East Coast No.871

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…16-22 พฤศจิกาฯ 2017…กรณีย์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามให้ประชาชนตอบนั้น มองในแง่บวกนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนายกฯ ต้องการที่จะปลุกให้ประชาชนคนในชาติมีสติสัมปชัญญะในเหตุการณ์บ้านเมือง และ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ในอดีตนักการเมืองได้กระทำแก่บ้านเมืองและสังคมไทย และนายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องการที่จะเห็นประเทศของเราต้องตกอยู่ในสถานะการณ์เดิม ๆ ที่ ซ้ำ ซาก เพราะก่อนการทำรัฐประหารประเทศไทยเรามีวิกฤติกาลที่น่าเป็นห่วงเพราะนักการเมืองอ้าง “ประชาธิปไตย ” ในการออกฏกหมายเพื่อพรรคและกลุ่มผู้บริหารโดยอาศัยเสียงข้างมากให้กฏหมายที่เอื้อผลประโยชน์ตนและกลุ่มพรรคพวกของตนผ่าน พ.ร.บ. เฉย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นอ้างว่านั่นคือ “ประชาธิปไตย ” แต่การปฏิบัติซึ่งได้มาซึ่งเสียงข้างมากนั้นมีขบวนการบิดพลิ้วไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริง นั้นแหละน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นายกฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องตั้งคำถามแก่พี่น้องชาวไทยเพื่อปลุกสติและสปิริตของความรักชาติ แต่ในขณะเดียวกันมีบางคนบางกลุ่มก็ตั้งคำถามแก่ นายกฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บ้าง อาทิเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2560 รสนา โตสิตระกูล ตั้งคำถามถึงนายกฯ ให้รีบสอบสวนภาษีน้ำมันจากเชฟรอน 3 พันล้านบาทด่วนให้เสร็จก่อนจะหมดอายุความ โดยมีประโยคคมว่า “…ผลประโยชน์ชาติ รัฐบาลกลับเชื่องช้าเป็นเรือเกลือ เพราะเหตุใด?!? เอ้า! นายกฯ ตู่ รีบหน่อยนะ….อีกคน กรกช วัฒนศาสตร์ ก็ได้ตั้ง 10 คำถามน่าสนใจมากถึงนายกฯ เช่นกันหาอ่านได้ในเฟสบุคของเขา…. Mr. Charles H. Rivkin Chairman & CEO แห่ง Motion Picture association of America (MPAA) ได้เชิญพท.ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ไปเป็นเจ้าภาพร่วม กล่าวแสดงความคิดเห็น ในการเปิดฉายภาพยนต์เรื่อง POP Aye เป็นหนังของสิงคโปร์ แต่ถ่ายทำในประเทศไทย 100 % ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน Asian Pacific Screen Award ของ MPAA จัดที่ Landmark Theater ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 09 พ.ย. 2017 ภาพยนต์เรื่อง POP Aye นำแสดงโดย ธเนศ วรกุลนุเคราะห์ และ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่ได้รับการกล่าวขานอยู่ในกลุ่มคอหนังอยู่ขณะนี้ทราบว่า MPAA เป็นหนึ่งในเสียงที่จะโหวตให้ไทยพ้นจากประเทศต้องจับตาดูเป็นพิเศษเรื่องละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ( Priority Watch List =PWL) เป็นจับตาดูเฉยๆ(Watch List=WL )…สมใจ โปร่งจิต ลี ดีอกดีใจเหลือล้น เมื่อรู้ข่าวหลานชาย ตูน-อทิวราห์ คงมาลัย ได้สร้างความดีเพื่อประเทศไทยในโครงการ “ ก้าว กันคนละก้าว ” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย เบตง-แม่สาย 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2560 ตั้งเป้าไว้ 700 ล้านบาท แต่ขณะนี้(วันที่ 16 พ.