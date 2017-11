นัดพบกระทบข่าว No. 872

Happy Thanksgiving เราว่าการ hazing หรือการต้อนรับน้องใหม่กันตาม fraternity ทั่วประเทศของที่นี่ว่ามันทำกันดุเดือดแล้ว ล่าสุดที่มีการกรอกเหล้ายี่สิบกว่าจอกภายในไม่ถึงชั่วโมงกับนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยชื่อดังจนเสียชีวิต …. ที่ต่างกันกับที่นี่และเมืองไทยในการต้อนรับน้องใหม่ ที่นี่เขากรอกเหล้ากรอกเบียร์กัน แต่ที่เมืองไทยมันมันมีการซ้อมน้องใหม่ ให้ทำโน่นทำนี่ที่ร่างกายรับไม่ไหว แต่นึกไม่ถึงว่าเกิดขึ้นในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ “น้องเมย” ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหารปีที่ 1 ถูกซ้อมจนซี่โครงหักเสียชีวิตในภายหลัง แต่ทาง “บิ๊กบอส – บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กลับให้ท้ายว่าการตายเป็นเพราะ นตท.เมย ไม่สบายเอง!!!! ท่านรู้เองหรือ ผบ.รร.ตท. รายงานให้ทราบครับผม… ตอนนี้ทางญาติจะเอาเรื่องแล้วละครับ เพราะตับไตใส้พุงของน้องเค้าหายไปหมด??? @@@ คนจนได้เฮ ครม. ทุ่มงบ 248 ล้านให้เช่าที่อยู่เดือนละพันเจ็ดถึงสองพันแปด…. รับรองนะฮะว่าเป็น “คนจน” แน่ๆ!!!!@@@ เอาละครับ fake news ระบาดไปถึงเมืองไทย ตอนนี้ “บิ๊กตู่” คำรามหวังใช้ พ.ร.บ.คอมฯ ฟ้องสื่อเสนอข้อมูลบิดเบือน ลั่นคนไม่ดีต้องโดนบ้าง สั่ง รมต.ทุกกระทรวงแจ้งความจับสื่อโซเชียลมีเดีย โพสท์บิดเบือนละเมิดสิทธิ@@@นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เผยนำรายชื่อ ครม. ประยุทธ์5 ยื่นทูลเกล้าฯแล้ว@@@นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวด้วยน้ำตานองหน้า ถึงกระแสการถูกปรับออกจากเก้าอี้รัฐมนตรี ว่า ทำเต็มที่แล้ว โดยขอบคุณที่ทำให้มีโอกาส ได้มีความรู้สึกรักและภูมิใจประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งทุกจังหวัดมีความสวยงาม ถ้าไม่ไปด้วยตัวเองจะไม่รู้ ตนเองก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มองไม่เห็นความงามของจังหวัดที่อยู่ห่างไกล แต่เมื่อเข้ามาทำงาน ก็ตระหนักว่าการท่องเที่ยวทำให้คนรักชาติรักแผ่นดิน เกิดอีกกี่ชาติก็จะขอเกิดเป็นคนไทย และทุกคนสามารถส่งต่อความสวยงามให้ลูกหลานได้เพียงแค่ลงมือทำ@@@ผลงานชิ้นโบว์แดงของ สมาคมนวดไทยและสปาฯ ที่ให้ความรู้ธุรกิจการค้าโดยจัดเรื่องทำไม IRS ถึงต้องมาขอตรวจภาษี ยกเครดิตทั้งหมดให้นายกหญิง กับท่านกงสุลใหญ่ 4.0 ครับผม…. จากที่ไม่รู้ว่าคนตรวจภาษีคิดอย่างไร ตอนนี้เรารู้ช่องทางแล้วว่าทำอย่างไรถึงหลีกเลี่ยงภาษีได้!!!! ฮ่าฮ่าฮ่า @@@ รวมถึง จัดการสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและการปฏิบัติตนเมื่อมีเหตุร้ายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ในวันเดียวกันช่วงบ่าย โดยมี Captain Cory Palka ผู้กับกับการเขต Hollywood, Los Angeles Police Department (LAPD) และเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบแผนกโจรกรรม เขต Hollywood และ Communication Division, LAPD (911) รวมทั้ง Senior Officer พีท เพิ่มแสงงาม หน่วยกู้ระเบิด จาก LAPD และคิด ฉัตรประภาชัย Deputy Sheriff, Los Angeles County Sheriff’s Department มีผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังกว่า ๖๐ คน @@@ ฉลองกันไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย. ครบ 75 ขวบกับอีกเจ็ดวัน “ลุงไก่” พูนศิริ ลิมพะสุต พนักงานประจำสัปดาห์ของ The Asian Pacific …. บ่นว่ากำลังหาอ่างน้ำทองคำมาล้างมืออำลาวงการ แต่ตอนนี้ยังหา “อ่างทองคำ” ไม่ได้ซะที!!