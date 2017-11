East Coast No.868



APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…-26 ตุลาฯ-01 พฤศจิกาฯ 2017 …..พสกนิกรไทยเริ่มหลั่งไหลสู่กรุงเทพพระมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม นี้ เพื่อร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงและรำลึกถึงพระมหาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บางคนไปตั้งเต้นท์ในบริเวณที่ทางการจัดไว้ให้เพื่อชมริ้วขบวนแห่พระบรมโกศสู่พระเมรุที่ท้องสนามหลวง พสกนิกรต่างไม่ย้อท้อแต่อากาศแม้ฝนลมจะกระหนำเป็นช่วงๆ ในบางวัน และพยากรรณ์ออากาศจากกรมอุตุวิทยา แจ้งว่ะมีฝนตกในช่วงพระราชพิธีด้วย แต่แล้วเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ท้องฟ้าเป็นสีทอง แสงแดดส่องเรืองอร่าม ประหนึ่งพระบารมี “พ่อหลวง” ของแผ่นดินไทย ที่ค่อยห่วงใยพสกนิกรได้สำแดงอภินิหารปกป้องพสกนิกรของพระองค์ อย่างไม่น่าเชื่อสายตา พิธีเริ่มแต่เช้าครู่ พสกนิกรเต็มบริเวณที่ทางราชการจัดเตรียมเพื่อชมพระราชพิธีในครั้งนี้….เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 23.30 น. ที่หน้าสอท,กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.โดยการประสานของ ธัชพงศ์ จันทรปรรณิก แห่ง Thai D. C. Forum ได้จุดประกายนำพี่น้องชาวไทยจุดเทียนไว้อาลัย และ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในรายการ “หัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตา” โดยมีพสกนิกรไทยกว่า 600 คนรวมตัวกันก่อนเที่ยงคืน ธัชพงศ์ จันทรปรรณิก เปิดรายการด้วยการกล่าวนำและดำเนินรายการ ต่อจากนั้น จารุณี จันทรปรรณิก อ่านบทอาเศียรวาท,ดุษฎี บุญ-หลง สุนันทา พิยาจิระการ อ่านบทร้อยกรอง,ประธาน ปานประยูร นำสวดถวาย, ชาตรี ปฐมเนติกุล และ ศศิธร เลาหพันธ์ ร้องเพลง “ ความฝันอันสูงสุด” พร้อมร้องนำเพลง สรรเสริญพระบารมี ทุกคนหลับบ้านด้วยความสุขใจที่ได้รำลึกและตอบสนอง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในครั้งนี้….บทกวี “หัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตา” ประพันธ์โดย ดร.สาลี่ เกี่ยวการค้า มีดังต่อไปนี้ “ .เหมือนส่วนหนึ่งหัวใจหายจากร่าง อ้างว้างเหน็บหนาวน้ำตาไหล ธเสด็จสู่สวรรคาลัย ราษฎร์หัวใจเจ็บร้าวหนาวน้ำตา ทั้งชีวิตเห็นพระองค์ทรงป้องเขต สร้างประเทศยิ่งใหญ่ไร้กังขา แผ่นดินไทยยืนแกร่งในโลกา พระผ่านฟ้าทรงคุ้มครองปัองแผ่นดิน กราบพระบาทส่งเสด็จสู่ชั้นฟ้า ราษฎร์น้ำตารินไหลไม่รู้สิ้น กราบด้วยใจจงรักพระจักริน หัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตา ”….ในวันที่ 26 ตุลาคม 2017 วัดไทย ดี.ซี. มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะมีพิธีระหว่าง 05.30-19.00 น. ในพระอุโบสถวัดไทย ดี.ซี. เริ่มพิธีสงฆ์เวลา 5.30 น. จากนั้นเวลา 6.30 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะเตรียมให้แก่ผู้ร่วมในพิธีและเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์ได้ถึงเวลา 18.00 น. เวลา 18.30-19.30 น. จะเป็นช่วงปลูกต้นไม้รำลึก ในโอกาสนี้ …ดร.วรุตม์ธีร์ คุวานเสน ผู้ชำนาญการเองน้ำ และ สัมฤทธิ์ เดชากุล เจ้าของบริษัทรีไซเคิ้ล ในบัลติมอร์ จะเป็นตัวแทนสมาชิกไทย ดี.ซี. ฟอรั่ม เข้าร่วมนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในอุโบสถ วัดไทย ดี.ซี. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ใน,ช่วง 5.30-9.00น….กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Office of the Chief of Protocol, U.S. Department f State ) จัดเลี้ยงส่ง ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ และ ภรรยา วัญจนา มาณวพัฒน์ เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2017 ที่ Blair House โดยท่านทูตกำหนดจะเดินทางกลับประเทศไทยตามวาระต้นเดือนพฤศจิกายน นี้…วิไล+ชวลิต อิสระนุวัฒน์กุล และลูกสาว เจน ไปร่วมทำบุญทอดถวายกฐินพระราชทาน ที่วัดญาณรังษี วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาฯ 2017 มี อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน โดย ดารัตน์ แสงอรุณ เป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานในปีนี้…ส่วนการทอดกฐินสามัคคี ที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 22 ตุลาคม นี้ สยมพร สีวรา เป็นประธาน…สมชัย ภาอาภรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ภาคพื้นมิดแอ๊ตแลนติก เรียนเชิญสมาชิก ทานอาหารเที่ยงด้วยกันที่ห้องอาหาร Thai Farm ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่ 12.00-1.00 PM จากนั้นจะมีการประชุมกันตั้งแต่ 1.00 PM เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมของสมาคมในปีหน้า….เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 มีพิธีทอดถวายกฐินพระราชทาน ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ซึ่ง เจสัน พูนผล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ในพิธี กสญ นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ขรพรประภาส ประธานในพิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้า สู่วิหาร โดยมีคุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้ร่วมในพิธี อาทิ จุมภฏ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรฯ, รุจิษยา ประกอบดี,คุณแม่มาลัย พูลผล, Patty MeMarko,สมพงศ์ ศิระเศรษฐบุตร, Cameron Nance, เอ๊ดดี้ บุณยาพร, John DeMarko,รัตนาภรณ์ +โทมัส ซาพเวอร์ เป็นต้น…เพื่อน ๆจัดฉลองวันเกิดครบรอบ 40 ปี ให้แก่Andrea Catalano ลูกสาวของ ทิพย์ และ Nino Catalano จัดที่ห้องอาหาร L & C, เมือง Quincy, มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อคืนวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม นี้ ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ…น้ำใจเหมือนน้ำฝนที่หลั่งจากฟ้าไม่มีจำกัด สุภาลักษณ์ ยอดขำ ขับรถจาก จ.อ่างทอง พาแม่หาหมอที่กรุงเทพ ขับเร็วผ่านคนขยับวีลแชร์ข้างถนน ไม่ทราบเป็นใคร รถผ่านไปแล้วถามแม่ว่าไปหาหมอทันมั้ยถ้ากลับไปรับคนบนวีลแชร์ แม่บอกว่าทัน เธอขับไปย้อนกลับไป 10 กิโลกลับรถเพื่อรับคนในวีลแชร์ แต่ผู้ชายบนวีลแชร์ปฏิเสธ บอกว่านัดกับเพื่อนไว้ที่รังสิตและคิดว่าทันเวลานัดกับเพื่อนเพื่อไปร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เงินก็ไม่เอา ต่อมาทราบว่าผู้ชายคนนั้นคือลุงหมี- สาธิต จันทะรังสี นักปั่นวีลแชร์ นั้นเอง….น.พ.นคร+มยุรี อาภาคัพภะกุล เดินทางจากเมืองวินเซอร์,มลรัฐเวอร์จิเนีย ร่วมในพิธีฌาปนกิจน้องชาย อุเทน ใจหอมหวล ที่วัดทินกรนิมิต, คลองด้วน เทศบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นี้ เจอ วิจิตรา คันธวิวรณ์ เพื่อนพยาบาลของ มยุรี อาภาคัพภะกุล เธอบอกว่าตอนนี้เกษียณราชการแล้วเป็นอาสา “ มูลนิธิเพื่อนคู่คิดพิชิตมะเร็ง” ให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อ 095-901-5225….เพื่อนแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 ( พ.ศ. 2508 ) ต่างตกตะลึงและอึ้งไปตาม ๆ กัน เมื่อทราบข่าวจากครอบครัวว่า น.พ.สันต์ สันตินรนนท์ หรือในนามปากกา “ ส. ฟลอริดา ” ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนและอยู่ระยะสุดท้าย และแล้วคุณหมอสันต์ ก็จากเพื่อน ๆไปสู่สุคติภพแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กำหนดฌาปนกิจ ที่เมืองเกนส์วิลล์,มลรัฐฟลอริด้า วันที่ 27 ตุลาคม นี้ เพื่อนแพทย์ ม.ช.รุ่น 3 ได้ตัวแทนคือ น.พ.วีระศักดิ์+พ.ญ.กรรณิการ์ แสงรุจี, น.พ.วินัย+วิไล รักสกุลไทย และ น.พ.ชูเกียรติ+พ.ญปราณี เอี่ยมแก้ว เดินทางไปร่วม….ดำรง อัศวรังษีกุล เดินทางถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยนำเอาหลานสาวน้องกะทิ- ด.ญ.เจด้า อัศวรังษีกุล กลับมาเลี้ยงด้วย……

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”