ย.) ได้เงินเกือบ 300 ล้านบาทแล้ว) ฉะนั้น 1,000 ล้านคงไม่ยาก…ด้วยเหตุที่ความจริงปรากฏและกำหนดอนาคตไม่ได้ เพื่อน ๆ จากกันไปสองปี-สามปีคน น.พ.ชูเกียรติ เอี่ยมแก้ว ส่งสารถึงเพื่อน ๆแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 บอกว่าใครสนใจไปท่องเรือสำราญไปประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ หรือ รวบรวมเพื่อนร่วมชั้นพบปะสังสรรค์รุ่นย่อย ๆ สี่-ห้าครอบครัว ท่องเรือสำราญ Disney World Cruise อะไรทำนองนั้น น.พ.วินัย รักสกุลไทย เห็นดีด้วยและจะครุยส์ไปออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กับเพื่อน ๆปีหน้า..พ.ญ.เปรมวดี จันทรธีระกิตติ ( Prem Chantra) เลขานุการ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ปี 2017 ( TPAA ) เชิญชวนบรรดาสมาชิกร่วมประชุม TPAA Board of Directors วันที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 9.30 น.ที่ Room ADAG aboard the Princess Ruby บนเรือสำราญ Princess –ขณะล่องมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกท่องเที่ยว Cabo San Lucus, Mazatlan, & Puerto Vallarta ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2017 ติดต่อทาง E-mail : pchantra@yahoo.com…ควันหลงงานเลี้ยงเพื่อน ๆต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงที่บ้าน น.พ.ธัชพงศ์ (บ๊อบ) ลิมปิพิพัฒน์ เพื่อน ๆ ชมว่าฝีมือข้าวมันไก่ของหมอบ๊อบไม่เบาทีเดียว แถมสะเต๊ก เนื้อนิ่มๆเป็นที่ถูกอกถูกใจเพื่อน ๆ ต้องรอคิวยาวทีเดียว… เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 ตัวแทนชาวใต้จากนิวยอร์ก,สหรัฐอเมริกา ได้นำเงินที่พี่น้องชาวไทยในนิวยอร์ก และเมืองใกล้เคียงไปช่วยผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมภาคใต้และมอบถุงยังชีพแก่พี่น้อง 30 ครัวเรือนที่ อำเภอปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช ในโครงการ “ไทยช่วยไทย” พร้อมกันนี้ได้มอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในภาคไต้ ด้วย โครงการชุดนักเรียนเพื่อน้องครั้งนี้ได้ริเริ่มโดย บุณยาพร ดำรักษ์ ซึ่งได้เดินทางไปทำการมอบด้วยตนเอง หกแห่ง คือ ร.ร.เทศบาลปากพนังสอง อ.ปากพนัง,ร.ร.วัดท้าวโคต อ. เมือง,ร.ร.วัดบ้านวังลุง,อ.พรหมคีรี,ร.ร.ฆังคะทวีศิลป์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และ ร.ร.เหนือคลอง อ. เหนืองคลอง จ. กระบี่ และ อ. ฉลอง จ. ภูเก็ต ซึ่งที่ภูเก็ต นิตยา ดำรักษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโฮมโปร ได้ประสานงานให้….ชัยยันต์ แสนจันทะ พร้อมภรรยา ยูริโกะ แสนจันทะ จะเดินทางเยี่ยมครอบครัวลูกสาวที่ฮ่องกง โดยจะแวะพักที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า,ลาดพร้าว กทม. โดยเพื่อนซี้ สุวินิต โกดาท จองโรงแรมไว้ต้อนรับก่อนบินต่อไปฮ่องกง…หนีหนาว ทรงวุฒิ อินทวงศ์ กลับไทยไปพักผ่อนต้นเดือนกันยาฯปล่อยให้ จินดา อินทวงศ์ นอนเดียวดายเสียหลายวัน ก่อนจะเดินทางตามมาต้นพฤศจิกายน นี้….ฝ่าย สุเทพ+พร้อมจิตต์ ขำสกุล เพิ่งจะถึงเมืองไทยสัปดาห์นี้ จากนั้นจะขึ้นขอนแก่น เพื่อฉลอง 90 ปีให้คุณแม่….ปีนี้ฉายเดี่ยว พิศมัย จุทิน ปล่อยให้ วัชรินทร์ จุทิน ดูแลหลานคนเดียวไปเดียวดายทีเดียว….สุขสันต์วันเกิด พ.ญ.สิริพร กุลกำมธร ( 09 พ.ย..)….สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”