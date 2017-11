East Coast No.872

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…23-29 พฤศจิกาฯ 2017….จากข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนสายต่างในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากการขับรถเร็วกว่าที่กฏหมายกำหนด ทั้ง ๆ ที่ตัวบทกฏหมายบ่งชัดในการกำหนดความเร็วและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน แต่ดูเหมือนผู้ขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่แยแสกับการลงโทษ เพราะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมาย “เลือกฏิบัติ” มักจะให้เกียรติผู้ฝ่าฝืนที่มีตำแหน่ง หรือ มีหน้ามีตาในสังคม หรือแม้แต่คนที่มี“ลูกพี่” ใหญ่ในวงราชการ และอีกประเด็นรัฐบาลต้องหาวิธีสื่อสารสร้างสติสัมปชัญญะแก่ผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกคิดถึง “ความปลอดภัย-และรับผิดชอบ” ต่อตัวเองและผู้โดยสารให้มากขึ้น และควรจะให้ทุกคนที่จะได้รับใบขับขี่เข้าอบรมหลักสูตร “ การขับรถโดยปลอดภัย “ ( Defensive Driving Course) ก่อนจะออกใบขับขี่ให้ หวังว่าคงจะทำให้ผู้ขับขี่รถมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยซึ่งหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงได้มากทีเดียว…ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับการละเมิดสิทธิ์บุคคลของสตรี กรณีย์ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขลวนลามผู้หญิงผู้อยู่ใต้อำนาจ โดยการลงโทษสถานหนัก “ไล่ออก” ซึ่งเป็นโทษร้ายแรง กรณีย์นี้ น่าจะเป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการอื่น ๆ ที่ชอบทำเป็นหมาหยอกไก่ กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสตรี ในขณะเดียวกันผู้หญิงควรจะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์เสรีภาพของตัวเองให้มากขึ้น เพราะร่างกายของเราจะให้คนอื่นละเมิดไม่ว่าจะยากจนต้อยต่ำในหน้าที่การงาน แต่ร่างกายของเราจะยอมให้ใครล่วงเกินไม่ได้ เพราะนั้นคือสิทธิ์เสรีของเรา….เมื่อวันพุธที่ 15 พ.ย. 2017 อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต,อัครราชทูตพาณิชย์ ประจำ ดี.ซี. นำผู้แทนประเทศกลุ่ม GSP Alliance (Generalized System of Preferences)ได้แก่ เอกวาดอร์,ฟิลิปปินส์,กัมพูชา และโบลิเวียร์ ไปรัฐสภาสหรัฐฯ (Capitol Hill) เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ Mr. Joshua Snead ที่ปรึกษาการค้าของคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าฝั่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เกี่ยวกับการผลักดันการต่ออายุโครงการ GSP ในการให้สิทธิยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าสินค้าที่กำหนด แก่ประเทศใดสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ต่อไป…เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พ.ม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พ.ม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายหญิงไทยในสหรัฐอเมริกา และ นอร์เวย์ นำโดย พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร นายกสมาคม ไทย-อเมริกัน ณ นครนิวยอร์ก และ วริยา แซ่เล้า ผู้ประสานงานสมาคมสตรีไทย-นอร์เวย์,เมืองออสก้า ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.พ.ม. พร้อมถือโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ด้วย ในโอกาสนี้ รมว. พ.ม.ได้เชิญชวนให้คณะเครือข่ายหญิงไทยฯ ติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” นอจากพบปะกับ รมว.พ.ม.แล้ว คณะผู้แทนสมาคมสตรีไทย ได้เยี่ยมชมสินค้า “ทอฝัน by พม.” ในร้าน ที่วังสะพานขาว ซึ่งเครือข่ายหญิงไทยฯ ต่างชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ด้อยโอกาส/ผู้รับบริการของ พม. พร้อมให้การอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ... ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว “พิพัฒนกุล” ในโอกาสที่ พ.ญ.แวนด้า พิพัฒนกุล ได้รับการแต่ตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำแผนกภูมิแพ้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด,นครบอสตัน,มลรัฐแมสซาซูเสตท์ เธอเป็นลูกสาวของ น.พ.สุพจน์ + พ.ญ.จินตนา( เสียชีวิตไปแล้ว) พิพัฒนกุล เธอนับเป็นลูกหลานแพทย์ไทยที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับตำแหน่งนี้ บราโว้!…ในนามของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ( TPAA ) พ.ญ.สิริพร กุลกำม์ธร นายกฯ TPAA ปี 2017 ส่งสารขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “สันตินรนนท์”ในการจากไปของ สมาชิก น.พ.สันต์ สันตินรนนท์ นายแพทย์นักเขียนนามปากา “ ส. ฟลอริดา ” ซึ่งสมาชิก TPAA ได้อ่านในอนุสรณ์ TPAA เกือบทุกๆ ปี และเขียนให้นิตยสาร “ต่วย ตูน” และ “พลอยแกมเพชร” มา ณ โอกาสนี้ด้วย….ชัยยันต์ แสนจันทะ ถึงกรุงเทพฯ เพื่อนซี้ สุวินิต โกดาท ดีอกดีใจนัดเพื่อน ๆไปร่วมพบปะสังสรรค์ ในวันอังคารที่ 28 พ.ย. นี้ ในโอกาสนี้ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีต ผบ.,ทร และ องคมนตรี,ออท.ปรีดี บุญโญภาส,สมชาย ชาติอัปสร,ดำรง อัศวรังษีกุล และ ดำเกิง เสพย์ธรรม จะไปร่วมสังสรรค์ด้วย….หลังเกษียณ น.อ.(พิเศษ) เศียร อ้นทอง อาจารย์โรงเรียนทหารเรือ,กรมอุทกศาสตร์,กองทัพเรือ ใช้เวลาเดินทางระหว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กับ กรุงเทพฯ พบปะสังสรรค์เพื่อน ๆ สมัยเรียน โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งบางคนก็หายหน้าหายกันไปร่วม 60 ปี เพื่อนเก่า ๆ อาทิ มนูญ + ประดับ กาญจนภักดิ์,ครูเชี่ยว-เทียนชัย เชาวลิต และ ดร.สุนีย์ ส่งศรี เป็นต้น…บินเดี่ยวกลับไทย หลั่น แอสลีย์ มีโอกาสไปร่วมทำบุญหล่อพระนอนที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง,จ.สมุทรปราการ และได้มีโอกาสนมัสการ ดร.พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ด้วยคราวเดียวกัน จากนั้นจะไปเยี่ยมญาติ-มิตร ที่ จ. อุดรธานี ก่อนกลับสหรัฐฯ 12 ธันวาคม นี้…ผกา สุวัณณะสังข์ ไปท่องเที่ยวประเทศเมียนม่าร์ ระหว่างวันที่ 15 -18 พ.ย. นี้ กลับมาไม่ทันหายเหนื่อย ร่วมทำบุญกับพี่ ๆ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่….ธัชพงศ์ จันทรปรรณิก แจ้งว่าคนเก่าคนแก่ย่านปริมณฑลกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาชิก Thai D.C. Forum สวัสดิ์ นันนทบุตร ได้จากเพื่อน ๆ ไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 จะมีการทำบุญครบรอบ 3 วัน อุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. นี้ ที่วัดธรรมประทีป ดี.ซี. เวลา 10.30 น. เพื่อน ๆที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมและพิธีทางศาสนาอื่น ๆติดต่อลูกชาย และ ลัดดา แลปป์ นายกสมาคมฌาปนกิจ ดี.ซี……

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”