสมาคม TPAA เชิญชวนร่วมบริจาคก่อนสิ้นปีเพราะจะได้ทั้งกุศลและ ใช้หักภาษีได้ด้วย และเชิญสมาชิกและครอบครัวร่วมฉลองโครงการนี้ปีหน้า ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2018 ที่นครบอสตัน และ นิว แฮมป์เชียร์….ขณะที่ ศรีสุดา สุคนธ์ทิพย์ สโตรเบล เดินทางเยี่ยมญาติ-มิตร ที่เมืองไทย เจอเพื่อนเก่า สมัยเรียนชั้นประถม ร.ร.ปทุมานุกูล และ มัธยม-ดำรงเวทย์ อาทิ นงเยาว์ เทพอมรศักดิ์,นันทวัน มีศรี และ ช่อผกา ฐาปนะวัฒน์ ชักชวนกันไปเที่ยวและพักผ่อนที่ภูเก็ต เจอเพื่อเก่าอีกคน เด้ง-ภนัชฐ์ สุปรียธิติ ซึ่งไปเปิด รีสอร์ท “พริดา รีสอร์ท” ดีอกดีใจเปิดบริการเพื่อน ๆ อย่างดี….บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง นำภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “THE JOURNEY” บันทึกทางไกล..ถึงพ่อ ไปฉายให้ชมฟรีสองโปรแกรม ที่ ลอสแอนเจลลิส ฉายสองรอบในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 ที่ LA Film School 6363 SUNSET BOULEVARD, HOLLYWOOD, CA 90028 และที่นิวยอร์ก ฉายสองรอบในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 ที่ Landmark Sunshine Cinema 143 E Houston Street, New York, NY 10002 จองบัตรเข้าชมฟรีทั้งสองแห่งได้ที่Email:thejourneydocumentaryny@gmail.com ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “THE JOURNEY” เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวชีวิตชาวสวิสและการเดิน ทางข้ามทวีประหว่าง สวิชเซอแลนด์และประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชในช่วงวัยเด็กและเยาวชนวัย 18 ปีระหว่าง พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2494 ภาพยนต์สร้างโดยมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, พรมนัส รัตนวิชช์ จาก บริษัท Bodo Production และ Mr. Stephane Lambert จาก Wishtrend Thailand และ ผู้ช่วยผู้ผลิตโดย Mr. Lysandre C. Séraïdaris….ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการเตรียมงานในงานพิธีฌาปนกิจ สวัสดิ์ นันทบุตร เมื่อ ในวันที่ 10 ธันวาคม นี้.ที่. Everly-Wheatley Funeral Home-1500 W. Braddock Rd., Alexandria,VA.22302 เจี๊ยบ- ประธาน ปานประยูร มีโอกาสถ่ายภาพด้วยกันกับป้า ๆ อาทิ นิตยา สว่างวัฒนารัตน์ และ สมใจ ลี ในงาน….พิศมัย จุทิน กับเพื่อนซี้ ปรียา พัวตระกูล ไปเที่ยวประเทศลาว กลับถึงไทยไม่ทันหายเหนื่อยไปต่อเวียดนาม เที่ยวสนุกสนาน… พรหมเมศร์ พรหมทอง ขอฝากแสดงความเสียใจแก่ ผู้พิพากษา วัฒนา วิทยกุล ในโอกาสสูญเสียคุณแม่ปริยา วิทยกุล ด้วยสิรอายุ 92 ปี สวดพระอภิธรรมที่วัดนวลจันทร์ ศาลา 6 ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม นี้ จะมีพิธีฌาปนกิจวันที่ 18 ธันวามคม นี้ เวลา 16.00 น…..ดำรง+ทิพนันท์ อัศวรังษีกุล ได้นำอัฐิของลูกชาย น้องเบียร์-ภาณุ อัศวรังษีกุล ไปทำพิธีทางศาสนาที่สุสานวัดโรมันคาทอลิค จันทบุรี เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2107…..

