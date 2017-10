East Coast No.867

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…19-25 ตุลาฯ 2017. …กีฏวิทยา ( Entomology ) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงนานาชนิด มีการสอนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้คณะเกษตร ต่อมามีการสอนในภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ฉะนั้นนักศึกษาจะต้องศึกษาแมลง ซึ่งตอนนี้ได้แยกไปหลายแขนง แต่คนที่วาดภาพแมลงผีเสื้อ จะอ้างตนเป็น นักกีฏวิทยา นั้นเป็นการหลอกลวงคนอื่น และยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำงานกับ “สื่อ” ด้วยละก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ ในข้อที่ว่า “ ความสุจริตหรือความจริงใจ” ( Sincerity) นักหนังสือพิมพ์ต้องเสนอความจริง ถ้าผิดพลาดก็ต้องยอมรับผิด ไม่ตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้ไปเสียหมด จึงอยากให้สาธารณะชนรู้ความจริง ….เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับชุมชนไทยและวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 1 ปี ของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ออท. พิศาล มาณวพัฒน์และภริยา วัญจนา มาณวพัฒน์ พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท) และพสกนิกรชาวไทยประมาณ 150 คน จากมลรัฐใกล้ไกล ร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส,ธัชพงศ์ จันทรปรรณิก,น.พ.อรุณ+ สุมนา สวนศิลป์พงศ์,น.พ.ปิยะพงษ์ พัฒนพันธุ์,ไพโรจน์+สวรรค์ คงเพชร, น.พ.ยรรยงค์+พ.ญ.มาลินี ยรรยงค์ยิ่ง,ประสาร มานะกุล,พวงทิพย์ อิฐรัตน์, พ.ญ.พรพิไล บุญนำศิริกิจ, ริชาร์ด ทิกเกอร์ และภริยา ฯลฯ ในงานนี้ วิไล อิสสระนุวัฒน์กุล ได้ทำน้ำปานะสมุนไพรถวายพระสงฆ์ และ น้ำสมุนไพรบริการแก่ผู้ร่วมงาน…เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว สอท. ณ​ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.จะร่วมกับชุมชนไทยนำโดยครูแต๊ก –กัญญาภัทร กลึงโพธิ์ และคณะจะร่วมกันปลูกต้นดารารัตน์จำนวน 2,999 ต้น และต้นแม็คโนเลียพันธุ์ที่มีดอกสีเหลืองเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง ธ ผู้ทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ก่อนจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วสหรัฐฯ….เมื่อวันศุกร์ที 13 ตุลาตคม 2560 ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก,สหรัฐอเมริกา ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม, Amherst,นิวยอร์ก มีข้าราชการ,สมาคม และ ชมรมต่าง ๆในนครนิวยอร์ก ไปร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก ….ทอดกฐินสามัคคีประจำปีนี้ที่วัดป่าพุทธไทยถาวรอัลบานี,มลรัฐนิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาตคม ศกนี้ พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี วิโรจน์ และ มาลินี ชมภูพล เป็นเจ้าภาพ ในการทอดกฐินครั้งนี้ Cameron Nance พระเอกภาพยนต์ เรื่อง “ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์” ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอกกฐินด้วย โดยการทำบุญตักบาตรร่วมกันกับคุณแม่มาลัย พูนผล และครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนอื่นจากนครนิวยอร์ก อาทิ อดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์, แนนซี่ ปัณฑุวิเชียร, มานิดา วัฒนพนม,เอ๊ดดี้ บุณยาพร ไปร่วมด้วย…เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต อท.ฝ่ายการพาณิชย์ ได้รับเชิญจากสมาคม Washington International Trade Association (WITA) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Does GSP Generate Security and Prosperity for the US” ผลของโครงการ GSP ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของสหรัฐฯ รวมถึงการช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศผู้รับสิทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย และแนวโน้มการต่ออายุโครงการ GSP….หลังเดินสายแสดงคอนเสิร์ตในสหรัฐฯ ตามมลรัฐต่าง ๆ หลายรัฐฯแสดงคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คณะของครอบครัว “ยนตรรักษ์” ประกอบด้วย ณัฐ พร้อมภรรยา พวงเดือน ยนตรรักษ์, ลูกชาย พณ และสองลูกสาวพารณี , พิณนรี และผู้ติดตามอีกสองคน ได้เดินทางต่อไปยุโรป โดยมี จำนรรค์ ศิลป์ประเสริฐ เป็นสารถี พร้อม ธัชพงศ์+จารุณี จันทรปรรณิก แถมมีของฝากแกงจืดไก่สับหม้อใหญ่และทอดมันมาให้คณะทานอย่างเอร็ดอร่อยด้วย….เดินทางถึงเมืองไทยไม่ทันหายเหนื่อย น.พ.นคร + มยุรี อาภาคัพภะกุล รีบล่องใต้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารและบรรพบุรุษ ที่วัดธรรมบูชา จ.สุราษฏร์ธานี จากนั้นเพื่อนพยาบาลของ มยุรี เมารถทัวร์ เที่ยวต่อลุย พัทลุง และ นครศรีธรรมราช ไปหาอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดทานเสียสะใจที่ไม่ได้ทานมานานแรมปี….ดำรง อัศวรัษีกุล ฝากขอบคุณสมาคมกอล์ฟไทย วอชิงตัน ดี.ซี. นำโดย วิเศษ สวนปาน,ดอน ภัทธิยกุล,ขวัญชัย เนตระกูล,เสวต โกมุท และสำอางค์ รวบรวม พร้อมนักกอล์ฟกว่า 30 คน ที่ร่วมใจกันจัดแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษ ที่สนามกอล์ฟ Musket Ridge Frederic ,MD เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม นี้ เพื่อหาเงินมอบให้แก่ น้องกะทิ-เจด้า อัศวรังษีกุล วัย 4 เดือน เนื่องจากคุณพ่อของน้องกะทิ-ภาณุ อัศวรังษีกุลได้ถึงแก่มรณะภาพอย่างกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้ว รวบรวมเงินได้ $1,360.00 ช่วยการศึกษาน้องกิทะ-เจด้า อัศวรังษีกุล…อากาศกำลังเย็นสบาย น.พ.ไพบูรณ์ + พ.ญ.พัชรินทร์ สุริย์จามร ถือโอกาศเดินทางท่องเที่ยว แคนาดา,มลรัฐนิว อิงแลนด์ และ ทางตอนเหนือของมลรัฐนิวยอร์ก ใบไม้กำลังมีสีสันงามอร่ามทั่วป่า จากนั้นไปเยี่ยมลูก ๆ หลาน ที่แคลิฟอร์เนีย ก่อนบินไปเมืองไทยต้นเดือนธันคม หนีหวานจนกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ ( 2018) …..สุขสันต์วันเกิด กลวิทย์ รพีพันธ์ ( 16 ตุลาฯ.)….สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