@@@” ลุงหง่า” สง่า รัศมี นายบัญชีของกลุ่มอนุรักษ์มรดกไทย ตอนนี้ยุ่งและปวดหัวมากมากต้องวิ่งหาคนไปงานโน้นงานนี้ เพราะโต๊ะไม่เต็ม กว่าจะถึงงานของตัวเอง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 น้ำหนักคงลดไปหลายโลแน่@@@สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดยประธาน กิริยา หิรัญพลกุล จะจัดงาน “ราตรีศรีสยาม” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า เมืองมอนเทอเรย์พาร์ค โดยเงินรายได้จากการบริจาคจะมอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และไม่มีทุนทรัพย์ที่จะจ่ายในการผ่าตัดต้อกระจก โดยเริ่มมีการบริจาคบ้างแล้ว “แสงสว่างให้กับผู้ยากไร้” 100 ดอลลาร์ต่อการรักษาดวงตาหนึ่งดวง สนใจร่วมบริจาคกับสภาสตรีฯ ติดต่อประธานสภาฯ ได้ที่ 323 363-8898@@@ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรียนรู้เกี่ยวกับเครดิตทางด้านการเงินและสิทธิของผู้เช่าบ้าน หัวข้อในการสัมมนารวมถึง, งบประมาณ, ประเภทของเครดิตและการดูแลเรื่องบัตรเครดิต, คะแนนของเครดิต, สิทธิของผู้เช่าบ้าน, เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมค่าเช่าบ้าน, เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการขับไล่ออกจากบ้าน สถานที่:Asian Pacific Health Care Venture, Inc. 1530 Hillhurst Ave.,LA, CA 90027พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10 AM -12 PM ติดต่อจองที่นั่งได้ที่ นิตยา โชติรโส โทร ( 323) 644-3880 ต่อ 227 หรือ วารา บงกชมณี (323) 644-3880 ต่อ 283 @@@การอบรมธรรมปฏิบัติในโครงการ “สัปดาห์แห่งวิปัสสนากรรมฐาน” ครั้งที่ 3 ซึ่งวัดไทยแอลเอ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2560 นำปฏิบัติและบรรยายประกอบการปฏิบัติ โดย ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ พระวิปัสสนาจารย์ชื่อ ดัง เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) โดยยึดหลักการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว “สติปัฏฐาน 4” นั้น ได้รับการตอบรับจากญาติโยมพี่น้องไทยที่เข้ารับการอบรมอย่างสูง ยิ่ง เรียกร้องให้วัดไทยจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป@@@หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว “สติปัฏฐาน 4” นั้น เป็นหลักการที่นับเนื่องอยู่ใน “สัมมาสติ” หลักธรรมข้อที่ 7 ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรง “เทศน์” เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้แล้วแก่พระปัญจวัคคีย์ 5 รูป พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นหัวหน้า และได้บรรลุธรรมเป็นองค์แรก และเป็น “สังฆรัตนะ” องค์แรกในโลกด้วย หลัก สติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติที่นับเนื่องอยู่ในทางสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ ในชีวิตนี้@@@ได้รับการ “ตอบรับ” อย่างอบอุ่นยิ่งสำหรับงานฤดูหนาวประจำปี ครั้งที่ 6 ภายใต้ แนวคิดสนุกสนานสานฝัน “หน้ากากแฟนซี” และร้องเพลงเต้นรำ พร้อมทั้งชมโชว์ต่างๆ น่ารักๆ ของลูกหลานไทย เพื่อหารายได้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์การ เรียนการสอนของโรงเรียนวัดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 30 น. เป็นต้นไป ถึง 22.00 น. หรือ 4 ทุ่ม ณ อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน งานนี้ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมนวดไทยและสปา ให้เกียรติ เป็นประธานจัดงาน ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา และ คุณเชอรี่ คำลือ เป็นฝ่ายประสานงาน ขอเชิญพี่น้องไทยและท่านผู้ปกครอง โปรดให้การสนับสนุนโดยทั่วกัน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ ซึ่งปิดการเรียนการสอนเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้สถานที่ เป็นที่อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอดสัปดาห์ (18-25 พ.ย.) นั้น กำหนดเปิดเรียนตามปกติแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนกันตามปกติ ครูมะลิ วนาลี ชาฌรังศรี พร้อมด้วย เพื่อนๆ คอยต้อนรับอย่างอบอุ่น